الأربعاء, مايو 31, 2023
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المرض ينهش جسد ملك المغرب بوحشية وتخوف من تحركات مولاي رشيد

مولاي الحسن هو رسمياً ولي العهد المنتظر في المغرب، لكن شخصية أخرى منافسة له من الممكن أن تكسر خط الخلافة الذي تسير به المملكة منذ عقود وهو شقيق محمد السادس الأمير مولاي رشيد 

كتب باسل النجار
محمد السادس ومولاي رشيد watanserb.com
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وطن – كشف تحليل صادم لموقع “أفريك” الفرنسي عن تدهور الحالة الصحية للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، وما سيتبع ذلك من “حرب وراثة” على العرش الملكي بين مرشح هو بالفعل ولي للعهد “مولاي الحسن” (نجل الملك) وآخر ارتبط اسمه في السابق بمحاولة اغتيال فاشلة، هو الأمير “مولاي رشيد” (شقيق الملك).

تدهور الحالة الصحية لمحمد السادس يخيف المغاربة 

وقال الموقع الناطق بالفرنسية، والمتخصص في متابعة الشؤون السياسية والاقتصادية لدول القارة التي اقتبس اسمها : “لم يعد ملك المغرب محمد السادس بصحة جيدة”.

وأوضح في تحليله، أن مرض الساركويد، الذي يُعاني منه محمد السادس منذ سنوات، أصبح اليوم ينهش جسده بطريقة غير مسبوقة، وهو ما تؤكده إطلالاته الباهتة و”النادرة” في وسائل الإعلام المحلية بين الحين والآخر في بعض المناسبات الرسمية.

محمد السادس
الظهور الأخير لمحمد السادس الذي بدأت أعراض مرض الساركويد تظهر عليه

وأشار “أفريك” إلى أن صحة الملك محمد السادس هي اليوم محور كل الاهتمامات في المملكة ولدى ملايين المغاربة في مختلف دول العالم.

وتابع التقرير واصفا الوضع الصحي للملك: “لم يبق منه شيء تقريبًا سوى الجلد والعظام، فقد الكثير من الوزن. فقدان الوزن ناجم ، بحسب الصحافة الإسبانية، عن مرض يسمى الساركويد.”

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وفي ظل هذه التطورات الخطيرة لصحة ملك المغرب محمد السادس، تساءل الموقع: هل يُمكن أن يُجبر مرض الساركويد، الملك على التنازل عن السلطة قبل الأوان؟

وفي حال تمّ ذلك، لمن ؟ لابنه أم لأخيه؟

مولاي رشيد.. شقيق محمد السادس الطامح لخلافته 

شدّد تحليل موقع “أفريك”، على أن مرض محمد السادس يثير قلق الأوساط الملكية والسياسية في المغرب، خاصة في ظل غياب خطة واضحة لتسليم السلطة في حالة وفاة الملك أو تخليه عن العرش.

مولاي رشيد
مولاي رشيد شقيق محمد السادس

وأوضح أن هناك صراعاً داخليا بين مُرشحين اثنين لخلافة الملك، هما ابنه مولاي الحسن ، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وشقيقه مولاي رشيد، الذي يبلغ من العمر 52 عاما.

 

نظرياً – يؤكد الموقع- ستؤول الخلافة لولي العهد الشاب -مولاي الحسن-  حيث أنه بحسب خط الخلافة في المملكة المغربية، يتسلم ولي العهد الحكم عن والده ويُسلمه لاحقا لابنه ودواليك.

الملك محمد السادس نفسه، تسلّم الحكم بعد وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني، وهو ما يعني اليوم أن المرشح “الشرعي” لخلافته هو نجله الأمير مولاي الحسن.

 

 

يقول موقع “أفريك”، أنّ مولاي الحسن “هو الخليفة الجدير لوالده”. “إلا أن صِغر سِنّه يمكن أن يشكل مشكلة فيما يتعلق بالخلافة على رأس المملكة الشريفية خاصة وأن عمّه مولاي رشيد سينظر إلى كرسي أخيه الناعم” يُتابع التحليل.

مولاي رشيد “لا يقبل تولي مولاي الحسن لعرش المغرب”

في تحليله لما وصفه بـ “حرب الخلافة” على عرش المغرب، استذكر موقع “أفريك” تفاصيل مثيرة للجدل نشرها في أغسطس/آب 2020 موقع “مغرب أونلاين” وكشف خلالها الموقع المذكور عن “عملية اغتيال لولي العهد مولاي الحسن” وكان حينذاك مراهقاً في الـ 17 من عمره.

وتحدث تقرير “مغرب أونلاين” عن محاولة اغتيال ولي العهد مولاي الحسن، في الوقت لم يؤكد أو ينفي القصر ذلك الخبر، وقرّر مقاضاة الموقع.

ونشر الموقع -حينذاك- تفاصيل عملية الاغتيال التي فشلت بعد العثور على السائق الشخصي لولي العهد مولاي الحسن مقتولا في شقته.

وفي تعليقه على الحادثة، أكد الصحفي والناشط المغربي “عبد الحليم المرابط” – في تلك الفترة- عزل مولاي رشيد من جميع مسؤولياته الرسمية، “بسبب محاولته اغتيال ابن أخيه ولي العهد مولاي الحسن”. قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقاً.

وحسب ما تداولته المصادر الإعلامية، طلبت السلطات المغربية من إسبانيا تسليم الصحفي المغربي المرابط الذي نشر خبر محاولة اغتيال ولي العهد.

هل يترك مولاي رشيد العرش لمولاي حسن؟

يقول “أفريك” إن ما وصفها بـ “حرب الخلافة” بين مولاي رشيد ومولاي الحسن ورغم أنها غير ظاهرة للعيان، لكنها “زلزال” سياسي في المغرب.

وهي “حرب” تثير بالفعل، مخاوف داخل القصر الملكي أولاً، ثم داخل العائلة المالكة المغربية.

في عام 2020، كان مولاي الحسن قاصرًا يبلغ من العمر 17 عاماً، أما اليوم فقد بلغ “نجل للا سلمى” 20 عامًا، وقد زاد ظهوره في المناسبات الرسمية أكثر من أي وقت مضى.

وفي خاتمة تحليله، يقول “أفريك”: “يبقى أن نرى ما إذا كان مولاي رشيد قد عقد العزم على السماح لابن أخيه بقيادة المملكة. وهي قضية يجب متابعتها عن كثب، بنفس القدر الذي يجب متابعة تطورات صحة الملك محمد السادس”.

المصدرأفريك + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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