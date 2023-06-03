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صحفي أردني: مقتل جنود إسرائيل على حدود مصر “عملية فدائية احترافية”

مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة، زعم أن هذه العملية احترافية معَدٌّ لها سابقاً ويقف وراءها أحد التنظيمات الذي ربما اخترق الجيش المصري

كتب باسل النجار
مقتل جنود إسرائيل على حدود مصر watanserb.com
مقتل جنود إسرائيل على حدود مصر
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وطن- أثار الكاتب والصحفي الأردني البارز ياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة القطرية السابق، الجدل بتعليقه على حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية، اليوم السبت.

وفيما تضاربت الأنباء بشأن هذا الحادث الذي فجّر ضجة واسعة، بينما أرجعته الرواية الرسمية للجيش المصري بسبب اشتباك رجل أمن مصري مع مهربي مخدرات، ذهب ياسر أبو هلالة للقول إن ما حدث هو “عملية فدائية احترافية” يقف وراءها تنظيم، حسب وصفه.

أبو هلالة: “عملية احترافية معقّدة تطلّبت تخطيطاً وتجهيزاً”

وقال الصحفي الأردني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر رصدتها (وطن): “العملية الفدائية التي قُُتل فيها 3 جنود إسرائيليين ليست ردة فعل من عسكري مصري”.

وتابع زاعماً أنها “عملية احترافية معقدة تطلبت تخطيطاً وتجهيزاً وتدريباً يقف وراءها تنظيم. والمنفذ قد يكون عسكريا مصريا وقد يكون التنظيم اخترق الجيش المصري، أو ارتدى زيا عسكريا مصريا”.

وأكمل: “أجهز على جنديين في لحظة واحدة منعتهما من الاتصال بقيادتهما وكمن للقوة التي حضرت بعد ساعات من انقطاع الاتصال! وقتل جندي منها وهم في أقصى درجات الجهوزية”.

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مقتل 3 جنود إسرائيليين
حادث الحدود ومقتل 3 جنود إسرائيليين

تفاصيل حادث الحدود ومقتل 3 جنود إسرائيليين

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع في حادث أمني وتبادل لإطلاق نار استهدف قواته اليوم، السبت، على الحدود الإسرائيلية المصرية في صحراء النقب، وأكد أن منفذ الهجوم شرطي مصري.

من جهته، قال الجيش المصري في بيان، إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد عناصر لتهريب المخدرات، فجر اليوم السبت.

وأضاف بيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أنه “في أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد الأمن المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران”.

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقال إن “المخرب الذي نفّذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري”، وأشار إلى أن جنوده يُجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود “مخربين آخرين”، حسب وصفه.

وذكر أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر.

وفي أول تعليق على المستوى السياسي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالة لوزراء حكومته، إن الحادثة قرب حدود مصر “استثنائية”، مؤكّداً أنها لن تؤثر على التعاون الأمني مع القاهرة، حسب تعبيره.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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