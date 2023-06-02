موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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وطن- ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ويستضيف ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن)، مباراة القمة النارية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثالثة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

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دفاع التشكيلة: والكر، إيميرك لابورتي، ناثان إكي.

خط الوسط: ريكو لويس، كالفين فيليبس، فيل فودين، كول بالمر (سيرجيو غوميز مارتن).

مركز الهجوم: رياض محرز، إرلينغ هالاند (جوليان ألفاريز).

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام مانشستر سيتي على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: مالاتسيا، فيكتور لينديلوف، هاري ماغوير، ديوغو دالوت.

خط الوسط: فريدريكو سانتوس، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو.

معلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عضام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر فريق مانشستر سيتي المتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة.

خطوة بخطوة يعود على الطريق الصحيح 💪 ننتظر عودتك يا @Donny_beek6 🙏#يونايتد pic.twitter.com/En1P0TKtmC — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) June 1, 2023

كما ويتواجد الفريق المنافس مانشستر يونايتد في ثالث جدول الترتيب برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.