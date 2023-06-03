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“أكبر بطن للحوامل”.. مسابقة غريبة تثير جدلا (فيديو)

تنظم المسابقة محطة راديو محلية في نيكاراغوا في الـ30 من أيار/ مايو، وهو عيد الأم في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى

كتب خالد الأحمد
أكبر بطن للحوامل watanserb.com
أكبر بطن للحوامل
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وطن- في ظاهرة غريبة من نوعها أقيمت في عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، مسابقة للحوامل وفي هذه المسابقة الطريفة، تتنافس النساء الحوامل على لقب صاحبة أكبر بطن.

تنظم المسابقة محطة راديو محلية في ماناغوا في الثلاثين من مايو، من كل عام وهو موعد عيد الأم في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

مسابقة أكبر بطن حامل

وأقيمت مسابقة هذا العام بتنظيم من مقدمة البرامج “كريستيان ميدينا” لمعرفة من لديها أكبر بطن حامل، وبحسب منظميها، تسعى المسابقة الخاصة إلى “الاحتفال بالأم” ودعم ومساعدة الأمهات ذوات الدخل المحدود بالطعام والضروريات الأساسية.

وفي نسخة هذا العام التي أقيمت في مدينة ساندينستا شاركت 25 امرأة حامل في فئات مختلفة فيما أصبح حتى تقليدًا عائليًا.

ويتم الاحتفال بعيد الأم في نيكاراجوا الواقعة في أمريكا الوسطى يوم 30 مايو.

ونقل موقع infobae عن المشاركة “بريندا مارتينيز” الحامل في الشهر الثامن قولها إن والدتها شاركت من قبل في المسابقة، وفازت فيها عام 2014 كما فازت شقيقتها منذ 19 عاماً.

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أكبر بطن حامل
مسابقة أكبر بطن حامل

مكافآت نقدية وهدايا

وتوجت فيرونيكا إسبينوزا ، وهي أم لأربعة أطفال ، بلقب أكبر بطن حامل في نسخة عام 2023 من المسابقة بطول 56 سم، وكانت على بعد أيام قليلة من الولادة.

وقالت فيرونيكا إنها شعرت بالسعادة خلال هذه الطريقة الغريبة للاحتفال بالأمومة في المدينة.

وتحصل الفائزات على جوائز متنوعة مثل المكافآت النقدية بين 60 إلى 140 دولارًا أو الأجهزة والمطابخ، بالإضافة إلى المنتجات المفيدة للأطفال ، على سبيل المثال ، عربة أطفال أو سرير أطفال.

كما حصلت “ماريا مودي” على المركز الثاني بحجم بطن 54 سم و “أنجيلا فارجاس” بالمركز الثالث بـ 51 سم.

وفى النشاط ذاته، بالإضافة إلى اختيار الأم صاحبة أكبر بطن، يتم أيضًا اختيار الأم الراقصة والأخرى التي يمكن أن تكون عارضة أزياء أفضل.

وأعلنت وزارة العمل النيكاراجوية فى 26 مايو، أن عيد الأم في نيكاراغوا يجب أن يكون “إجازة إلزامية”، يتمتع فيها جميع العمال، فى كل من الدولة والقطاع الخاص، بالحق في الراحة والرواتب”.

المصدريوتيوب، موقع infobae، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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