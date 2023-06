أسوأ حادث في التاريخ الحديث.. مقاطع مرعبة توثق لحظة تصادم 3 قطارات بالهند

- Advertisement -

وطن- انتشر لقطات مفجعة، توثّق اللقطات الأولى لحادث مأساوي شهدته الهند، جراء تصادم ثلاثة قطارات في البلاد، وهي حادثة تعتبر من أسوأ حوادث قطارات في التاريخ الحديث.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث رجال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين في عربة سكة حديد متضررة، وشاركت أكثر من 115 سيارة إسعاف وعدة سيارات إطفاء في جهود الإنقاذ.

More than 200 people were killed and hundreds more injured in a deadly train accident in India's Odisha region on Friday evening, officials said. pic.twitter.com/FLhahpSKP8

وقال سكرتير ولاية أوديشا براديب جينا، إن قطاري ركاب وقطار بضائع اصطدمت في مدينة بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية، ما أسفر عن مصرع 233 شخصاً، وإصابة 900 آخرين بجروح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع قيام الفرق بعملية إنقاذ ضخمة.

He is Ashwini Vaishnaw, Railways Minister of India.

He visited Balasore where 200+ people lost their lives in biggest train accident.

In front of Media, He entered under the damaged coach without any safety gears (not even helmet).

And He is supposed to ensure the safety of… pic.twitter.com/nWtUzBwt8v

— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) June 3, 2023