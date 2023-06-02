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أسوأ حادث في التاريخ الحديث.. مقاطع مرعبة توثق لحظة تصادم 3 قطارات بالهند

الكارثة أسفرت عن مصرع 233 شخصاً وإصابة 900 آخرين بجروح

كتب خالد السعدي
أسوأ حادث في التاريخ الحديث.. مقاطع مرعبة توثق لحظة تصادم 3 قطارات بالهند الكارثة أسفرت عن مصرع 233 شخصا وإصابة 900 آخرين بجروح watanserb.com
أسوأ حادث في التاريخ بالهند
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وطن- انتشر لقطات مفجعة، توثّق اللقطات الأولى لحادث مأساوي شهدته الهند، جراء تصادم ثلاثة قطارات في البلاد، وهي حادثة تعتبر من أسوأ حوادث قطارات في التاريخ الحديث.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث رجال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين في عربة سكة حديد متضررة، وشاركت أكثر من 115 سيارة إسعاف وعدة سيارات إطفاء في جهود الإنقاذ.

سبب الحادث

وقال سكرتير ولاية أوديشا براديب جينا، إن قطاري ركاب وقطار بضائع اصطدمت في مدينة بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية، ما أسفر عن مصرع 233 شخصاً، وإصابة 900 آخرين بجروح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع قيام الفرق بعملية إنقاذ ضخمة.

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دعم عاجل لأسر الضحايا

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، انزعاجه وحزنه نتيجة الحادث المأساوي، وقال: “مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريباً”.

وأضاف مودي، في بيان، أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكّداً أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

وقرر رئيس الوزراء، تقديم مبلغ 2427 دولاراً “لأقارب كل متوفًّى في الحادث، و606 دولارات لكل مصاب”، فيما أعلنت ولاية أوديشا الحداد لمدة يوم.

معاناة مستمرة للسكة الحديد الهندية

وتعاني شبكة السكك الحديدية في الهند من تقادم البنية التحتية وضعف الصيانة، وهي عوامل غالباً ما تكون مسؤولة عن الحوادث.

وتجاوز عدد القتلى في حادث يوم الجمعة بالفعل عدد القتلى في حادث سيئ السمعة في عام 2016، وهو واحد من أكثر الحوادث دمويةً في السنوات الأخيرة، حيث قتل أكثر من 140 شخصاً في خروج قطار عن مساره في ولاية أوتار براديش الشمالية.

المصدرتويتر، وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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