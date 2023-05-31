الأربعاء, مايو 31, 2023
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حياتنا

مذيعة العربية سارة دندراوي “غير طبيعية” ونوبة ضحك هستيري (فيديو)

أشار الضيف عبر مداخلة هاتفية إلى أن تسخير الحيتان علم قائم بذاته، وهنا شوهدت مذيعة القناة السعودية سارة دندراوي وهي تدخل بنوبة ضحك

كتب خالد الأحمد
سارة دندراوي watanserb.com
مذيعة قناة العربية سارة دندراوي
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وطن – كعادتها في إضفاء جو من المرح والحيوية في برامجها دخلت مذيعة قناة العربية “سارة دندراوي” في نوبة ضحك على الهواء مباشرة، خلال حديث لها مع خبير في استغلال المخلوقات البحرية في الاستخبارات.

وتناولت حلقة برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه سارة دندراوي المتحدرة من مدينة جدة السعودية، موضوع استغلال الدلافين في التجسس والاستخبارات.

سارة دندراوي مذيعة العربية تدخل في نوبة ضحك على الهواء

ولدى استغراب المذيعة للأمر، أشار الضيف عبر مداخلة هاتفية بأن تسخير الحيتان علم قائم بذاته، وهنا شوهدت المذيعة وهي تدخل بنوبة ضحك.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات تمكنت من تطويع الحيتان والدلافين وأسد البحر والفقمات والطيور أيضا، وتدريبها للقيام بمهام تجسسية وأيضا مهام انتحارية.

واستخدمت وكالة المخابرات الأمريكية برنامجاً منذ زمن يسمى أكوسيتيك كيتي – القطة الصوتية وكانوا -حسب قوله- يحاولون تركيب أجهزة استقبال واستشعار للأصوات على القطط ويتم إرسالها إلى مراكز الإستخبارات الأمريكية.

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وكان الهدف -كما يقول- التجسس على سفارات الاتحاد السوفيتي وسفارات الكتلة الشرقية في ذلك الوقت، وصرف على هذا المشروع حوالي 15 مليون دولار عام 1961 وفشل هذا المشروع.

وبدأت المذيعة سارة وهي تلوح برأسها وتشير بايماءات غير مصدقة لما يقوله الضيف.

وأشار الضيف إلى أن هذه الحيوانات التي تم توظيفها للتجسس “آمنة وأمينة وكتومة ولا تدلي بمعلومات عمن جندها” حسب وصفه.

لما تتمالك “دندراوي” نفسها

وهنا لم تتمالك المذيعة نفسها من الضحك مجدداً، وقالت له “أكيد الحيوانات ماراح تدلي بمعلومات أو يتم تعرضها للتعذيب ومع أول كف تعترف”.

يذكر أن دولفيناً شوهد بالقرب من السواحل النرويجية منذ سنوات، وثارت إشاعات بأنه مرسل من قبل الاستخبارات الروسية “كي جي بي” لأجل التجسس والتقاط معلومات من خلال أجهزة زرعت في جسده.

فيما أفادت مجموعة لحماية الكائنات البحرية أن حوتا أبيض، كانت تحوم حوله الشكوك أن روسيا تستخدمه للتجسس، تمت رؤيته قرب سواحل السويد.

ووفق تلفزيون صوت ألمانيا dw تم اكتشاف هذه الحوت المروض على ما يبدو من قبل الصيادين قبالة ساحل النرويج.

وسبح الحوت نحو قواربهم وكان يحمل شعار “معدات سانت بطرسبرغ”، على شريط ملفوف حوله وموصول بجهاز تصوير.

المصدرdw + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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