أحلام تثير جدلا كبيرا بعد حديثها عن التفرغ لحفظ القرآن.. لماذا؟ (فيديو)

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وطن- كشفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، أنها لم تقرأ أيّ كتاب منذ فترة طويلة، لانشغالها بحفظ القرآن الكريم.

“أحفظ القرآن”

وقالت أحلام بفيديو عبر “سناب شات“: “للأمانة قاعدة أحفظ القرآن.. من زمان ما قرأت كتاب”.

وتابعت أحلام الشامسي: “بس بشكل عام، أنا أحب الكتب وأحب أقرأ.. حتى إذا بناتي عندهم شي في المدرسة كتاب أو قصة.. خصوصاً التاريخ.. أعشق قصص التاريخ وكتب التاريخ”.

وأردفت الفنانة على هامش حضورها معرض أبو ظبي الدولي للكتاب: “اليوم لما حضرت قلت لازم أبتدي أرجع أقرأ في الكتب”.

إشادة واستحسان

وأشاد المتابعون باعتراف أحلام العفوي أنها تحفظ القرآن، فكتب ناشط: “معلومة للبعض ترا مو معناته انها مطربة يعني هي مشركة والا كافرة. مسلمة وتشهد ان لا اله الا الله حتى وان كانت مطربة او راقصة او او الخ .. بكل الحالات الحمدلله ان الجنة والنار بيد الخالق الباريء”.

وعقب آخر: “اذا وضع الله القران في قلبها واختصها به فهذا من توفيق الله لها وعلمة بصفاء وطهارة قلبها.. وهي ماشاء الله ماعمرها اذت احد ودايم سباقة بالخير.. فـ اتركو الخلق للخالق وانشغلو بـ انفسكم ، الجنة والنار والرحمة والعذاب بيد الله وحدة.. ولعلها عندالله افضل بكثير من اللي شايفين ان هم الصح”.

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وقال متابع: “مو جديد أحلام دارسه تربية إسلامية والكل يعرف أن احلام تساعد الناس كثير راعية وقفات … ودائما تعتمر بالعشر الأواخر من رمضان .. وتساعد الأسر المحتاجة .. يعني أحلام فيها خير”.

هجوم

لكن المطربة الإماراتية تعرضت أيضاً لهجوم وانتقادات ساخرة من آخرين، فكتبت ناشطة: “متخرجة من كلية الشريعة وطقاقة.. يامثبت القلوب ثبت قلبي على دينك”.

وكتب آخر: “لا يجتمع القران وحب الغناء بقلب واحد اسأل الله ان يهديها الى طريق الحق”.

واتهمتها إحدى المتابعات بالكذب قائلة: “كلنا عارفين انها تكذب حتى هي… بس الجمهور عايز كذه”.

زفاف الأمير الحسين

في سياق آخر، باركت أحلام الشامسي للعائلة الملكية الأردنية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله على رجوة آل سيف، الذي سيقام غداً الخميس.

وعبّرت أحلام عن سعادتها، ووجّهت التهاني والتبريكات لكلٍّ من الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني.

وقالت أحلام: “الف مبروك للعائلة الهاشمية نفرح بالحسين، من دار زايد الى الأردن الحبيب”.

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وتابعت: “ألف مبروك جلالة الملكة رانيا وجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين على زفاف سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على رجوة آل سيف.. حفظكم الله وأسعدكم مع تمنياتي لهم بالحب والسعادة”.