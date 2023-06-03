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ريم طارق تهدد بـ”الانتحار” وتفضح ما يفعله بها حسن شاكوش (فيديو)

أكدت ريم طارق أنها فضّلت اللجوء إلى القضاء كونه سبيلها الوحيد حالياً تجاه ممارسات حسن شاكوش

كتب رفيف عبدالله
ريم طارق تهدد بـ
حسن شاكوش وريم طارق
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وطن- تحدثت ريم طارق، زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، عن الأزمة وكشفت تفاصيل جديدة، أبرزها قصة الـ2 مليون جنيه والتهديد بالانتحار.

“أمر لا يحتمل”

وقالت ريم طارق في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الوسط الفني” على قناة الحدث: “أنا مش هقول السبب الحقيقي وراء طلاقي. ولكن أحب أقول إن اللي بيعمله حسن شاكوش عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بإنه يشنع بى ويحاول تشوية صورتى أمر لا يحتمل وغير لائق في علاقتنا”.

وأكدت زوجة حسن شاكوش أنها فضّلت اللجوء إلى القضاء، كونه سبيلها الوحيد حالياً.

وأردفت ريم طارق: “اللي عمله حسن شاكوش واللي بسببه انفصلنا أمر لن أبوح به.. وفي نفس الوقت لا يمكن أن أتجاوز عنه خاصة أنه أمر لن يعدل عنه.. مش هيتصلح”.

ضغط كبير

وأنكرت ريم طارق اتهام حسن شاكوش لها بأنها طلبت الطلاق حتى تتمكن من الحصول على 2 مليون جنيه المؤخر الخاص بها.

وقالت: “هذا الأمر ليس السبب الأساسي.. وأنا اسلك طريقي داخل المحاكم والقضاء يحكم بيننا بالحق”.

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ولوحت ريم بالانتحار قائلة: “أنا ممكن أموت نفسي.. لأني أعيش حالياً تحت ضغط كبيرة بسبب ما يفعله معي حسن شاكوش واتباعه أسلوب التشويه في صورتي والخوض في عرضي وأهلي أيضاً”.

“شرع ربنا”

وكان حسن شاكوش قد كشف في لقاء سابق، عن نيته الزواج مجدداً بعد أزمته مع ريم طارق.

وقال حسن شاكوش في أثناء رقصه في حفل زفاف صديقه مطرب المهرجانات عمر كمال: “بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا.. طول ما إحنا عايشين هنتجوز مرة واتنين وتلاتة طالما في شرع ربنا”.

وأرجع مطرب المهرجانات سبب طلاقه إلى الحسد، قائلاً: “أكيد في الفرح بتاعي اتحسدنا، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد.. ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء”.

وحول تسريب محادثات بينه وبين زوجته ريم طارق، وتداولها عبر مواقع التواصل، ردّ شاكوش: “مقصدش أستفزها”.

عبارات خادشة

وكان محامي شاكوش قد تقدّم ببلاغ للنائب العام ضد أسرة زوجته، اتهمهم فيه بالتعدي عليه وسبّه بعبارات خادشة للحياء.

وجاء في البلاغ، أن أسرة ريم طارق، وبالتعاون مع آخرين، قاموا بالتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات لاذعة وخادشة مثل: “حسن شاكوش طلع مبيعرفش”.

وتضمن البلاغ فيديوهات بالسب والقذف.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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