الخميس, يونيو 1, 2023
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ماذا سترتدي رجوة آل سيف في حفل زفافها؟ (شاهد)

يمكن أن يكون الخيار المحتمل لفستان زفاف رجوة آل سيف هو الأكمام الدانتيل والتنورة الكاملة وبطانة ناعمة

كتب رفيف عبدالله
ماذا سترتدي رجوة آل سيف في حفل زفافها؟ (شاهد) watanserb.com
رجوة آل سيف
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وطن- مباشرةً بعد انتقال الديوان الملكي الهاشمي إلى إنستغرام للإعلان عن موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف، بدأ المهتمون بالأمور الملكية، بمتابعة جميع شؤون الزفاف.

الآن، أولئك الذين يستعدون لمشاهدة الزوجين المذهلين يسيران في الممر، لا يسعهم إلا أن يتساءلوا عما سترتديه الابنة الصغرى لرجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سعيد في يومها الخاص.

لذلك نشرت مجلة بازار العالمية، قائمة من المصممين الإقليميين الذين نعتقد أن رجوة آل سيف يمكن أن ترتدي فستان زفافها من تصميمهم.

إيلي صعب

يعتبر المصمم اللبناني إيلي صعب، والمعروف بفساتين الزفاف المتقنة، خيارًا مرجّحًا جدًا لزوجة ولي العهد المستقبلي لـ الأردن ليكون مَن يصمّم فستانها للسير في الممر.

 

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يمكن أن يكون الخيار المحتمل هو الأكمام الدانتيل والتنورة الكاملة وبطانة ناعمة.

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زهير مراد

التفاف التول حول الكتفين، والخصر المميز، والعناصر الفضية المنسوجة في جميع أنحاء القماش تُضفي على هذا الفستان شيئًا عصريًا ولكن أيضًا من عالم آخر، ثوب فريد حقًا للملكة المستقبلية.

طوني ورد

فستان بأكمام طويلة مزين بالدانتيل وقوس دراماتيكي في الخلف من تصميم طوني ورد، هو بالتأكيد إطلالة تستحق أن ترتديها رجوة آل سيف في يومها المميز.

رامي العلي

صمّم رامي العلي هذا الفستان الجميل من الدانتيل المتلألئ بأكمام طويلة وطيات ناعمة على طول الجزء العلوي.

رجوة آل سيف
صمّم رامي العلي هذا الفستان الجميل من الدانتيل

رامي القاضي

خيار أكثر غرابة ولكنه مع ذلك مذهل، وهو بدلة رامي قاضي الحريرية والدانتيل لإضافة لمسة من الحداثة إلى الزي الكلاسيكي إلى حد ما.

جورج شقرا

اشتهر مصمم الأزياء اللبناني الشهير جورج شقرا، بتحقيق الحكايات الخيالية مع إبداعاته من التول والكشكشة، وهو مصمم آخر يمكننا أن نرى رجوة آل السيف تسير في الممر بفستانه.

كريكور جبوتيان

المصمم اللبناني المعروف بإبداعاته الفاخرة هو خيار شائع لفساتين الزفاف لسبب ما. التطريز المعقّد والخياطة التي لا تشوبها شائبة هي ما يجعل التصاميم مميزة للغاية وبالتالي فهي خيار آخر محتمل ليوم رجوة آل السيف الكبير.

 

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المصدربازار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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