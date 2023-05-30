نزار الفارس بعد خطبته لـ حورية فرغلي: “كبرت في السن ولا أحد يحبها”! (فيديو)

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وطن– خرج الإعلامي العراقي نزار الفارس عن صمته، ورد على اتهام الفنانة المصرية حورية فرغلي له، باختلاق قصة ارتباطهما من أجل تصدر التريند.

شعور الشفقة دافع الخطوبة!

وقال نزار الفارس في فيديوهات نشرها عبر خاصية الستوري على “انستجرام“: “حورية فرغلي قالت لي أثناء التصوير ليلة أمس، أنا كبرت بالعمر.. مين هيرضي يحبني وأنا عاملة عمليات، نفسيتي تعبانة”.

ولمح نزار إلى أنه شعر بالشفقة على حورية فرغلي، مردفاً: “قولت لها لو حد عراقي أتقدم ليكي هتوافقي؟ أنا عراقي وأريد أخطبك وقالت موافقة.. وقمنا رقصنا علي أغنيه ماجد المهندس”.

وأضاف: “بعدها دخلنا البلكونة وصورنا الفيديو اللي بقولها فيه أنا غيور ومقبلش تلبسي قصير، وكانت فرحانة وقالت نتشاوف بكرة.. وقلت لها انت فنانة جميلة”.

“تبرعت أن أتزوجها”

واستطرد الفارس: “أنا أحبها وأحترمها.. من شفت ما حد راضي يتزوجها قلتلها أنا بتزوجك وخطبتها على الهواء وهي وافقت وكانت فرحانة”

وعبر الإعلامي العراقي عن استغرابه من حورية فرغلي قائلا :”كانت فرحانة.. في اللقاء كانت منكسرة وتقولي ماحد يحبني ما حد يرضى يتزوجني.. فأنا تبرعت إني أتزوجها”.

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وختم: “استغربت من تصريحها بإني استغلها والفيديو موجود وهتشوفوه في الحلقة لما تتذاع.. وأنا لا زلت أحبها وأحترمها وهي فنانة راقية”.

أغنية ماجد المهندس

بينما أكدت حورية فرغلي أن الصور التي نشرها نزار، كواليس الحلقة الجديدة من برنامجه.

وحول رقصهما معا، قالت حورية في مداخلة لبرنامج إي تي بالعربي: “بعد ما خلصنا اللقاء نزار قالي بتحبي ماجد المهندس قولتله إني سمعتله أغنية واحدة من فترة.. قالي هسمعك آخر أغنية.. وأول ما اشتغلت رقصنا مع بعض عادي، ومكنتش واخدة بالي إن في حد بيصورنا”.

وأوضحت حورية أنها تقيم في منزلها الذي تم به اللقاء لوحدها، متسائلة: “إزاي يتقدملي ووالدي ووالدتي وأخويا مش موجودين؟”.

فعلها مع رانيا يوسف

وتساءلت حورية عن سبب تصرف نزار الفارس، وهل يريد تصدر التريند فقط مثل ما فعل مع رانيا يوسف.

وكشفت حورية أنها لن تقاضيه لأنه لم يقم بالتشهير بها، ويكفيها شرفاً أنه يحلم بخطبتها

وقالت حورية إنه عندما قام نزار الفارس بسؤالها في اللقاء عما إذا كانت مخطوبة أم لا، ردت عليه أنه لم يأتي النصيب حتى الآن.

ووجهت حورية نصيحة للفنانات بألا يوافقن على إجراء لقاء مع الفارس، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن الى الوراء لما أجرت هذا اللقاء.