الخميس, يونيو 1, 2023
الرئيسيةفيديونهاية مأساوية لامرأة حاولت تقبيل ثعبان! (فيديو)
فيديو

نهاية مأساوية لامرأة حاولت تقبيل ثعبان! (فيديو)

"هاجمها الثعبان فجأة وأغرق أنيابه في شفتيها"

كتب أنس السالم
نهاية مأساوية لامرأة حاولت تقبيل ثعبان watanserb.com
نهاية مأساوية لامرأة حاولت تقبيل ثعبان
- Advertisement -

وطن – في حادثة غريبة وقعت خلال زيارة سائحة لإحدى المنتزهات، تحولت محاولة امرأة لتقبيل ثعبان إلى محنة مروعة ونهاية مأساوية.

نهاية مأساوية لامرأة حاولت تقبيل ثعبان!

يظهر في المقطع المصوّر، لحظة انحناء سائحة وهي مطمئنة نوعاً ما، لتقبيل الثعبان، لكنّها لم تكن تتوقع ردّة الفعل، ليهاجمها الثعبان في وجهها بطريقةٍ مرعبة.

ويبدو أن الحادث وقع في حديقة ثعابين تتيح للزوار فرصة التفاعل عن كثب مع مجموعة متنوعة من الزواحف.

وحظي مقطع الفيديو، بمشاهدات قياسية على تويتر، تجاوزت ستة ملايين مشاهدة، حيث تناقلته حسابات عديدة.

في حين اتخذ تصرف السائحة المتسرع، منعطفًا خطيرًا عندما هاجمها الثعبان فجأة، وأغرق أنيابه في شفتيها.

- Advertisement -

وتدخل الرجل الذي كان يحمل الثعبان على كتفه، ويمسكك برأسه، بسرعة في محاولة لتحرير المرأة من هجوم الثعبان المرعب، وإزالة أنياب الثعبان من شفتيها.وفق موقع catchnews

ويعتبر هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بمحاولات التقرب من الثعابين، فعلى الرغم من أن البعض ينجذب إلى هذه الحيوانات، فهي تمتلك غرائز وسلوكيات يمكن أن تكون غير متوقعة وخطيرة.

وعليه، يمكن القول إنّه حتّى في المناطق الخاضعة للرقابة مثل حدائق الحيوانات، من الضروري الحفاظ على مسافة كافية واتباع الإرشادات التي وضعها المحترفون في التعامل مع الأفاعي.

كما هو معروف، تشتهر الثعابين، على وجه الخصوص، بلسعاتها السامة، والتي يمكن أن يكون لبعضها عواقب صحية وخيمة أو حتى قاتلة.

بينما لا يؤدي تقبيل الأفعى إلى تعريض الأفراد للخطر فحسب، بل يرسل أيضًا رسالة خاطئة إلى الآخرين الذين قد يحاولون تقليد مثل هذه الأفعال دون فهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها.

المصدرcatchnews - تويتر - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

صور “مجنونة” لأفعى ضخمة تلتهم سمكة كبيرة كاملة فوق الماء (شاهد)

حياتنا

ثعبان عملاق يعض رجلاً من وجهه ويتركه في حالة مُرعبة (شاهد)

فيديو

لماذا يسرق هذا الثعبان الأحذية؟.. فيديو غريب وغامض (شاهد)

حياتنا

ثعبان يتسلل داخل جسد سيدة بطريقة لا تُصدق.. والأطباء يقفزون خوفاً! (شاهد)

فيديو

حينما تغضب أفعى أناكوندا .. هذا ما تفعله! (فيديو)

حياتنا

وهم بصري حيّر الآلاف .. هل يمكنك اكتشاف الثعبان بين هذه الأشجار؟!

الهدهد

ما فعله ثعبان ضخم بطول 6 أقدام داخل متجر أمام الزبائن لا يصدق! (فيديو)

فيديو

ثعبان يتشبث بمرآة سيارة وهي تسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة (فيديو)

فيديو

فيديو يحبس الأنفاس .. لحظة إخراج كوبرا ضخمة من محرك سيارة!

حياتنا

“شاهد” لحظة تعرض المغنية الأمريكية ميتا للدغة ثعبان في وجهها أثناء التصوير! (فيديو)

فيديو

ثعبان ضخم يتسلل إلى غرفة امرأة ويلدغها أثناء نومها كيف اكتشفته!

فيديو

أفعى سامّة برأسين تثير صدمة روّاد مواقع التواصل الإجتماعي!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاكل الانتصاب وانعدام الشعور بالرضا الجنسي يسبب التدهور المعرفي للرجل..

من سيكون شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين؟!.. مفاجأة غير متوقعة!

دراسة حديثة: هواء الطائرة ملوّث ويمكن أن يسبب مرض السرطان

ماذا سترتدي رجوة آل سيف في حفل زفافها؟ (شاهد)

بعد وضعها في قائمة المتآمرين.. نادية عكاشة تتوعد قيس سعيد بإعلام التونسيين من هو الخائن!

حليمة بولند ترتدي بدلة رقص وتمتع متابعيها بالهز والغنج (فيديو)

هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بوشم جديد سيثير غضب محمد السادس شخصياً (شاهد)

نبأ سار لجماهير الأهلي المصري قبيل مواجهة الوداد في دوري الأبطال

فوز العتيبي تفضح ما يحدث لأختها مناهل في السعودية وتتهم هؤلاء!

ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية عمداً جانب المرحاض (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC