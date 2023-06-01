نهاية مأساوية لامرأة حاولت تقبيل ثعبان! (فيديو)

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وطن – في حادثة غريبة وقعت خلال زيارة سائحة لإحدى المنتزهات، تحولت محاولة امرأة لتقبيل ثعبان إلى محنة مروعة ونهاية مأساوية.

نهاية مأساوية لامرأة حاولت تقبيل ثعبان!

يظهر في المقطع المصوّر، لحظة انحناء سائحة وهي مطمئنة نوعاً ما، لتقبيل الثعبان، لكنّها لم تكن تتوقع ردّة الفعل، ليهاجمها الثعبان في وجهها بطريقةٍ مرعبة.

Kissing a snake 🐍 pic.twitter.com/6yboCzFZ9w — CCTV IDIOTS (@cctvidiots) May 31, 2023

ويبدو أن الحادث وقع في حديقة ثعابين تتيح للزوار فرصة التفاعل عن كثب مع مجموعة متنوعة من الزواحف.

وحظي مقطع الفيديو، بمشاهدات قياسية على تويتر، تجاوزت ستة ملايين مشاهدة، حيث تناقلته حسابات عديدة.

في حين اتخذ تصرف السائحة المتسرع، منعطفًا خطيرًا عندما هاجمها الثعبان فجأة، وأغرق أنيابه في شفتيها.

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وتدخل الرجل الذي كان يحمل الثعبان على كتفه، ويمسكك برأسه، بسرعة في محاولة لتحرير المرأة من هجوم الثعبان المرعب، وإزالة أنياب الثعبان من شفتيها.وفق موقع catchnews

ويعتبر هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بمحاولات التقرب من الثعابين، فعلى الرغم من أن البعض ينجذب إلى هذه الحيوانات، فهي تمتلك غرائز وسلوكيات يمكن أن تكون غير متوقعة وخطيرة.

وعليه، يمكن القول إنّه حتّى في المناطق الخاضعة للرقابة مثل حدائق الحيوانات، من الضروري الحفاظ على مسافة كافية واتباع الإرشادات التي وضعها المحترفون في التعامل مع الأفاعي.

كما هو معروف، تشتهر الثعابين، على وجه الخصوص، بلسعاتها السامة، والتي يمكن أن يكون لبعضها عواقب صحية وخيمة أو حتى قاتلة.

بينما لا يؤدي تقبيل الأفعى إلى تعريض الأفراد للخطر فحسب، بل يرسل أيضًا رسالة خاطئة إلى الآخرين الذين قد يحاولون تقليد مثل هذه الأفعال دون فهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها.