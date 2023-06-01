الخميس, يونيو 1, 2023
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حياتنا

حليمة بولند ترتدي بدلة رقص وتمتع متابعيها بالهز والغنج (فيديو)

كانت حليمة قد أثارت الجدل أثناء أدائها مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي

كتب رفيف عبدالله
حليمة بولند ترتدي بدلة رقص وتمتع متابعيها بالهز والغنج (فيديو) watanserb.com
حليمة بولند
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وطن- يبدو أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند، ستتحول إلى الرقص بدلاً من تقديم البرامج، بعد ظهورها بأكثر من فيديو راقص.

وصلات رقص

وثّقت حليمة بولند رحلتها إلى القاهرة، للمشاركة في حفل إيجي فاشون بدورته التاسعة، واستغلّت الأمر للسياحة في مصر.

ونشرت حليمة بولند فيديوهات عبر “تيك توك“، وهي على متن قارب في النيل، وترتدي جلابية رقص ملونة، المعروفة بـ”بدلة رقص نانسي عجرم“، نسبةً إلى تلك التي ارتدتها الفنانة اللبنانية في كليب “آه ونص”.

وبدأت حليمة تتراقص ممسكةً بعصًا صغيرة، على عدة أغانٍ منها “أما براوة” بصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ومهرجان “وسع أنا جيت”، وأخيراً أغنية نانسي عجرم “حبك سفاح”.

رقص جماعي

وأخيراً ظهرت حليمة مع صديقاتها اللاتي ارتدين نفس فستان الرقص، ورقصن معاً على أغنية “آه لو لعبت يا زهر”.

وسبق أن ظهرت حليمة وهي ترقص على أغنية هيفاء وهبي.

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وكانت حليمة قد أثارت الجدل في أثناء أدائها مناسك العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان الماضي.

اعتزالات مؤقتة

ووثّقت حليمة بولند العمرة التي أدّتها برفقة صديقتها التي تدعى حنان، مرتديةً عباءة سوداء وغطاء رأس لم تضعْه بشكل جيد.

ولم تتخلَّ حليمة بولند عن المكياج حتى أمام الكعبة، وظهرت بفيديو وهي تتحدث بطريقة دلع مصطنع كعادتها قائلة: “تقبل الله حنون.. خلصنا طواف، خلصنا الصفا والمروة باقيلنا طواف الوداع.. غدا ان شاء الله”.

حليمة بولند
حليمة أدت مناسك العمرة بالمكياج

وادّعت حليمة أنّ تصويرها داخل الحرم المكي، هو لتحفيز متابعيها، وقالت: “انصحكم بليالي المباركة استغلوا الفرصة.. راح اصورلكم الاجواء واشجعكم احمسكم”.

ما بين المونديال والحرم!

وأثارت حليمة الغضب، بتصويرها ردود أفعال الناس في الحرم المكي في أثناء مرورها بجانبهم.

وسخر ناشطون منها قائلين إنها لا تفرّق بين تصرفاتها في المونديال والحرم المكي.

وأعلنت الإعلامية الكويتية في حينها اعتزالها مؤقتاً، حتى تتفرّغَ للعبادة في آخر عشرة أيام من شهر رمضان.

وظهرت حليمة بولند بعباءة وغطاء رأس عبر “سناب شات”، وكتبت: “من باجر اعتزال الغبقات والطلعات والتفرغ للعبادة وصلاة القيام في العشر الاواخر”.

وفعلت حليمة بولند الأمر نفسه في شهر رمضان 2022، حيث ظهرت حليمة في صورة عبر “سناب شات”، وهي ترتدي عباءة ملوّنة، وتغطي شعرها، وتضع مكياجاً كاملاً.

وعلّقت: “إلى القيام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دعواتكم لنا بهذه الأيام المباركة”.

وسخر الناشطون من حليمة وتوثيقها قيامَها بالعبادات وقيام الليل، بينما اتهمها آخرون بتشويه صورة الإسلام بصلاتها بكامل مكياجها وكأنها متوجّهةٌ لحفلة زفاف، وليس إلى جامع.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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