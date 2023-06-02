الجمعة, يونيو 2, 2023
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هيا مرعشلي تتحدى منتقديها بإطلالتها الكاملة بعيد ميلادها.. صدر منفوخ وأفخاذ عارية (شاهد)

هيا مرعشلي أثارت غضب متابعيها بظهورها في احتفال عيد ميلادها وهي تلحس التورتة بلسانها

كتب سالم حنفي
هيا مرعشلي watanserb.com
هيا مرعشلي
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وطن- بعد إثارتها غضب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الصور أثناء احتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين، أصرت الفنانة السورية هيا مرعشلي على موقفها دون ان تشغل بالها بالانتقادات التي تم توجيهها لها.

وفي هذا السياق، نشرت هيا مرعشلي صورتين جديدتين على انستقرام كشفت من خلالهما تفاصيل الزي الذي ارتدته خلال احتفالها بعيد ميلادها برفقة أصدقائها في أحد مطاعم دبي، مرفقة بها تعليق:”يصعب العثور على عقول جميلة”.

ووثقت الصور هيا مرعشلي أثناء خروجها من المطعم الذي احتفلت به بعيد ميلادها، حيث ظهرت مرتدية فستان من الساتان المشجر مكون من قطعتين.

وظهرت هيا مرعشلي مرتدة الفستان المثير الذي تكون من جيبة قصيرة جدا كشفت الكثير من أفخاذها، وقميص ذو فتحة واسعة كشف جزءا كبيرا من صدرها وبطنها.

 

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هيا مرعشلي
الفنانة السورية هيا مرعشلي

أبوكي ما عرف يربي

وتلقت هيا مرعشلي في بسبب هذه الصور الجريئة العديد من الانتقادات أيضا، بسبب جرأتها الكبيرة في ارتداء الملابس.

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وقال أحد المتابعين منقدا ظهورها بهذا الشكل:” ابوكي ماعرف يربي”.

وقال آخر:” كتير بتقرفي”.

ووجه متابع آخر نصيحة لها قائلا:” هيا .. اتستري .. ماراح تنفعك الدنيا صدقيني”.

وقالت متابعة أخرى متسائلة:” الله يرحم امك؟؟؟؟؟؟؟؟بس ابوكي وين الله يهديكي”.

ومع تزايد الانتقادات التي وجهها متابعيها لها، نشرت هيا مرعشلي عبر خاصية الاستوري مقطع فيديو قصير حمل رسالة لمتابعيها ومنتقديها.

رسالة هيا مرعشلي لمتابعيها

وقالت الرسالة: “حسابات التواصل الاجتماعي خاصة بك وليست لأصدقائك”.

وأضافت:”وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ليست مناسبة لك ولأحلامك والتعبير عن نفسك”.

وكانت هيا مرعشلي، قد تسببت بغضب متابعيها أثناء احتفالها بعيد ميلادها السادس والعشرين الذي صادف يوم الـ30 من مايو/آيار الفائت، برفقة عدد من أصدقائها في أحد مطاعم دبي.

هيا مرعشلي تلحس التورتة كالكلب

ما أثار غضب المتابعين هو إطلالتها الجريئة التي كشفت صدرها بشكل مبالغ فيه، دون أن تظهر خلال الاحتفال تفاصيل زياها بالكامل والذي عرضته لاحقا بعد الهجوم عليها، في موقف وصف بأنها لا تعير الانتقادات أي اهتمام يذكر.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الصورة التي تسببت بموجة الهجوم عليه هو ظهورها وهي تلحس تورتة عيد ميلادها كـ”الكلب”، وهو ما اعتبره متابعون بأنه تصرف مخجل وبذيء.

هيا مرعشلي
هيا مرعشلي تلحس التورتة كالكلب
المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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