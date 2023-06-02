هيا مرعشلي تتحدى منتقديها بإطلالتها الكاملة بعيد ميلادها.. صدر منفوخ وأفخاذ عارية (شاهد)

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وطن- بعد إثارتها غضب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الصور أثناء احتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين، أصرت الفنانة السورية هيا مرعشلي على موقفها دون ان تشغل بالها بالانتقادات التي تم توجيهها لها.

وفي هذا السياق، نشرت هيا مرعشلي صورتين جديدتين على انستقرام كشفت من خلالهما تفاصيل الزي الذي ارتدته خلال احتفالها بعيد ميلادها برفقة أصدقائها في أحد مطاعم دبي، مرفقة بها تعليق:”يصعب العثور على عقول جميلة”.

ووثقت الصور هيا مرعشلي أثناء خروجها من المطعم الذي احتفلت به بعيد ميلادها، حيث ظهرت مرتدية فستان من الساتان المشجر مكون من قطعتين.

وظهرت هيا مرعشلي مرتدة الفستان المثير الذي تكون من جيبة قصيرة جدا كشفت الكثير من أفخاذها، وقميص ذو فتحة واسعة كشف جزءا كبيرا من صدرها وبطنها.

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أبوكي ما عرف يربي

وتلقت هيا مرعشلي في بسبب هذه الصور الجريئة العديد من الانتقادات أيضا، بسبب جرأتها الكبيرة في ارتداء الملابس.

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وقال أحد المتابعين منقدا ظهورها بهذا الشكل:” ابوكي ماعرف يربي”.

وقال آخر:” كتير بتقرفي”.

ووجه متابع آخر نصيحة لها قائلا:” هيا .. اتستري .. ماراح تنفعك الدنيا صدقيني”.

وقالت متابعة أخرى متسائلة:” الله يرحم امك؟؟؟؟؟؟؟؟بس ابوكي وين الله يهديكي”.

ومع تزايد الانتقادات التي وجهها متابعيها لها، نشرت هيا مرعشلي عبر خاصية الاستوري مقطع فيديو قصير حمل رسالة لمتابعيها ومنتقديها.

رسالة هيا مرعشلي لمتابعيها

وقالت الرسالة: “حسابات التواصل الاجتماعي خاصة بك وليست لأصدقائك”.

وأضافت:”وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ليست مناسبة لك ولأحلامك والتعبير عن نفسك”.

وكانت هيا مرعشلي، قد تسببت بغضب متابعيها أثناء احتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين الذي صادف يوم الـ30 من مايو/آيار الفائت، برفقة عدد من أصدقائها في أحد مطاعم دبي.

هيا مرعشلي تلحس التورتة كالكلب

ما أثار غضب المتابعين هو إطلالتها الجريئة التي كشفت صدرها بشكل مبالغ فيه، دون أن تظهر خلال الاحتفال تفاصيل زياها بالكامل والذي عرضته لاحقا بعد الهجوم عليها، في موقف وصف بأنها لا تعير الانتقادات أي اهتمام يذكر.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الصورة التي تسببت بموجة الهجوم عليه هو ظهورها وهي تلحس تورتة عيد ميلادها كـ”الكلب”، وهو ما اعتبره متابعون بأنه تصرف مخجل وبذيء.