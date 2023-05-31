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دبلوماسيون مغاربة يعتدون على ممثل “البوليساريو” أثناء الاحتفال بيوم أفريقيا في أستراليا (شاهد)

اتهم مسؤولون مغاربة بترهيب ومنع ممثل الشعب الصحراوي كمال فاضل من دخول قاعة الاحتفال

كتب سالم حنفي
دبلوماسيون مغاربة يعتدون على ممثل البوليساريو watanserb.com
دبلوماسيون مغاربة يعتدون على ممثل البوليساريو
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وطن- قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الاحتفال الدبلوماسي بالوحدة الأفريقية في العاصمة الأسترالية كانبيرا تحول إلى مشادة غير دبلوماسية ، حيث قام مسؤولون من السفارة المغربية بإساءة لفظية لممثل الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية أثناء محاولته منعه من دخول المكان.

وبحسب الصحيفة، تم منع الممثل كمال فاضل ، الذي تمت دعوته رسميًا إلى حدث ألبرت هول مساء الخميس ، في البداية من دخول الدبلوماسيين المغاربة. أُجبر ضباط الشرطة الفيدرالية الأسترالية وسفراء أفارقة آخرون على التدخل.

ونقلت الصحيفة عن الضابط كريس هيدلي قوله لوكالة فرانس برس: “هذا أمر محرج تماما للبعثات الأفريقية هنا، ولا ينبغي علي ، بصفتي ضابط شرطة ، أن أتعامل مع هذا الأمر”.

أحرجوا أنفسهم

وقال “هيدلي” في وقت لاحق للمسؤولين المغاربة الثلاثة أثناء قيامهم بإغلاق مدخل القاعة: “لقد أحرجتم أنفسكم وذهبت أي نوايا حسنة كانت لديكم مع الناس هنا”.

الديبلوماسيون المغاربة انتظروا كمال فاضل أمام باب قاعة الاحتفال

وبحسب الصحيفة، أظهر فيديو شجار الثلاثة مسؤولين من السفارة المغربية في كانبيرا ينتظرون عند مدخل قاعة ألبرت ، يقفون في طابور ويمنعن “فاضل” من الدخول.

وأظهر الفيديو “فاضل” وهو يدفع للأمام في محاولة للدخول فيما يتم صده.

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دبلوماسيون مغاربة يعتدون على ممثل البوليساريو
دبلوماسيون مغاربة يعتدون على ممثل البوليساريو

التسجيلات تكذب ادعاءات الديبلوماسيين المغاربة

وزعم أحد المسؤولين المغاربة قائلا: “أقسم أنه ضربني ، لكمني!”، فأكد “هيدلي” أن التسجيل لم يظهر أنه ضربه، ليصرخ المسؤول المغربي عدة مرات بـ “الغباء”.

وبعد 30 دقيقة من المفاوضات ، سُمح لفضل بحضور الحدث برفقة دبلوماسيين أفارقة آخرين، وفي الداخل استقبل فاضل من قبل الحاكم العام الأسترالي والتقط صورا معه.

ولفتت الصحيفة إلى انه بصفته ممثلًا في أستراليا عن جبهة البوليساريو – حركة استقلال الصحراء الغربية – تمت دعوة فاضل إلى الحدث من قبل المفوض السامي لجنوب إفريقيا ، مارثينوس فان شالكويك ، وهو أيضًا عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي في أستراليا.

وتمت الموافقة على دعوة فاضل – كضيف من جنوب إفريقيا – من قبل السفراء الأفارقة في أستراليا قبل الحدث.

كمال فاضل يشكر الفراء الأفارقة في استراليا

وعبر فاضل في بيان عن “خالص شكره وامتنانه لجميع السفراء الأفارقة الذين فعلوا الصواب ومنعوا محاولة اختطاف حدث يوم أفريقيا بطريقة غير مسبوقة وغير مشروعة”.

وشكر فاضل وكالة فرانس برس على “توفير الأمن والتعامل مع الحادث بمهنية عالية”.

مشكلة الصحراء الغربية

وبحسب الصحيفة، هناك نزاع طويل الأمد حول وضع الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا .

وتخضع الصحراء الغربية جزئيًا لسيطرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، والتي يمثلها فاضل، لكن المنطقة محتلة إلى حد كبير من قبل المغرب بعد أن ضمت بشكل غير قانوني مساحة شاسعة من الأرض في عام 1976.

واعتبرت الصحيفة أن مطالبة المغرب بالإقليم غير معترف بها دوليًا في الغالب وقد تم رفضها في محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى ان قضية الصحراء الغربية ظلت على قائمة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار للمناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي .

المصدرتويتر، صحيفة "الغارديان" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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