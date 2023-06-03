شاكيرا تبحث عن مربية لأولادها براتب مغري لكن بشروط

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وطن – قررت شاكيرا طيّ الصفحة بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، ووضعت الماضي وراءها منذ ما يقرب من شهرين عندما انتقلت إلى ميامي مع أطفالها، بعد أن عاشت في برشلونة لأكثر من 10 سنوات، وهي الآن تبحث عن مربية لأولادها براتب مغري لكن بشروط.

الآن، شاكيرا بحاجة إلى بعض المساعدة لأنها تعتني بطفليها، ميلان وساشا، بمفردها.

شاكيرا تبحث عن مربية لمساعدتها في رعاية طفليها

وفقًا لـموقع La Vanguardia، تبحث المغنية الكولومبية شاكيرا عن مربية لمساعدتها في رعاية طفليها، وهذه الوظيفة ستعرض عليها راتبًا مربحًا.كما نقل موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صانع المحتوى والمؤثر جيفرسون فيرني أكد أن المغنية تتطلع للعثور على الشخص المثالي لتصبح مربية أطفالها.

ماذا ستقدم شاكيرا لمربية أطفالها؟

من حيث الراتب، تقدم شاكيرا راتبًا يبلغ حوالي 2350 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى نفقات السفر.

عرض شاكيرا هو ضعف ما تكسبه المربيات بدوام كامل في ميامي، والذي يبلغ حوالي 1070 دولارًا في الشهر.

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كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، ستعيش مربية ميلان وساشا في قصر شاكيرا الفاخر، الواقع في المنطقة الخاصة بشارع North Bay Road Drive.

يضم السكن ست غرف نوم وغرفة ألعاب ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية وسبعة حمامات ، وفقًا لنفس الصحيفة.

شروط أن تصبح مربية أطفال شاكيرا

بالإضافة إلى طلب الخبرة في رعاية الأطفال، هناك شرط أساسي اشترطته المغنية وهو أن الشخص المختار لرعاية أطفالها يجب ألا يكون له أي اتصال بالصحافة، وهو الأمر الذي قد يتم الاتفاق عليه بموجب عقد السرية.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

يشير موقع “La Vanguardia” إلى أن شاكيرا كانت تبحث عن مربية لمدة ستة أشهر، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت المغنية الكولومبية قد وجدت بالفعل الشخص المناسب لرعاية ميلان وساشا.

تغيرت حياة شاكيرا الاجتماعية في الولايات المتحدة إلى حد كبير، ففي أثناء وجودها في برشلونة، نادراً ما خرجت شاكيرا وكان ظهورها القليل محاطاً بحالة من الجدية والحزن، لكن في ميامي الأمور مختلفة تمامًا.

شوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج، وتستمتع بشمس فلوريدا مع جيزيل بوندشين.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

كما ذهبت إلى الفورمولا 1 بصحبة توم كروز، ورحلة في اليخوت مع لويس هاميلتون، وتشاهد نهائيات مؤتمر الدوري الأميركي للمحترفين الشرقية بين ميامي هيت وبوسطن سلتكس.