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تعرّفوا على أجمل أميرات الأردن (صور)

"لطالما أسرت الأميرات الأردنيات العالم بجمالهن الساحر وإنجازاتهن"

كتب أنس السالم
أجمل أميرات الأردن watanserb.com
رجوة آل سيف والملكة رانيا والأميرة سلمى
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وطن – لطالما أسرت الأميرات الأردنيات العالم بجمالهن الساحر، وإنجازاتهن، ومع قرب موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف يوم الخميس الأول من حزيران/يونيو المقبل، نشر تقرير عن أجمل أميرات الأردن.

ووفق التقرير الذي نشره موقع “العربية نت“، فقد تم الإشارة الى 4 أميرات كأجمل أميرات الأردن، وهنّ:

1.الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني:

هي الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن.

الأميرة إيمان بنت عبدالله
الأميرة إيمان بنت عبدالله

تعد الأميرة مثالاً حياً على الأناقة العصرية والرقي، ويظهر ذلك من خلال اختيارات الموضة الخاصة بها، ولهذا السبب أصبحت الأميرة إيمان مصدر إلهام للكثير من الشابات.

أكملت الأميرة إيمان تعليمها الثانوي في الأكاديمية الدولية في عمّان، حيث حصلت على شهادة البكالوريا الدولية.

تابعت تعليمها العالي في جامعة جورج تاون في واشنطن، حيث درست الشؤون الدولية.

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كعضو في العائلة المالكة وكغيرها من أميرات الأردن، شاركت الأميرة إيمان في العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية في الأردن.

رافقت والديها في العديد من الزيارات والمناسبات الرسمية، ومثلت العائلة المالكة على الصعيدين المحلي والدولي.

تزوجت الأميرة إيمان من اليوناني جميل ألكسندر ثيرميوتيس في 12 مارس 2023.

الأميرة إيمان و جميل ألكساندر watanserb.com
زفاف الأميرة إيمان و جميل ألكساندر

وقد أشاد الكثيرون بإطلالة الأميرة في حفل زفافها والتي تميزت بالبساطة والرقي.

2.الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني:

الأميرة سلمى بنت عبد الله الأخت الصغرى للأميرة إيمان.

وعلى الرغم من صغر سنها، فإن جمال الأميرة سلمى الطبيعي وأناقتها قد لفتا انتباه الكثيرين.

الاميرة سلمى watanserb.com
ملك الأردن عبدالله الثاني مع ابنته الأميرة سلمى

حافظت الأميرة سلمى إلى حد كبير على حياة خاصة، مع ظهور عام محدود.

ومع ذلك، فهي ترافق عائلتها أحياناً في المناسبات الرسمية وتمثل العائلة المالكة في مناسبات معينة.

كعضو في العائلة المالكة، من المتوقع أن تلعب الأميرة سلمى دوراً في تعزيز مصالح الأردن والمشاركة في الأنشطة الخيرية.

أكملت الأميرة سلمى تعليمها الثانوي في الأكاديمية الدولية في عمان، وواصلت دراستها في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة.

في عام 2023، تخرجت الأميرة الأردنية في جامعة جنوب كاليفورنيا بدرجة البكالوريوس في علم الآثار.

3.الأميرة راية بنت الحسين:

ولدت الأميرة راية بنت الحسين في 9 فبراير 1986 وهي الابنة الصغرى للملك حسين والملكة نور، والأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني.

تجمع الأميرة راية بين الجمال والذكاء والطموح.

بعد دراستها الجامعية، تابعت الأميرة راية تعليمها في اليابان، وحصلت على درجة الماجستير في الأدب الياباني من جامعة طوكيو ثم أكملت لاحقاً دراسة الدكتوراه في نفس الجامعة.

الأميرة راية
الأميرة راية

أبدت الأميرة راية اهتماماً كبيراً بتعزيز التفاهم الثقافي والتعاون الدولي.

وكواحدة من أميرات الأردن، شاركت في العديد من المبادرات الثقافية والتعليمية، خاصة فيما يتعلق باليابان وتراثها الثقافي.

كما مثلت الأردن في الفعاليات والمنتديات الدولية، وساهمت في الحوار والتبادل بين الثقافات المختلفة.

4.رجوة آل سيف، زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

ولدت رجوة آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، لرجل الأعمال السعودي خالد آل سيف وابنة عم الملك سلمان، عزة السديري.

في عام 2022، أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على رجوة آل سيف، متمنياً لهما حياةً سعيدة.

كيف تعرف الأمير الحسين على رجوة آل سيف watanserb.com
الأمير الحسين وخطيبته رجوة آل سيف

بعد زواجها، ستخاطب رجوة بصفتها أميرة وزوجة ولي العهد الأردني.

في ظهورها مع العائلة المالكة الأردنية، أسرت رجوة الكثيرين بجمالها وأناقتها، وبعد إتمام الزواج ستكون لها الصلاحية لتمثيل الأردن في المناسبات الرسمية.

وبدأت مراسم الزفاف الرسمية في القصر الأردني، وفقا للعادات والتقاليد الأردنية، بحمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

المصدرالعربية نت - سكاي نيوز
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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