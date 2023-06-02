أسوأ حادث في التاريخ الحديث.. مقاطع مرعبة توثق لحظة تصادم 3 قطارات بالهند

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وطن- انتشر لقطات مفجعة، توثّق اللقطات الأولى لحادث مأساوي شهدته الهند، جراء تصادم ثلاثة قطارات في البلاد، وهي حادثة تعتبر من أسوأ حوادث قطارات في التاريخ الحديث.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث رجال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين في عربة سكة حديد متضررة، وشاركت أكثر من 115 سيارة إسعاف وعدة سيارات إطفاء في جهود الإنقاذ.

More than 200 people were killed and hundreds more injured in a deadly train accident in India's Odisha region on Friday evening, officials said.pic.twitter.com/FLhahpSKP8 — Global Times (@globaltimesnews) June 3, 2023

سبب الحادث

وقال سكرتير ولاية أوديشا براديب جينا، إن قطاري ركاب وقطار بضائع اصطدمت في مدينة بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية، ما أسفر عن مصرع 233 شخصاً، وإصابة 900 آخرين بجروح.

مع استمرار رفع الأنقاض وتحديث وضع مصابين كانوا بحالة حرجة.. حصيلة ضحايا حادث القطارات في #الهند ترتفع إلى 288 قتيلاً و 900 جريح#الحدث pic.twitter.com/sUxd4X4U8e — ا لـحـدث (@AlHadath) June 3, 2023

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع قيام الفرق بعملية إنقاذ ضخمة.

He is Ashwini Vaishnaw, Railways Minister of India. He visited Balasore where 200+ people lost their lives in biggest train accident. In front of Media, He entered under the damaged coach without any safety gears (not even helmet). And He is supposed to ensure the safety of… pic.twitter.com/nWtUzBwt8v — Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) June 3, 2023

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دعم عاجل لأسر الضحايا

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، انزعاجه وحزنه نتيجة الحادث المأساوي، وقال: “مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريباً”.

Train accident looks damn scary. Prayers for dead & injured. pic.twitter.com/vZl7XYOn44 — News Arena India (@NewsArenaIndia) June 3, 2023

وأضاف مودي، في بيان، أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكّداً أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

وقرر رئيس الوزراء، تقديم مبلغ 2427 دولاراً “لأقارب كل متوفًّى في الحادث، و606 دولارات لكل مصاب”، فيما أعلنت ولاية أوديشا الحداد لمدة يوم.

This is The made in India Kavach System Ad layed by Thousand Times one year ago in Channels.

Thank you Modiji. 🙏 pic.twitter.com/qZDjei8pBX — RAHUL (@RahulSeeker) June 3, 2023

معاناة مستمرة للسكة الحديد الهندية

وتعاني شبكة السكك الحديدية في الهند من تقادم البنية التحتية وضعف الصيانة، وهي عوامل غالباً ما تكون مسؤولة عن الحوادث.

وتجاوز عدد القتلى في حادث يوم الجمعة بالفعل عدد القتلى في حادث سيئ السمعة في عام 2016، وهو واحد من أكثر الحوادث دمويةً في السنوات الأخيرة، حيث قتل أكثر من 140 شخصاً في خروج قطار عن مساره في ولاية أوتار براديش الشمالية.