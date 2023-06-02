الجمعة, يونيو 2, 2023
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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتشكيلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نهائي الاتحاد الإنجليزي 2023 ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
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وطن- ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ويستضيف ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن)، مباراة القمة النارية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثالثة مساءً.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

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دفاع التشكيلة: والكر، إيميرك لابورتي، ناثان إكي.

تدريبات مانشستر سيتي
تدريبات مانشستر سيتي

خط الوسط: ريكو لويس، كالفين فيليبس، فيل فودين، كول بالمر (سيرجيو غوميز مارتن).

مركز الهجوم: رياض محرز، إرلينغ هالاند (جوليان ألفاريز).

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام مانشستر سيتي على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: دي خيا.

دفاع التشكيلة: مالاتسيا، فيكتور لينديلوف، هاري ماغوير، ديوغو دالوت.

نجم مانشستر سيتي رياض محرز
نجم مانشستر سيتي رياض محرز

خط الوسط: فريدريكو سانتوس، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو.

معلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عضام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر فريق مانشستر سيتي المتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة.

كما ويتواجد الفريق المنافس مانشستر يونايتد في ثالث جدول الترتيب برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + مانشستر يونايتد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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