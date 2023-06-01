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صدمة وذهول.. حادثة محزنة في جامعة دمشق أثناء درس عملي بكلية الطب

بدأت إحدى الطالبات بفحص المرأة بإشراف المدرس ليكتشفوا أن الجنين متوفى مما سبب حالة صدمة للحاضرين وللمرأة الحامل، التي لم تكن تعلم بذلك ولم تشعر طيلة الأشهر الماضية أن جنينها متوفى

كتب خالد الأحمد
جنين ميت خلال درس كلية الطب البشري watanserb.com
أم حامل تكتشف موت جنينها خلال درس عملي في كلية الطب بجامعة دمشق
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وطن – شهدت كلية الطب البشري بجامعة دمشق منذ أيام حادثاً محزناً وغريباً، أثناء الجلسة العملية لمادة الأشعة التي يقدمها الدكتور “عامر ناجي جميل”، بعد أن تطوعت امرأة في درس عملي، لتفاجأ بأن جنينها متوف مما أصاب الطلاب بالصدمة والذهول.

وأفادت قناة “أورينت” السورية المعارضة أن الدكتور عامر جميل قرر ضمن مادة الأشعة لطلاب السنة الرابعة بكلية الطب البشري، إجراء تطبيق عملي للطلاب على جنين داخل الرحم. وأحضر معه امرأة حاملاً في شهرها السابع لتعليم الطلاب كيفية فحص الجنين باستخدام الإيكو.

الأم لم تكن تعلم بوفاة جنينها

وبدا الدكتور في مقطع فيديو وهو يدخل إلى القاعة بمرافقة امرأة وبعد جلوس الطلاب بدأت إحدى الطالبات بفحص المرأة بإشراف المدرس في جامعة دمشق.

ليكتشفوا أن الجنين متوفى مما سبب حالة صدمة للحاضرين وللمرأة الحامل التي لم تكن تعلم بذلك، ولم تشعر طيلة الأشهر الماضية أن جنينها متوفى.

ووجه الدكتور عامر نصيحة أثناء المحاضرة للنساء الحوامل، بضرورة القيام بإجراء فحص دوري للجنين لدى الطبيب المختص.

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وفي منشور على حسابه في “فيسبوك” علق الدكتور “عامر جميل”: “من اجواء الجلسة العملية والنظرية اليوم لطلاب السنة الرابعة حيث تم إعطاء الدرس العملي على سيدة حامل في الشهر السابع.”

وتابع موضحا: “لكن ولسوء الحظ تفاجئنا أن الجنين لم تُقَدّر له الحياة”. وأضاف بنبرة تساؤل: “ما رأيكم زملاء في بقية السنوات و الفئات بهذه الحالة.”

موت الجنين

وموت الجنين أو الاملاص هي حالة الولادة الميتة أو حالة موت الجنين في الرحم بعد الأسبوع العشرين من الحمل، أو خلال عملية الولادة، وإذا لم يتعرف الأطباء على عمر الجنين بالأسابيع فإن خسارة الجنين تعد من الأملاص إذا كان وزن الجنين يساوي 400 غرام أو أكثر.

وبحسب الموسوعات الطبية عادة ما يرجع السبب في إجهاض الطفل إلى خلل في كروموسومات الطفل، ولا يكون السبب اضطرابات لدى الأم أما حالات موت الجنين فهي تحدث بعد الأسبوع العشرين من الحمل ولا يتبعها آلام في البطن كآلام الإجهاضات.

وقالت منظمة الصحة العالمية بأن يوم الولادة من المحتمل أن يكون هو الوقت الأكثر خطورة بالنسبة للأمهات وصغار الأطفال.

ففي كل عام، يموت نحو 303000 سيدة في جميع أنحاء العالم أثناء الحمل والولادة، كما يموت 2.7 مليون من صغار الأطفال خلال ال 28 يوما الأولى من حياتهم ناهيك عن وفاة 2.6 مليون طفل داخل الرحم.

المصدرفيسبوك + منظمة الصحة العالمية - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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