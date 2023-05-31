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دون تردد.. ما فعله جزائري في بلجيكا مع امرأة جعله حديث الساعة (فيديو)

الشاب الجزائري الذي يقيم بصفة غير نظامية في بلجيكا منذ شهرين تقريباً، طالب نشطاء محليون بمنحه الإقامة الدائمة بعد إنقاذه البطولي للسيدة العجوز

كتب فهمي الورغمي
شاب جزائري ينقذ مسنة بلجيكية watanserb.com
شاب جزائري ينقذ مسنة بلجيكية من الغرق في نهر لا ميوز
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وطن – أبدى شاب جزائري شجاعة وإنسانية استثنائية عندما أنقذ سيدة مسنة من الغرق في نهر “لا ميوز” ببلجيكا. ويقيم “نادر بشكات” (26 عاماً)، في الدولة الأوروبية بصفة غير قانونية منذ مارس/آذار الماضي، بعد أن هاجر من الجزائر عبر قارب مهاجرين بطريقة غير نظامية.

شاب جزائري ينقذ مسنة بلجيكية

وكشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل الواقعة، وأفادت أنه بينما كان نادر يمشي على ضفة نهر “لا ميوز” في مدينة لييج البلجيكية، بعد خروجه من المسجد الجمعة الماضية (26 مايو/أيار)، لاحظ امرأة تتخبط في الماء وتصرخ طلبا للمساعدة.

دون تردد واستجابة لروح المروءة داخله، خلع نادر ملابسه وقفز في النهر البارد، وسبح نحو السيدة وأمسك بها وأبقاها طافية حتى وصول فرق الإنقاذ.

استغرقت عملية الإنقاذ حوالي 15 دقيقة، تحمّل خلالها نادر البرودة والتعب من أجل إنقاذ حياة امرأة لا يعرفها، كما علقت وسائل إعلام بلجيكية على العملية البطولية.

دعوة لمنحه الإقامة الدائمة

ويُوثق مقطع فيديو متداول، كيف قام الشاب الجزائري بإنقاذ السيدة البلجيكية حيث حملها بكلتا ذراعيه وكان يقول بلغة عربية واضحة: “الماء شديد البرودة”.

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ولقى فيديو الشاب الجزائري وعمله البطولي إشادة واسعة من المارة بجانب نهر “لا ميوز” في بلجيكا، حيث قاموا بتوثيق المشهد بهواتفهم الخاصة.

وفي الأثناء، تلقى نادر التهاني والشكر من فرق الإنقاذ والصحافة والجمهور، وطالب الكثيرون بتسوية وضعه القانوني ومنحه إقامة دائمة في بلجيكا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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