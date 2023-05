المرض ينهش جسد ملك المغرب بوحشية وتخوف من تحركات مولاي رشيد

- Advertisement -

وطن – كشف تحليل صادم لموقع “أفريك” الفرنسي عن تدهور الحالة الصحية للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، وما سيتبع ذلك من “حرب وراثة” على العرش الملكي بين مرشح هو بالفعل ولي للعهد “مولاي الحسن” (نجل الملك) وآخر ارتبط اسمه في السابق بمحاولة اغتيال فاشلة، هو الأمير “مولاي رشيد” (شقيق الملك).

وقال الموقع الناطق بالفرنسية، والمتخصص في متابعة الشؤون السياسية والاقتصادية لدول القارة التي اقتبس اسمها : “لم يعد ملك المغرب محمد السادس بصحة جيدة”.

وأوضح في تحليله، أن مرض الساركويد، الذي يُعاني منه محمد السادس منذ سنوات، أصبح اليوم ينهش جسده بطريقة غير مسبوقة، وهو ما تؤكده إطلالاته الباهتة و”النادرة” في وسائل الإعلام المحلية بين الحين والآخر في بعض المناسبات الرسمية.

وأشار “أفريك” إلى أن صحة الملك محمد السادس هي اليوم محور كل الاهتمامات في المملكة ولدى ملايين المغاربة في مختلف دول العالم.

وتابع التقرير واصفا الوضع الصحي للملك: “لم يبق منه شيء تقريبًا سوى الجلد والعظام، فقد الكثير من الوزن. فقدان الوزن ناجم ، بحسب الصحافة الإسبانية، عن مرض يسمى الساركويد.”

وفي ظل هذه التطورات الخطيرة لصحة ملك المغرب محمد السادس، تساءل الموقع: هل يُمكن أن يُجبر مرض الساركويد، الملك على التنازل عن السلطة قبل الأوان؟

وفي حال تمّ ذلك، لمن ؟ لابنه أم لأخيه؟

شدّد تحليل موقع “أفريك”، على أن مرض محمد السادس يثير قلق الأوساط الملكية والسياسية في المغرب، خاصة في ظل غياب خطة واضحة لتسليم السلطة في حالة وفاة الملك أو تخليه عن العرش.

وأوضح أن هناك صراعاً داخليا بين مُرشحين اثنين لخلافة الملك، هما ابنه مولاي الحسن ، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وشقيقه مولاي رشيد، الذي يبلغ من العمر 52 عاما.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

HRH Crown Prince Moulay El Hassan Chairs Lunch Offered by HM the King on 67th Anniversary of FAR Creation pic.twitter.com/KUqd6Xm3gU

— TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) May 14, 2023