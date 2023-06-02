إحصائية مفزعة لضحايا الإعدامات في إيران وما شهده “مايو” كارثة

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وطن – كشف تقرير جديد عن أرقام مفزعة لعمليات الإعدام الإيرانية هذا العام، وهي موجة قتل تقول جماعات حقوقية إنها تهدف إلى ترهيب الشعب الإيراني.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو في تقريرها، إنه في مايو وحده، أُعدم 142 شخصًا على الأقل في البلاد. الرقم، الذي يبلغ متوسطه أكثر من أربعة أشخاص يتم إعدامهم يوميًا ، هو أعلى رقم شهري في البلاد منذ عام 2015، حسبما أورد موقع “المونيتور“.

وأظهر التقرير أنه تم إعدام ما لا يقل عن 307 أشخاص هذا العام ، بزيادة 76٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي التقرير، دعا مدير اللوائح الصحية الدولية محمود العامري مقدم المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف “آلة القتل” في البلاد ، وكتب: “الغرض من تكثيف الجمهورية الإسلامية للإعدامات التعسفية هو نشر الخوف المجتمعي لمنع الاحتجاجات وإطالة أمدها. حكمها”.

تصاعد الإعدامات بعد الاحتجاجات

وتصاعدت عمليات الإعدام في الجمهورية الإسلامية بعد اندلاع احتجاجات مناهضة للنظام في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر الماضي رداً على وفاة محساء أميني في حجز الشرطة. ردت السلطات على الاحتجاجات بقمع عنيف ، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.

وأصدر القضاء عدة أحكام بالإعدام على صلة بالاحتجاجات، لكن حُكم على العديد منهم بارتكاب انتهاكات أخرى ، بما في ذلك جرائم المخدرات والكفر، ووجد تقرير اللوائح الصحية الدولية أن 78 شخصًا على الأقل قد أُعدموا الشهر الماضي بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

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إدانة أممية

من جانبه، قال رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك في بيان صحفي، الشهر الماضي إن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

والأسبوع الماضي ، نُفِّذ إعدام علني نادر أمام حشد كبير في مدينة مراغة بمحافظة أذربيجان الشرقية. واعتقل الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته في الصحافة قبل خمس سنوات بتهمة الفساد والدعارة.

وتداولت وسائل الإعلام الحكومية صورا ومقاطع فيديو تظهر المحكوم عليه وهو يقف إلى جانب اثنين من الجلاد وهو معصوب العينين. ثم تم تصويره وهو يتدلى من رافعة بحبل حول رقبته. وسارعت الجماعات الحقوقية إلى التنديد بالإعدام العلني، ووصفته بأنه ممارسة “من العصور الوسطى”.

وقال العامري مقدم: “يُظهر الإعدام العلني اليوم ونشره من قبل وسائل الإعلام الحكومية الوجه المرعب الحقيقي للحكومة التي تحاول إطالة حكمها بالقسوة والإذلال وترهيب المجتمع”.

وفي وقت سابق من مايو ، تم شنق ثلاثة متظاهرين في سجن في وسط مدينة أصفهان ، على الرغم من مناشدات من الأقارب والجماعات الحقوقية. وبحسب ما ورد تعرض الرجال الثلاثة للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف.

وأرجأت السلطات الأسبوع الماضي، إعدام رجل يبلغ من العمر 22 عاما محتجزا في سجن بمدينة شيراز بمحافظة فارس ، بعد دعوات لوقف عقوبة الإعدام.

وحذرت منظمة العفو الدولية، من الإعدام الوشيك لحسين شهبازي، قائلة إنه أدين بجريمة ارتكبها عندما كان قاصرًا.

ونددت المنظمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها بـ “المحاكمة الجائرة للغاية” التي تعرض لها في يناير / كانون الثاني وقالت إن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب.

وتعد إيران ثاني أكثر دول العالم إعدامًا بعد الصين ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.