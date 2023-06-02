هل المشي حافي القدمين يضر بالجسم؟

- Advertisement -

وطن- يعود المشي حافي القدمين بفوائد عديدة على الجسم، حيث لا تجعلك هذه الممارسة تشعر بالهدوء والاسترخاء فحسب، بل لها أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية، حيث تنظم ضغط الدم وتساعد على تحسين صحة القلب، كما تساعد في تجنب آلام القدم وحالات مثل التهاب اللفافة الأخمصي.

ووفقا لصحيفة “hindustantimes“، يُعرف المشي حافي القدمين باسم “التأريض”، وتتمثل الفوائد في تقليل الألم والالتهابات وتحسين النوم والمناعة وتقليل مستويات التوتر، وتحسين الصحة العامة والتحكم كذلك في وضع القدم.

وهناك العديد من الفوائد الاخرى التي من الضروري أن تتعرف عليها.

يساهم في التحكم في وضع قدمك



المشي حافيًا يحسن قوس القدم ويحسن خاصة قوة العضلات والأربطة التي تمنعك لاحقًا من حالة تسمى التهاب اللفافة الأخمصية.

يحسن إيقاع الساعة البيولوجية

المشي حافي القدمين على سطح الأرض يساعد على تحسين الساعة البيولوجية ونظامنا العصبي اللاإرادي.

الساعة البيولوجية الداخلية التي تبلغ 24 ساعة تعتني بالتغيرات الجسدية والعقلية والسلوكية على مدار اليوم، وكذلك الأشياء المهمة مثل النوم والهرمونات ودرجة حرارة الجسم والعواطف.

- Advertisement -

تقوية قوس القدم

يمكن أن يساعد المشي بدون حذاء في تحسين قوة ومرونة عضلات وأربطة القدم.

كما أنه يساعد في الحفاظ على النطاق الطبيعي لحركة الكاحل والقدم ويقلل من الضغط الواقع على الكاحل والركبة والورك.

تنشيط النظام الحسي الحركي

المشي حافي القدمين على أسطح مختلفة مثل العشب والرمل والتربة والأسطح الصلبة مثل الأرضيات يمكن أن يساعد على تنشيط النظام الحسي الحركي.

يساعد في خفض ضغط الدم

ذكرت بعض الأبحاث أيضًا أن المشي حافي القدمين يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي الذي يوازن الجهاز العصبي اللاإرادي.

كيف تمشي حافي القدمين بصورة صحيحة؟

ابدأ بتمارين صغيرة

تتكون القدم من 26 عظمة، و33 مفصلاً، بالإضافة إلى حوالي 100 عضلة، ووتر، وغضروف.

لذا، من المهم البدء في تقوية القدم بتمارين قليلة. احتفظ بمنشفة صغيرة تحت قدميك وحاول إمساكها بأصابع قدميك.

المشي داخل المنزل

ابدأ بالمشي داخل المنزل أولاً بدون حذاء، حيث سيساعد هذا على تحسين سماكة جلد القدم.



المشي خارج المنزل

يمكنك البدء من 5 إلى 15 دقيقة من المشي حافي القدمين في الخارج في البداية. يقترح الخبراء اختيار الأسطح الرطبة بدلاََ من الأسطح الجافة. يمكنك المشي على سبيل المثال على العشب المبلل للحصول على أفضل النتائج.

ابحث عن منطقة نظيفة

حاول المشي على الأسطح النظيفة مثل العشب.

وبعد المشي، افحص قدميك بحثًا عن أي إصابة أو أوساخ. كما ينصح كذلك بغسل القدمين جيدًا بعد المشي في الخارج.

وإذا كان لديك أي جروح، استشر طبيبك. وإذا كنت تعاني بالفعل من التهاب اللفافة الأخمصية أو كانت عضلات قدميك ضعيفة، استشر أخصائي العلاج الطبيعي الخاص بك لتحضيرك للمشي حافي القدمين.