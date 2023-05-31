تعرّفوا على أجمل أميرات الأردن (صور)

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وطن – لطالما أسرت الأميرات الأردنيات العالم بجمالهن الساحر، وإنجازاتهن، ومع قرب موعد زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف يوم الخميس الأول من حزيران/يونيو المقبل، نشر تقرير عن أجمل أميرات الأردن.

ووفق التقرير الذي نشره موقع “العربية نت“، فقد تم الإشارة الى 4 أميرات كأجمل أميرات الأردن، وهنّ:

1.الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني:

هي الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن.

تعد الأميرة مثالاً حياً على الأناقة العصرية والرقي، ويظهر ذلك من خلال اختيارات الموضة الخاصة بها، ولهذا السبب أصبحت الأميرة إيمان مصدر إلهام للكثير من الشابات.

أكملت الأميرة إيمان تعليمها الثانوي في الأكاديمية الدولية في عمّان، حيث حصلت على شهادة البكالوريا الدولية.

تابعت تعليمها العالي في جامعة جورج تاون في واشنطن، حيث درست الشؤون الدولية.

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كعضو في العائلة المالكة وكغيرها من أميرات الأردن، شاركت الأميرة إيمان في العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية في الأردن.

رافقت والديها في العديد من الزيارات والمناسبات الرسمية، ومثلت العائلة المالكة على الصعيدين المحلي والدولي.

تزوجت الأميرة إيمان من اليوناني جميل ألكسندر ثيرميوتيس في 12 مارس 2023.

وقد أشاد الكثيرون بإطلالة الأميرة في حفل زفافها والتي تميزت بالبساطة والرقي.

2.الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني:

الأميرة سلمى بنت عبد الله الأخت الصغرى للأميرة إيمان.

وعلى الرغم من صغر سنها، فإن جمال الأميرة سلمى الطبيعي وأناقتها قد لفتا انتباه الكثيرين.

حافظت الأميرة سلمى إلى حد كبير على حياة خاصة، مع ظهور عام محدود.

ومع ذلك، فهي ترافق عائلتها أحياناً في المناسبات الرسمية وتمثل العائلة المالكة في مناسبات معينة.

كعضو في العائلة المالكة، من المتوقع أن تلعب الأميرة سلمى دوراً في تعزيز مصالح الأردن والمشاركة في الأنشطة الخيرية.

أكملت الأميرة سلمى تعليمها الثانوي في الأكاديمية الدولية في عمان، وواصلت دراستها في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة.

في عام 2023، تخرجت الأميرة الأردنية في جامعة جنوب كاليفورنيا بدرجة البكالوريوس في علم الآثار.

3.الأميرة راية بنت الحسين:

ولدت الأميرة راية بنت الحسين في 9 فبراير 1986 وهي الابنة الصغرى للملك حسين والملكة نور، والأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني.

تجمع الأميرة راية بين الجمال والذكاء والطموح.

بعد دراستها الجامعية، تابعت الأميرة راية تعليمها في اليابان، وحصلت على درجة الماجستير في الأدب الياباني من جامعة طوكيو ثم أكملت لاحقاً دراسة الدكتوراه في نفس الجامعة.

أبدت الأميرة راية اهتماماً كبيراً بتعزيز التفاهم الثقافي والتعاون الدولي.

وكواحدة من أميرات الأردن، شاركت في العديد من المبادرات الثقافية والتعليمية، خاصة فيما يتعلق باليابان وتراثها الثقافي.

كما مثلت الأردن في الفعاليات والمنتديات الدولية، وساهمت في الحوار والتبادل بين الثقافات المختلفة.

4.رجوة آل سيف، زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

ولدت رجوة آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، لرجل الأعمال السعودي خالد آل سيف وابنة عم الملك سلمان، عزة السديري.

في عام 2022، أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على رجوة آل سيف، متمنياً لهما حياةً سعيدة.

بعد زواجها، ستخاطب رجوة بصفتها أميرة وزوجة ولي العهد الأردني.

في ظهورها مع العائلة المالكة الأردنية، أسرت رجوة الكثيرين بجمالها وأناقتها، وبعد إتمام الزواج ستكون لها الصلاحية لتمثيل الأردن في المناسبات الرسمية.

وبدأت مراسم الزفاف الرسمية في القصر الأردني، وفقا للعادات والتقاليد الأردنية، بحمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل ابن عم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.