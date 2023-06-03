صحفي أردني: مقتل جنود إسرائيل على حدود مصر “عملية فدائية احترافية”

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وطن- أثار الكاتب والصحفي الأردني البارز ياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة القطرية السابق، الجدل بتعليقه على حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية، اليوم السبت.

وفيما تضاربت الأنباء بشأن هذا الحادث الذي فجّر ضجة واسعة، بينما أرجعته الرواية الرسمية للجيش المصري بسبب اشتباك رجل أمن مصري مع مهربي مخدرات، ذهب ياسر أبو هلالة للقول إن ما حدث هو “عملية فدائية احترافية” يقف وراءها تنظيم، حسب وصفه.

أبو هلالة: “عملية احترافية معقّدة تطلّبت تخطيطاً وتجهيزاً”

وقال الصحفي الأردني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر رصدتها (وطن): “العملية الفدائية التي قُُتل فيها 3 جنود إسرائيليين ليست ردة فعل من عسكري مصري”.

وتابع زاعماً أنها “عملية احترافية معقدة تطلبت تخطيطاً وتجهيزاً وتدريباً يقف وراءها تنظيم. والمنفذ قد يكون عسكريا مصريا وقد يكون التنظيم اخترق الجيش المصري، أو ارتدى زيا عسكريا مصريا”.

العملية الفدائية التي قُُتل فيها 3 جنود إسرائيليين ليست ردة فعل من عسكري مصري. عملية احترافية معقدة تطلبت تخطيطا وتجهيزا وتدريبا يقف وراءها تنظيم. والمنفذ قد يكون عسكريا مصريا وقد يكون التنظيم اخترق الجيش المصري، أو ارتدى زيا عسكريا مصريا. أجهز على جنديين في لحظة واحدة منعتهما… — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) June 3, 2023

وأكمل: “أجهز على جنديين في لحظة واحدة منعتهما من الاتصال بقيادتهما وكمن للقوة التي حضرت بعد ساعات من انقطاع الاتصال! وقتل جندي منها وهم في أقصى درجات الجهوزية”.

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تفاصيل حادث الحدود ومقتل 3 جنود إسرائيليين

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع في حادث أمني وتبادل لإطلاق نار استهدف قواته اليوم، السبت، على الحدود الإسرائيلية المصرية في صحراء النقب، وأكد أن منفذ الهجوم شرطي مصري.

من جهته، قال الجيش المصري في بيان، إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد عناصر لتهريب المخدرات، فجر اليوم السبت.

وأضاف بيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أنه “في أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد الأمن المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران”.

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقال إن “المخرب الذي نفّذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري”، وأشار إلى أن جنوده يُجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود “مخربين آخرين”، حسب وصفه.

وذكر أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر.

وفي أول تعليق على المستوى السياسي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالة لوزراء حكومته، إن الحادثة قرب حدود مصر “استثنائية”، مؤكّداً أنها لن تؤثر على التعاون الأمني مع القاهرة، حسب تعبيره.