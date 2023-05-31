فيديوهات عفوية لابنة هند القحطاني تكشف عن إصابتها بمرض خطير!

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وطن- لاحظ متابعو المشهورة السعودية هند القحطاني، أن حركات ابنتها الأصغر ربا، تدل على إصابتها بمرض عصبي وراثي.

حركات غريبة

وجمع ناشطون عدة لقطات لابنة هند القحطاني، وهي ترمش بشكل متكرر، وتمارس حركات لاإرادية غريبة خارجة عن السيطرة.

ورجّح الناشطون أنّ ربا ابنة هند القحطاني، مصابة بمتلازمة توريت العصبية، دون أن تلاحظ والدتها الأمر.

وهذه المتلازمة عبارة عن خلل عصبي يظهر منذ الطفولة المبكرة. وتظهر أعراضه على شكل حركات عصبية لاإرادية متلازمة يصحبها متلازمات صوتية متكررة.

أعراض متلازمة توريت

ويمكن أن يتمّ قمع هذه التشنجات اللاإرادية، التي تزداد وتتضاءل، بشكل مؤقت، وعادة ما يسبقها إحساس غير مرغوب فيه في العضلات المتأثرة. ومن الحركات اللاإرادية المتكررة الشائعة هي ومض العين، والسعال، وتطهير الحلق، وحركات الوجه.

ولا تؤثر متلازمة توريت بشكل سلبي على الذكاء أو متوسط العمر المتوقع.

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وفي حين أن سببها الدقيق غير معروف، فيُعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل الجينية والبيئية.

ولا توجد اختبارات محددة لتشخيص توريت، كما أنه لا يتم تحديدها بشكل صحيح دائمًا؛ لأن معظم الحالات تكون معتدلة. وتقل شدة التشنجات اللاإرادية لدى معظم الأطفال في أثناء مرورهم بفترة المراهقة.

علاج أو جراحة!

ونادراً ما تحدث متلازمة توريت في سن البلوغ، وغالباً ما تكون التشنجات اللاإرادية غير ملحوظة من قِبَل مراقبي الحالة.

وفي حال لم تكن التشنجات اللاإرادية قوية، فإن الشخص لا يحتاج إلى العلاج. لكن في حال كانت الأعراض شديدة، أو أفكار تسبب إيذاء النفس، يلجأ الطبيب للعلاجات الدوائية، بالحد الأدنى.

إضافة إلى العلاج النفسي، لإبعاد المريض عن الإصابة بالاكتئاب، أو العزلة، إذ يمكن أن تترافق متلازمة توريت والاكتئاب.

ويلجأ الأطباء إلى جراحة للتحفيز العميق للدماغ كملاذ الأخير لعلاج الحالات المستعصية. ولكنه ما زال يعتبر علاجاً تجريبياً في هذه الحالة.

ويقوم الطبيب في هذا العلاج بزرع جهاز يعمل بالبطارية في الدماغ. وذلك لتحفيز الأجزاء التي تتحكم في الحركة.

أو بدلاً عن ذلك يتم زراعة أسلاك كهربائية في الدماغ لإرسال محفزات كهربائية إلى المناطق التي تتحكم في الحركة.

انتقادات

وتعرضت هند القحطاني إلى انتقادات من المتابعين الذين طالبوها بالاهتمام بأطفالها بدلاً من المتاجرة في أجسادهم من أجل الشهرة وزيادة عدد المتابعين.