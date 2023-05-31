فيديو حمام العريس قبل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف (شاهد)

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وطن- أقام أقارب الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن “حمام العريس” له، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

وأقام الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حمام العريس، وفقاً للعادات والتقاليد الأردنية.

شاهد "حمام العريس" ولي العهد، في منزل الأمير فيصل، بحضور مجموعة من أقرباء ورفاق سموه في القوات المسلحة… قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء الذي يقيمها جلالة الملك في مضارب بني هاشم. pic.twitter.com/fWf1fjX4hN — خبرني Khaberni (@khaberni) May 31, 2023

وحضر حمام العريس عدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

حمام العريس الأمير الحسين بن عبد الله

ويكون حمام العريس في العرس الأردني عند أحد أقرباء العريس، أو أحد أصدقائه المقربين.

وصاحب المنزل هو مَن يقوم بدعوة العريس، ويعمّم على الجميع ليحضروا هذه المناسبة.

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وعادة ما يكون حمام العريس قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهاراً للزفاف وتكون إما غداءً أو عشاءً، كما هو منتظر إقامته اليوم في قصر الحسينية في العاصمة عمان.

ونشر ولي العهد الأردني على حسابه على إنستغرام صورة من حمام العريس.

كما علق الأمير: “الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة. كفيتو ووفيتو”.

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وليمة العشاء الملكية

ويقيم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة زفاف نجله الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة السعودية رجوة آل سيف في المضارب الهاشمية بالعاصمة الأردنية عمّان- وليمةَ العشاء الملكية.

وسيقدّم على العشاء الملكي، ووفقاً للتقاليد الأردنية، الطبق الوطني التقليدي الأشهر في الأردن، “المنسف”.

وأهدى الملك عبد الله ولي العهد سيفاً هاشمياً خلال مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم.

والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف جلالة الملك عبد الله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف ولي العهد. وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون. بحسب قناة “المملكة” الأردنية.

بينما نقش على السيف آية قرآنية كريمة: “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ”. (آل عمران (160)).

في حين شارك ولي العهد في “الدحية” في حفل العشاء المقام بمضارب بني هاشم بمناسبة زفافه.

كما جرى استعراض جوي لطائرات F16 خلال الحفل.