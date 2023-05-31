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ما سر المشهد المخيف لـ نهر بردى في سوريا؟.. صور حديثة فجرت الجدل

أثار هذا التغير حالة من الهلع في أوساط الدمشقيين وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب هذا التغيير المفاجىء في لون الماء

كتب خالد الأحمد
تغير لون مياه نهر بردى watanserb.com
تغير لون مياه نهر بردى يثير الذعر في سوريا
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وطن – أظهرت صور حديثة “لنهر بردى وسط دمشق مشهداً مخيفاً يظهر تغيراً واضحاً في لون مياهه، ووفقاً للصور المتداولة، فقد اصطبغ لون مياه نهر بردى باللون الأحمر، فيما تضاربت التفسيرات حول تلك الظاهرة المفاجئة في فصل الصيف.

تغير لون مياه نهر بردى وهلع في دمشق

مما أثار حالة من الهلع في أوساط الدمشقيين وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب هذا التغيير المفاجىء في لون الماء وما حقيقة هذا اللون وفيما إذا كانت دماء حقيقية أو مخلفات مسالخ.

مما دفع “محافظة دمشق” التابعة للنظام، إلى تبرير سبب تصبغ نهر بردى باللون الأحمر بطريقة أثارت سخرية الكثيرين.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري عن مدير الصيانة في المحافظة نضال حافظ قوله، إن “الصور المتداولة عن تصبغ نهر بردى بلون أشبه بالأحمر يعود للأمطار الغزيرة التي شهدتها دمشق وانعكاس لون الأتربة المنحلة (الطين) خاصة بعد انخفاض غزارة النبع”.

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وهو ـ بحسب وصف نشطاء ـ تبرير مضحك يذكر بما كانت مذيعة إحدى قنوات النظام قد قالته عن خروج مظاهرات ضد نظام الأسد في حي الميدان، أنهم خرجوا لشكر الله على هطول المطر الذي تزامن مع وقت المظاهرة مما جعلها مثار سخرية بين السوريين.

حالة طبيعية

من جانبه، قال الخبير الزراعي والبيئي، أكرم عفيف، لموقع تلفزيون سوريا ” المعارض إن حالة تغير لون نهـر بردى إلى اللون الأحمر حالة طبيعية تصيب الينابيع والأنهار بعد كل هطول مطري غزير، مشيراً إلى أنها حالة مؤقتة ستعود إلى حالتها الطبيعية بغضون أيام.

بردى: صراع من أجل البقاء

ويصارع نهر بردى الذي اشتهرت به دمشق وكان رمزاً تاريخياً عريقاً من أجل البقاء في مواجهة عوامل التلوث التي يتعرض لها باستمرار، في ظل إهمال حكومة النظام السوري وعدم اهتمامها بتنظيف مجرى النهر.

وتثير الروائح المنبعثة من مجرى النهر وفروعه انزعاج سكان الأبنية القريبة والمارّة، نتيجة شح المياه وتراكم القمامة والأوساخ فيه، وخصوصاً خلال ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

بردى من المنبع إلى المصب

وينبع (براديوس) أي نهر الجنة بردى من جنوب بلدة الزبداني ويتميز بغزارة مياهه ليمر في سلسلة الجبال الشمال غرب دمشق، ويدخل المدينة بعد رحلة طويلة تصل إلى 65 كم ويصب في بحيرة العتيبة شرقي المدينة مروراً ببساتين الغوطة.

وكانت “وزارة الدولة لشؤون البيئة” في سوريا قالت في بيان إن “نهر بردى تحول بعد المنبع إلى ما يشبه الصرف الصحي من صرف المطاعم والمغاسل والورش الصناعية والمسالخ مع نفايات صلبة مختلفة ترمى بشكل عشوائي من دون المراعاة لأي شروط بيئية مناسبة تحافظ على ديمومة النهر واستمرار جريانه.” وأكدت وزارة البيئة أنها تقوم بالدراسات البيئية فقط وليست جهة تنفيذية.

يشار إلى أن “وزارة الدولة لشؤون البيئة” كانت أصدرت القرار رقم 876، الذي يقضي بتشكيل فريق عمل كيميائي يضم مهندسين وكيميائيين مهمته وضع تصور أولي عن الوضع البيئي لنهر بردى والتلوث الحاصل له، نتيجة صرف مياه المطاعم ومغاسل السيارات وغيرها من الأنشطة البشرية إلى مجرى النهر، واقتراح الحلول اللازمة، حمايةً للنهر والبيئة المحيطة وحفاظاً على صحة المواطن.

المصدرتلفزيون سوريا + تويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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