دون تردد.. ما فعله جزائري في بلجيكا مع امرأة جعله حديث الساعة (فيديو)

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وطن – أبدى شاب جزائري شجاعة وإنسانية استثنائية عندما أنقذ سيدة مسنة من الغرق في نهر “لا ميوز” ببلجيكا. ويقيم “نادر بشكات” (26 عاماً)، في الدولة الأوروبية بصفة غير قانونية منذ مارس/آذار الماضي، بعد أن هاجر من الجزائر عبر قارب مهاجرين بطريقة غير نظامية.

شاب جزائري ينقذ مسنة بلجيكية

وكشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل الواقعة، وأفادت أنه بينما كان نادر يمشي على ضفة نهر “لا ميوز” في مدينة لييج البلجيكية، بعد خروجه من المسجد الجمعة الماضية (26 مايو/أيار)، لاحظ امرأة تتخبط في الماء وتصرخ طلبا للمساعدة.

🇧🇪 FLASH – Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver la vie d'une personne âgée de la noyade, à #Liège. Il a maintenu la victime hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours 👏. pic.twitter.com/8CQtcOsY8A — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 27, 2023

دون تردد واستجابة لروح المروءة داخله، خلع نادر ملابسه وقفز في النهر البارد، وسبح نحو السيدة وأمسك بها وأبقاها طافية حتى وصول فرق الإنقاذ.

استغرقت عملية الإنقاذ حوالي 15 دقيقة، تحمّل خلالها نادر البرودة والتعب من أجل إنقاذ حياة امرأة لا يعرفها، كما علقت وسائل إعلام بلجيكية على العملية البطولية.

دعوة لمنحه الإقامة الدائمة

ويُوثق مقطع فيديو متداول، كيف قام الشاب الجزائري بإنقاذ السيدة البلجيكية حيث حملها بكلتا ذراعيه وكان يقول بلغة عربية واضحة: “الماء شديد البرودة”.

FLASH – Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver la vie d'une personne âgée de la noyade, à #Liège. Il a maintenu la victime hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours . @Mediapart @JLMelenchon @EmmanuelMacron ⚖️🇫🇷🇩🇿 pic.twitter.com/4AXNMoIJ02 — NASDAS Perpignan Snapchat Ⓜ️ (@NASDASOFFICiEL) May 29, 2023

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ولقى فيديو الشاب الجزائري وعمله البطولي إشادة واسعة من المارة بجانب نهر “لا ميوز” في بلجيكا، حيث قاموا بتوثيق المشهد بهواتفهم الخاصة.

وفي الأثناء، تلقى نادر التهاني والشكر من فرق الإنقاذ والصحافة والجمهور، وطالب الكثيرون بتسوية وضعه القانوني ومنحه إقامة دائمة في بلجيكا.