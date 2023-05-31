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فيديو حمام العريس قبل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف (شاهد)

سيقدّم على العشاء الملكي، ووفقاً للتقاليد الأردنية، الطبق الوطني التقليدي الأشهر في الأردن "المنسف"

كتب أنس السالم
حمام العريس الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد watanserb.com
الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني يحتفل بين أقاربه بحمام العريس
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وطن- أقام أقارب الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن “حمام العريس” له، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

وأقام الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حمام العريس، وفقاً للعادات والتقاليد الأردنية.

وحضر حمام العريس عدد من أقارب ورفاق الأمير الحسين في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

حمام العريس الأمير الحسين بن عبد الله

ويكون حمام العريس في العرس الأردني عند أحد أقرباء العريس، أو أحد أصدقائه المقربين.

حمام العريس الأمير الحسين بن عبدالله
حمام العريس الأمير الحسين بن عبد الله

وصاحب المنزل هو مَن يقوم بدعوة العريس، ويعمّم على الجميع ليحضروا هذه المناسبة.

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وعادة ما يكون حمام العريس قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهاراً للزفاف وتكون إما غداءً أو عشاءً، كما هو منتظر إقامته اليوم في قصر الحسينية في العاصمة عمان.

حمام العريس الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
حمام العريس الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

ونشر ولي العهد الأردني على حسابه على إنستغرام صورة من حمام العريس.

كما علق الأمير: “الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة. كفيتو ووفيتو”.

وليمة العشاء الملكية

ويقيم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة زفاف نجله الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة السعودية رجوة آل سيف في المضارب الهاشمية بالعاصمة الأردنية عمّان- وليمةَ العشاء الملكية.

وسيقدّم على العشاء الملكي، ووفقاً للتقاليد الأردنية، الطبق الوطني التقليدي الأشهر في الأردن، “المنسف”.

وأهدى الملك عبد الله ولي العهد سيفاً هاشمياً خلال مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم.

والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف جلالة الملك عبد الله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف ولي العهد. وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون. بحسب قناة “المملكة” الأردنية.

بينما نقش على السيف آية قرآنية كريمة: “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ”. (آل عمران (160)).

في حين شارك ولي العهد في “الدحية” في حفل العشاء المقام بمضارب بني هاشم بمناسبة زفافه.

كما جرى استعراض جوي لطائرات F16 خلال الحفل.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعي - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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