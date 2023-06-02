الجمعة, يونيو 2, 2023
الرئيسيةحياتناهل وجبات الطاقم أفضل من وجبات المسافرين أثناء الرحلة؟ إليك الإجابة..
حياتنا

هل وجبات الطاقم أفضل من وجبات المسافرين أثناء الرحلة؟ إليك الإجابة..

يعتمد الأمر كثيرًا على شركة الطيران، ولكن بالنسبة للرحلات القصيرة، عادةً ما يتم توفير وجبة واحدة لكل فرد من أفراد الطاقم

كتب ايمان الباجي
هل وجبات الطاقم أفضل من وجبات المسافرين أثناء الرحلة؟ إليك الإجابة.. watanserb.com
وجبات الطائرة
- Advertisement -

وطن- يختلف مذاق الطعام والشراب كثيراََ عند السفر بالطائرة.

يتم تحضير الطعام في المقصورة بشكل خاص وغالبًا ما يحتوي على مكونات مثل الملح والزيت لتعزيز مذاقه.

لكن هل يتناول الطيار ومساعده وأفراد الطاقم نفس الطعام الذي يتناوله المسافرون؟ أم لديهم شيئًا مختلفًا؟؟

وفقا لموقع “simpleflying“، هناك مجموعة من القواعد. أهم شيء يجب مراعاته هو وجود قواعد خاصة للطيار ومساعده، حيث عليهما تناول وجبات مختلفة على متن رحلة. هذا لأنه إذا أصيب مساعده بالتسمم الغذائي أثناء الرحلة من وجبة الطاقم، فمن المحتمل أن يكون الطيار على ما يرام ويمكنه مواصلة مهامه دون إلهاء.

هل يتناول أفراد الطاقم نفس الطعام الذي يتناوله المسافرون؟

وستكون هناك دائمًا وجبات مختلفة يتم تحميلها لطاقم الطائرة حسب طول الرحلة.

كم عدد الوجبات؟

يعتمد الأمر كثيرًا على شركة الطيران، ولكن بالنسبة للرحلات القصيرة، عادةً ما يتم توفير وجبة واحدة لكل فرد من أفراد الطاقم.

- Advertisement -

في الرحلات الطويلة، سيكون هناك وجبتان لكل فرد من أفراد الطاقم. تبدو هذه مماثلة لوجبات الركاب ولكنها تتميز بمأكولات مختلفة قليلاً. ستكون هناك وجبات متنوعة وقد تكون هناك وجبة أو وجبتان احتياطيتان في بعض الأحيان.

متى يأكلون وجباتهم على متن الطائرة؟

على متن الرحلة، لا يوجد وقت محدد لتناول الطعام بالنسبة لأفراد الطاقم، ولكن لا يأكل أحد حتى تكتمل خدمة الرحلة. ونادرًا ما يأكلون في نفس الوقت.

أثناء الرحلة، يحاول دائما أفراد الطاقم تناول الطعام في أسرع وقت ممكن ويأكلون في الغالب الوجبة وهي ساخنة.

وللحصول على بعض الخصوصية، يقومون أحيانا بإغلاق ستارة المطبخ للتمتع بوجباتهم.

هل يأكل طاقم الطائرة وجبات درجة الأعمال؟

بمجرد اكتمال تقديم الطعام لركاب درجة رجال الأعمال، يتم توزيع أي وجبات إضافية بين الطاقم.

تتوفر خدمة من الدرجة الأولى عند الطلب، ويحتاج الركاب إلى خيارات حتى نهاية الرحلة، وهذا نادر الحدوث في الواقع. ولكن في معظم الرحلات، سيأكل طاقم الطائرة وجبتهم فقط.

يختلف مذاق الطعام والشراب كثيراََ عند السفر بالطائرة.

في الحقيقة، لا يوجد لدى بعض شركات الطيران وجبات للطاقم على متن الطائرة، كما يتم أحيانا إجبار الطاقم على طلب ودفع ثمن وجباتهم. ويفضل طاقم الطائرة أحيانًا تجنب هذا ويقومون أحيانا بإحضار وجباتهم الخفيفة.

المصدرsimpleflying، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

لا يخطر على بال..مضيفة تفضح ما يفعله طاقم الطائرة عند تنظيف الحمام!

حياتنا

الخبراء يحذرون..5 أشياء تجنب فعلها مباشرة بعد الأكل

حياتنا

أين ينام الطيارون في الرحلات الطويلة؟ جولة داخل الغرفة السرية (صور)

حياتنا

مضيفة طيران تكشف عن طرق تمكّنك من الأكل والشرب مجانا على متن الطائرة

حياتنا

كلمة سرية يستخدمها الطيار إذا سمعتها فهي تدل على أنّ الرحلة ستتأخر

حياتنا

6 عبارات سرية يستخدمها طاقم الطائرة لا أحد يمكنه فهمها .. إليك معناها

حياتنا

اكتشف معنا أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم (صور)

حياتنا

سؤال وحيد يسأله المسافرون ويكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه دائما!

الهدهد

أعلنت الاستنفار الدفاع الروسية تعلن مقتل 32 شخصا إثر سقوط طائرة نقل في قاعدة “حميميم” بسوريا

حياتنا

« صادم» تناولت 5 ديدان خلال 52 ثانية أمّ تغذي طفلتها على “الديدان الحية”!!

أرشيف - المجلة

“لم يخطر على كم من قبل” هذا الرجل كشف سر شعار “ماكدونالدز”

حياتنا

5 أسرار تُخفيها عنكم شركات الطيران!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جماهير روما ينتقم من حكم نهائي الدوري الأوروبي.. شاهد ما فعلوا به

اقتحام نقابة المهندسين.. النبراوي يُحرج النائب العام وحزب السيسي يرد على اتهامه بـ”البلطجة”

خيارات أردوغان الاقتصادية الصعبة.. هل يسعى بوتين لإبقائه ضعيفا؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

شاهد الفيديو الأكثر رعبا للعاصفة الترابية العنيفة التي ضربت مصر

بعد الحديث عن رحيله.. كريم بنزيما يخرج عن صمته بهذا التصريح

كريم حسم موقفه.. انتقال بنزيما للسعودية أكبر من مجرد اللعب للاتحاد.. ما القصة؟

زفاف الحسين ورجوة.. المونيتور: الأردن ينفجر في ليلة المصاهرة مع السعودية

شاهد كيس الرمل الذي أسقط بايدن بعنف وأحرجه أمام الجميع

صدمة وذهول.. حادثة محزنة في جامعة دمشق أثناء درس عملي بكلية الطب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC