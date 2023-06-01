ماذا سترتدي رجوة آل سيف في حفل زفافها؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن- مباشرةً بعد انتقال الديوان الملكي الهاشمي إلى إنستغرام للإعلان عن موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف، بدأ المهتمون بالأمور الملكية، بمتابعة جميع شؤون الزفاف.

الآن، أولئك الذين يستعدون لمشاهدة الزوجين المذهلين يسيران في الممر، لا يسعهم إلا أن يتساءلوا عما سترتديه الابنة الصغرى لرجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سعيد في يومها الخاص.

لذلك نشرت مجلة بازار العالمية، قائمة من المصممين الإقليميين الذين نعتقد أن رجوة آل سيف يمكن أن ترتدي فستان زفافها من تصميمهم.

إيلي صعب

يعتبر المصمم اللبناني إيلي صعب، والمعروف بفساتين الزفاف المتقنة، خيارًا مرجّحًا جدًا لزوجة ولي العهد المستقبلي لـ الأردن ليكون مَن يصمّم فستانها للسير في الممر.

View this post on Instagram A post shared by ELIE SAAB Bridal (@eliesaabbridal)

يمكن أن يكون الخيار المحتمل هو الأكمام الدانتيل والتنورة الكاملة وبطانة ناعمة.

- Advertisement -

زهير مراد

التفاف التول حول الكتفين، والخصر المميز، والعناصر الفضية المنسوجة في جميع أنحاء القماش تُضفي على هذا الفستان شيئًا عصريًا ولكن أيضًا من عالم آخر، ثوب فريد حقًا للملكة المستقبلية.

View this post on Instagram A post shared by ZUHAIR MURAD MARIAGE (@zuhairmuradmariage)

طوني ورد

فستان بأكمام طويلة مزين بالدانتيل وقوس دراماتيكي في الخلف من تصميم طوني ورد، هو بالتأكيد إطلالة تستحق أن ترتديها رجوة آل سيف في يومها المميز.

رامي العلي

صمّم رامي العلي هذا الفستان الجميل من الدانتيل المتلألئ بأكمام طويلة وطيات ناعمة على طول الجزء العلوي.

رامي القاضي

خيار أكثر غرابة ولكنه مع ذلك مذهل، وهو بدلة رامي قاضي الحريرية والدانتيل لإضافة لمسة من الحداثة إلى الزي الكلاسيكي إلى حد ما.

View this post on Instagram A post shared by Rami Kadi Maison de Couture (@ramikadi)

جورج شقرا

اشتهر مصمم الأزياء اللبناني الشهير جورج شقرا، بتحقيق الحكايات الخيالية مع إبداعاته من التول والكشكشة، وهو مصمم آخر يمكننا أن نرى رجوة آل السيف تسير في الممر بفستانه.

View this post on Instagram A post shared by GEORGES CHAKRA (@georgeschakraofficial)

كريكور جبوتيان

المصمم اللبناني المعروف بإبداعاته الفاخرة هو خيار شائع لفساتين الزفاف لسبب ما. التطريز المعقّد والخياطة التي لا تشوبها شائبة هي ما يجعل التصاميم مميزة للغاية وبالتالي فهي خيار آخر محتمل ليوم رجوة آل السيف الكبير.