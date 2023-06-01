للأذكياء فقط..ثلاثة مثلثات حمراء موجودة في هذه الصورة لديك 15 ثانية فقط للعثور عليها

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وطن- فقط أولئك الذين لديهم معدل ذكاء مرتفع يمكنهم العثور على ثلاثة مثلثات حمراء في هذه الصورة وفي غضون 15 ثانية فقط. هل أنت واحد منهم؟ حاول الآن.

وهم بصري جدبد

نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية صورة فيها الكثير من لوحات رمي السهام (المعروفة كذلك بلعبة دارتس) والمطلوب منك هو اكتشاف ثلاثة مثلثات حمراء صغيرة في 15 ثانية فقط.

قد يتطلب الأمر قوة ملاحظة عالية ودرجة ذكاء آينشتاين لاكتشافها. ويقترح الباحثون أنه إذا وجدتها في الوقت المناسب، فأنت شخص عبقري تمتلك معدل ذكاء مرتفع.



أثارت الصورة حيرة وجدلا بين الناس وهم يكافحون لحل المشكلة في 15 ثانية فقط.



على الرغم من أن الأمر قد يبدو سهلاً، إلا أنه ليس كذلك. في هذه الصورة، تظهر لنا لوحات رمي السهام على خلفية حمراء وتحتوي بالفعل على بعض الأسهم الحمراء – مما يجعل العثور على المثلثات وتحديدها أكثر صعوبة.

فإذا تمكنت من اكتشاف المثلثات في المدة المحددة، قد تكون لديك عيون كعيون النسر المعروفة بقوتها والتي تفوق قوة بصر الإنسان.

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هل وجدتَ المثلثات؟

إذا لم تستطع إيجادها، فيمكننا مساعدتك قليلاََ. المثلثات ليست موجودة في خلفية الصورة، بل موجودة على مرأى من الجميع على إحدى لوحات السهام.

حل اللغز



يمكن العثور على إجابة اللغز في أسفل يمين الصورة.



إذا تمكنت من العثور على المثلثات في الوقت المحدد، فقد يكون ذلك علامة على أنك تمتلك ذكاء قويا، حيث أظهرت الدراسات أنه كلما تمرن عقلك مع الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.

في الواقع، تأخذ العين البشرية كمية هائلة من المعلومات بسرعة كبيرة حيث تستغرق 13 مللي ثانية فقط لمعالجة الصور والتعرف عليها.

والآن عزيزي القارئ أخبرنا في التعليقات هل وجدتها؟ وكم وقت استغرقته للعثور عليها؟