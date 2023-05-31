الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةحياتنافيديوهات عفوية لابنة هند القحطاني تكشف عن إصابتها بمرض خطير!
حياتنا

فيديوهات عفوية لابنة هند القحطاني تكشف عن إصابتها بمرض خطير!

تعرضت هند القحطاني إلى انتقادات من المتابعين الذين طالبوها بالاهتمام بأطفالها بدلاً من المتاجرة في أجسادهم من أجل الشهرة

كتب رفيف عبدالله
فيديوهات عفوية لابنة هند القحطني تكشف عن إصابتها بمرض خطير! watanserb.com
ربا ابنة هند القحطاني
- Advertisement -

وطن- لاحظ متابعو المشهورة السعودية هند القحطاني، أن حركات ابنتها الأصغر ربا، تدل على إصابتها بمرض عصبي وراثي.

حركات غريبة

وجمع ناشطون عدة لقطات لابنة هند القحطاني، وهي ترمش بشكل متكرر، وتمارس حركات لاإرادية غريبة خارجة عن السيطرة.

ورجّح الناشطون أنّ ربا ابنة هند القحطاني، مصابة بمتلازمة توريت العصبية، دون أن تلاحظ والدتها الأمر.

وهذه المتلازمة عبارة عن خلل عصبي يظهر منذ الطفولة المبكرة. وتظهر أعراضه على شكل حركات عصبية لاإرادية متلازمة يصحبها متلازمات صوتية متكررة.

أعراض متلازمة توريت

ويمكن أن يتمّ قمع هذه التشنجات اللاإرادية، التي تزداد وتتضاءل، بشكل مؤقت، وعادة ما يسبقها إحساس غير مرغوب فيه في العضلات المتأثرة. ومن الحركات اللاإرادية المتكررة الشائعة هي ومض العين، والسعال، وتطهير الحلق، وحركات الوجه.

ولا تؤثر متلازمة توريت بشكل سلبي على الذكاء أو متوسط العمر المتوقع.

- Advertisement -

وفي حين أن سببها الدقيق غير معروف، فيُعتقد أنه ينطوي على مجموعة من العوامل الجينية والبيئية.

ولا توجد اختبارات محددة لتشخيص توريت، كما أنه لا يتم تحديدها بشكل صحيح دائمًا؛ لأن معظم الحالات تكون معتدلة. وتقل شدة التشنجات اللاإرادية لدى معظم الأطفال في أثناء مرورهم بفترة المراهقة.

علاج أو جراحة!

ونادراً ما تحدث متلازمة توريت في سن البلوغ، وغالباً ما تكون التشنجات اللاإرادية غير ملحوظة من قِبَل مراقبي الحالة.

وفي حال لم تكن التشنجات اللاإرادية قوية، فإن الشخص لا يحتاج إلى العلاج. لكن في حال كانت الأعراض شديدة، أو أفكار تسبب إيذاء النفس، يلجأ الطبيب للعلاجات الدوائية، بالحد الأدنى.

إضافة إلى العلاج النفسي، لإبعاد المريض عن الإصابة بالاكتئاب، أو العزلة، إذ يمكن أن تترافق متلازمة توريت والاكتئاب.

ويلجأ الأطباء إلى جراحة للتحفيز العميق للدماغ كملاذ الأخير لعلاج الحالات المستعصية. ولكنه ما زال يعتبر علاجاً تجريبياً في هذه الحالة.

ويقوم الطبيب في هذا العلاج بزرع جهاز يعمل بالبطارية في الدماغ. وذلك لتحفيز الأجزاء التي تتحكم في الحركة.

أو بدلاً عن ذلك يتم زراعة أسلاك كهربائية في الدماغ لإرسال محفزات كهربائية إلى المناطق التي تتحكم في الحركة.

انتقادات

وتعرضت هند القحطاني إلى انتقادات من المتابعين الذين طالبوها بالاهتمام بأطفالها بدلاً من المتاجرة في أجسادهم من أجل الشهرة وزيادة عدد المتابعين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

هند القحطاني تكشف صدرها وتعد متابعيها بتعلم الرقص الشرقي (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تتعمد فضح الملابس الداخلية لابنتها الصغرى وتشيد بعري صدر الكبرى! (شاهد)

حياتنا

هند القحطاني تُجبر ابنتها على ارتداء فستان يكشف صدرها والأخيرة تحاول “التستر”! (فيديو)

حياتنا

وفاة هند القحطاني .. آلاف يغرّدون على هاشتاغ فما القصة!؟

حياتنا

فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

حياتنا

هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين.. هل تشجع ميوله؟ (فيديو)

حياتنا

“تطبيق هند القحطاني للحب والغرام”.. المشهورة السعودية تفجر جدلا جديدا

حياتنا

هند القحطاني تفعل هذا الأمر لأول مرة في حياتها: “اللهم تقبل” (فيديو)

حياتنا

قصر هند القحطاني في أمريكا.. هكذا أثبتت ملكيتها له: “موتوا بغيظكم” (فيديو)

حياتنا

بعدما فضحها داخل المنزل.. هند القحطاني تضرب ابنها بطريقة مستفزة (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني ملكة الإطلالات الفاضحة تحذر النساء من الملابس الواسعة.. لماذا؟ (فيديو)

حياتنا

“اتضح زيف جمالها”.. هند القحطاني بدون فلتر والتجاعيد تُحرجها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد وفاتك..هذا ما سيحصل لحسابك على الفيسبوك!

قميص “غير عادي” يرتديه سلطان النيادي في الفضاء وهذه مميزاته

تعرّفوا على أجمل أميرات الأردن (صور)

هذا المشروب يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ..تعرف عليه

نوعان من الأطعمة مفيدان للصحة بعد سن الـ70 عامًا

ميزانية نتنياهو تضع إسرائيل قيد التهديد الوجودي.. تحليل يرصد الأسباب والتداعيات

خبراء الإتيكيت يحذرون..لا ينبغي للمسافر أن يتكئ على كرسي طائرة لهذا السبب المفجع!

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

تعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر ورسالة إلهية توقف الاعتداء (فيديو)

ماذا يحدث في دماغ الطفل عندما نستخدم العقوبة البدنية؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC