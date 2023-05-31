الأربعاء, مايو 31, 2023
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آشلي غراهام.. المرأة الأكثر إثارة في العالم تستعرض منحنياتها بفستان صغير! (شاهد)

توجت آشلي بلقب أجمل امرأة في العالم وسرقت اللقب من بايج سبيراناك

كتب رفيف عبدالله
آشلي غراهام.. المرأة الأكثر إثارة في العالم تستعرض منحنياتها بفستان صغير! (شاهد) watanserb.com
آشلي غراهام
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وطن- أظهرت آشلي غراهام خصرها المرسوم وساقيها المثيرتان في فستان أزرق قصير لحفلة عيد ميلاد صديقتها المقربة جداً منها.

فستان صغير

قامت آشلي غراهام الحاصلة على لقب ‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم، بإثارة الحرارة في قلوب محبيها، بفستان يكشف الفخذين ذو تنورة منتفخة.

تميز فستان ملكة المنحنيات بكونه مطرزاً بدوامات زرقاء مائية، أثناء خروجها للاحتفال بعيد ميلاد نعومي كامبل في مدينة كان بفرنسا.

آشلي غراهام
كشفت آشلي غراهام ساقيها في فستان صغير

استكملت آشلي غراهام إطلالتها بزوج من الصنادل الفضية المعدنية المفتوحة من الأمام وتركت خصلات شعرها السمراء تسقط على موجات منسقة على كتف واحد.

عيد ميلاد ناعومي كامبل

بحسب الصور التي نشرتها “ديلي ستار“. اختارت آشلي مكياجاً خفيفاً غير صاخب. حيث اختارت أحمر شفاه وردي باهت. ولكن تركت عينيها في الغالب دون أن تمس سوى بالظل الأزرق المتلألئ على جفنيها.

شوهدت النجمة وهي تضحك مع الإجتماعية البريطانية إيما ويموث في الحفلة. حيث اختلطت مع أصدقائها في الحفلة التي أقيمت خلال مهرجان كان السينمائي.

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آشلي غراهام
زادت النجمة من حدة الإثارة في حفلة عيد ميلاد نعومي كامبل

قدمت نعومي تحية عاطفية لمتابعيها على إنستغرام.  حيث كتبت: “منذ أسبوع كان لدي أكثر احتفال صادق بعام آخر على هذا الكوكب. لقد غمرتوني حقاً وشعرت بالحب. هذا العيد لن أنساه أبدًا! وأنا ممتنة ومباركة من الله “.

أجمل امرأة

يأتي كل هذا بعد أن توجت آشلي بلقب أجمل امرأة في العالم ، وسرقت اللقب من بايج سبيراناك.

آشلي العارضة البالغة من العمر (35 عامًا)، وأم لثلاثة أطفال، توجّت بلقب “المرأة الأكثر إثارة في العالم” من قبل مجلة “Maxim”.

وتصدّرت عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام غلاف عدد المجلة، وهي تعرض ملابس داخلية عارية، ورداء مزين بالريش.

ملكة المنحنيات

وكتبت المجلة عن آشلي: “ملكة المنحنيات رائعة بقدر ما هي ملهمة.. سواء كانت تتظاهر بالتقاط الصور الساحرة باعتبارها المرأة الأكثر جاذبية في العالم أو تظهر على السجادة الحمراء.”

آشلي غراهام
لقد خرجت مع المشاهير بما في ذلك إيما ثين في هذا الحدث

ونشرت غراهام عبر صفحتها على “انستجرام“، كواليس جلسة التصوير. وعلقت: “شكرًا لاستضافتي”.

وفي حديثها عن استخدام جسدها للتحدث عن قضايا أوسع ، علقت آشلي قائلة: “يمكننا أن ننظر إلى أشكال وأحجام كل شخص وجنسه وعرقه وعمره كجزء من هويتهم. لا يجب أن تكون سلبية أو إيجابية”.

تغير وتطور

وتابعت: “يجب أن يكون شيئًا يسهل احتضانه ، ولسنا بحاجة إلى إجراء هذه المحادثات طوال الوقت. تتغير أجسامنا دائمًا وتتطور دائمًا”.

وأكدت آشلي: “لقد كنت أستخدم جسدي كأداة لأتمكن من التحدث عن هذه المشاعر.”

وكانت مجلة “maxim” قد اختارت بيج سبيراناك لاعبة الغولف المحترفة سابقاً بايج المرأة الأكثر جاذبية على وجه الأرض للعام 2022.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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