الجمعة, يونيو 2, 2023
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جيل بايدن في مصر.. إطلالتها المحتشمة من داخل الجامع الأزهر تتصدر الترند (شاهد)

ارتدت سيدة أمريكا الأولى رداءً أزرق اللون يغطي جسدها وشعرها، تعبيرًا عن احترامها للمكان وللثقافة الإسلامية

كتب فهمي الورغمي
جيل بايدن في مصر watanserb.com
جيل بايدن في مصر
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وطن- حظيت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستقبال مبهر في مصر على هاهش زيارتها التي تستمر يومين في البلد المذكور. وتأتي زيارة سيدة أمريكا الأولى للقاهرة بعد يوم من حضورها حفل زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين ورجوة آل سيف في العاصمة الأردنية عمّان.

سيدة أمريكا الأولى في مصر

ونقلت وسائل إعلام رسمية في مصر لحظة استقبال جيل بايدن، من قبل انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي وذلك في مستهل زيارتها إلي مصر التي تمتد علي مدار يومين.

وعلى المستوى الرسمي في مصر، أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .

جيل بايدن في مصر
جيل بايدن في مصر

بدورها، أشارت السفارة الأميركية بالقاهرة، في بيان صحفي صادر، الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة السيدة الأولى والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة وبدأت في الأردن.

وأوضحت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

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وكشفت السفارة أن جيل بايدن ستلتقي خلال زيارتها إلى مصر بمجموعة من النساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأميركية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

جيل بايدن وانتصار السيسي
جيل بايدن وانتصار السيسي

جيل بايدن تزور الجامع الأزهر

في إطار زيارتها لمصر، زارت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، الجامع الأزهر في القاهرة، وهو أحد أقدم وأشهر المساجد في العالم. وارتدت السيدة الأولى رداءً أزرق اللون يغطي جسدها وشعرها، تعبيرًا عن احترامها للمكان وللثقافة الإسلامية.

وكان في استقبالها رئيس جامعة الأزهر، الذي قدم لها شرحًا مفصلًا عن تاريخ وأهمية الجامع الأزهر كمؤسسة دينية وعلمية رائدة.

وأبدت السيدة بايدن اهتمامًا كبيرًا بالجامع وبالدور الذي يلعبه الأزهر في نشر قيم التسامح والوسطية والحوار بين الأديان.

وحظيت الطريقة التي تعاملت بها جيل بايدن مع جامع الأزهر الشريف، بتفاعل واسع بين النشطاء الذين أشادوا باحترامها الشديد للمقدسات الإسلامية.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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