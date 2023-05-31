الأربعاء, مايو 31, 2023
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بكامل قواها العقلية.. آكلة طفلها في مصر قتلته عمدا والسبب صادم!

أثبتت التحقيقات عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمنزلها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية

كتب خالد الأحمد
آكلة ابنها في مصر watanserb.com
أقدمت أم مصرية على ذبح طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهت جثته وأكلت أجزاء منها
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وطن – تكشفت تفاصيل جديدة عن جريمة قتل أم مصرية لابنها الصغير وتقطيعه وطهي أجزاء من جثته وأكلها، وهي الجريمة التي هزت المجتمع المصري في، أبريل الماضي.

لا تعاني من أي مرض نفسي

وأشيع حينها أن الأم التي أقدمت على ذبح طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، وطهت جثته وأكلت أجزاء منها، كانت تعاني من اضطراب نفسي.

إلا أن تطورات جديدة طرأت على القضية كشفت غير ذلك، وأكدت أنها لا تعاني من أي مرض نفسي، كما كان يعتقد.

حيث أثبتت التحقيقات بحسب وسائل إعلام مصرية، عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمنزلها من أي مواد يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية أو العصبية.

وأوضحت النيابة العامة في مصر، بحسب موقع “القاهرة 24” المحلي، أن ما تم تداوله بمواقع التواصل والمواقع الإخبارية عن أن سبب الجريمة الشنيعة أو الباعث هو اختلال القوة العقلية للأم قاتلة طفلها، هي معلومات مغلوطة وغير صحيحة، مؤكدة أن السيدة بكامل قواها العقلية.

وتابعت النيابة العامة، في بيانها، أن الشواهد والأمارات رجحتْ خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة، أو سؤال الشهود، سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة.

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وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الاثنين، بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتها على ما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمداً مع سبق الإصرار.

تفاصيل جريمة قتل أم لطفلها وأكل جثته في مصر

ووقعت الجريمة المروعة في قرية أبو شلبي، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية في نيسان الماضي، وكشفت المتهمة هناء محمد حسن حينها أنها قتلت ابنها عن سبق إصرار خوفاً من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، بحسب ما كشفت التحقيقات.

ووقتها أكدت التحقيقات أن الأم ذبحت ابنها الوحيد، وطهت جثته بعدما قطعتها باستخدام الساطور، كما طهت الرأس وأكلته.

وأعدت لقتله عصا فأس كانت بمنزلها، وأغلقت النوافذ وانفردت به وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته.

ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها، قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه لكن ألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.

وأثبتت التحقيقات في النهاية سلامتها عقلياً ونفسياً، وأكدت مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة، وفق ما ثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية.

المصدرالقاهرة 24 - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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