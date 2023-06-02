هل وجبات الطاقم أفضل من وجبات المسافرين أثناء الرحلة؟ إليك الإجابة..

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وطن- يختلف مذاق الطعام والشراب كثيراََ عند السفر بالطائرة.

يتم تحضير الطعام في المقصورة بشكل خاص وغالبًا ما يحتوي على مكونات مثل الملح والزيت لتعزيز مذاقه.

لكن هل يتناول الطيار ومساعده وأفراد الطاقم نفس الطعام الذي يتناوله المسافرون؟ أم لديهم شيئًا مختلفًا؟؟

وفقا لموقع “simpleflying“، هناك مجموعة من القواعد. أهم شيء يجب مراعاته هو وجود قواعد خاصة للطيار ومساعده، حيث عليهما تناول وجبات مختلفة على متن رحلة. هذا لأنه إذا أصيب مساعده بالتسمم الغذائي أثناء الرحلة من وجبة الطاقم، فمن المحتمل أن يكون الطيار على ما يرام ويمكنه مواصلة مهامه دون إلهاء.

وستكون هناك دائمًا وجبات مختلفة يتم تحميلها لطاقم الطائرة حسب طول الرحلة.

كم عدد الوجبات؟

يعتمد الأمر كثيرًا على شركة الطيران، ولكن بالنسبة للرحلات القصيرة، عادةً ما يتم توفير وجبة واحدة لكل فرد من أفراد الطاقم.

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في الرحلات الطويلة، سيكون هناك وجبتان لكل فرد من أفراد الطاقم. تبدو هذه مماثلة لوجبات الركاب ولكنها تتميز بمأكولات مختلفة قليلاً. ستكون هناك وجبات متنوعة وقد تكون هناك وجبة أو وجبتان احتياطيتان في بعض الأحيان.

متى يأكلون وجباتهم على متن الطائرة؟

على متن الرحلة، لا يوجد وقت محدد لتناول الطعام بالنسبة لأفراد الطاقم، ولكن لا يأكل أحد حتى تكتمل خدمة الرحلة. ونادرًا ما يأكلون في نفس الوقت.

أثناء الرحلة، يحاول دائما أفراد الطاقم تناول الطعام في أسرع وقت ممكن ويأكلون في الغالب الوجبة وهي ساخنة.



وللحصول على بعض الخصوصية، يقومون أحيانا بإغلاق ستارة المطبخ للتمتع بوجباتهم.

هل يأكل طاقم الطائرة وجبات درجة الأعمال؟

بمجرد اكتمال تقديم الطعام لركاب درجة رجال الأعمال، يتم توزيع أي وجبات إضافية بين الطاقم.

تتوفر خدمة من الدرجة الأولى عند الطلب، ويحتاج الركاب إلى خيارات حتى نهاية الرحلة، وهذا نادر الحدوث في الواقع. ولكن في معظم الرحلات، سيأكل طاقم الطائرة وجبتهم فقط.



في الحقيقة، لا يوجد لدى بعض شركات الطيران وجبات للطاقم على متن الطائرة، كما يتم أحيانا إجبار الطاقم على طلب ودفع ثمن وجباتهم. ويفضل طاقم الطائرة أحيانًا تجنب هذا ويقومون أحيانا بإحضار وجباتهم الخفيفة.