الخميس, يونيو 1, 2023
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ثروة أردوغان وزوجته بعد عقدين من الحكم.. لن تصدق حجمها ومفاجأة أخرى

كشف إعلان الثروة عن دَين في ذمة رجب طيب أردوغان لأخيه مصطفى بلغ 5 ملايين و390 ألف ليرة تركية (259 ألف دولار)

كتب خالد الأحمد
watanserb.com
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وطن – مع بداية توليه رئاسة البلاد لولاية ثالثة كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قائمة أمواله وممتلكاته، وهو إعلان إلزامي نص عليه القانون، ويقوم به كل رئيس منتخب وينشر في الجريدة الرسمية كي يطلع عليه الشعب التركي.

أردوغان يكشف عن قائمة أمواله وممتلكاته

وبحسب وسائل إعلام تركية توزعت ممتلكات أردوغان وزوجته “أمينة أردوغان” بعد 21 عاماً من حكمه على 4 حسابات بنكية، بلغ مجموع أرصدتها مليوناً و833 ألف ليرة تركية (88 ألف دولار).

إضافة لعقار في إسطنبول وقطعة أرض قُدّر ثمنهما بـ 7 ملايين و705 آلاف ليرة تركية (370 ألف دولار).

وفي المقابل كشف الإعلان عن دَين في ذمة أردوغان لأخيه مصطفى بلغ 5 ملايين و390 ألف ليرة تركية (259 ألف دولار).

ردود أفعال

وقوبل كشف أردوغان عن تفاصيل ثروته بتفاعل كبير بين النشطاء عبر مواقع التواصل، وفي هذا السياق غرد صاحب حساب “الاسطنبولي” مشيداً بنظافة يد أردوغان. وقال: “هل شاهدتم رئيسا مديناً في العالم”.

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وأضاف : “المجلس الأعلى للانتخابات نشر اليوم الذمة المالية للرئيس أردوغان.”

وأوضح أنه وفقا للمجلس فإن “اردوغان وزوجته لا يمتلكان سوى مليون و884 ألف ليرة، بينما يدينان بمبلغ 5 ملايين و390 ألف ليرة. أما أصولهما الثابتة فهي قطعة أرض في قريتهما ومنزل وحيد في اسطنبول.”

كما علق حساب يحمل اسم الدكتور “محمد جنبكلي” بقوله: “إن أصبحت رئيسا لتركيا فأنت مجبر على الكشف عن كل اموالك ونشرها بالجريده الرسميه” واضاف :”الجريدة الرسمية تنشر ممتلكات أردوغان بعد 21 عاما من الحكم.”

وتابع :”بلغت ثروة أردوغان مليون و833 ألف ليرة تركية إضافة لأراضي بـ7ملايين و705 آلاف ليرة تركية، ومديون ب5 ملايين و390الف ليره لاخيه مصطفى أردوغان”.

بين عام 2018 وعام 2023

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “haber.doviz” التركي، فقد تم الكشف عن أصول رجب طيب أردوغان مرة أخرى بعد، انتخابات 24 يونيو الرئاسية و 27 يونيو 2018 ، وإدراجها على النحو التالي: 6 مليون و 77 ألف و 761 ليرة تركية في ثلاثة بنوك مختلفة.

وفي إعلان الأصول لعام 2018 ، لوحظ أيضًا أن أردوغان مدين بمليوني ليرة لرجل أعمال يدعى محمد غور.

حساباته بالعملة المحلية

وفقًا لقائمة الأصول المنشورة حديثًا ، دفع أردوغان ديونه لمحمد غور في الفترة الفاصلة ، بينما كان شقيقه مصطفى أردوغان دائنا له بخمسة ملايين و 390 ألف ليرة.

وكانت الجريدة الرسمية التركية Resmi كشفت “الثروة” التي يمتلكها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه مديون بـ5 ملايين ليرة تركية، وعنده شقة واحدة وقطعة أرض وحساباته بالعملة المحلية.

وأشارت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، إلى أن مديونية أردوغان تعادل 250 ألف دولار أمريكي، ولفتت إلى النتائج النهائية المعتمدة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقرتها المفوضية العليا للانتخابات، وفاز فيها أردوغان وحصل على نسبة أكثر من 52% من إجمالي الأصوات.

يتقاسم الشقة مع زوجته مناصفة

ويقول بيان الجريدة إن أردوغان يتقاسم العقار مع زوجته مناصفة منذ العام 2019 ويقع في حي “أسكودار” أحد أقدم أحياء مدينة اسطنبول، وتقدّر قيمته بـ 7.7 مليون ليرة تركية (370 ألف دولار)، بالإضافة إلى قطعة الأرض البالغة مساحتها 0.2 هكتار في مقاطعة ريزي على البحر الأسود منذ العام 1988.

وتابع بيان الجريدة الرسمية: “يمتلك الرئيس أكثر من 1.8 مليون ليرة (أكثر من 86 ألف دولار) في حسابات في ثلاثة فروع مصرفية.. اسم الدائن مصطفى أردوغان. قيمة الدين: 5 ملايين و390 ألف ليرة”.

وثيقة الرئاسة

ومن جهة أخرى، تسلم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، من رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، وثيقة الرئاسة الخاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرت مراسم استلام وثيقة الرئاسة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الجريدة الرسمية.

فيما سيتم تقديم الوثيقة لأردوغان من قِبل الرئيس المؤقت للبرلمان التركي، الذي سيتولى جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس البلاد ونواب البرلمان الجدد.

المصدرhaber.doviz + Resmi + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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