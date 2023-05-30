الثلاثاء, مايو 30, 2023
الرئيسيةحياتناما هي ألون الملابس التي تحميك من بعوض الصيف؟
حياتنا

ما هي ألون الملابس التي تحميك من بعوض الصيف؟

قد يبدو الأمر غريبََا، لكن البعوض يميل دائما إلى تجنب اللون الأخضر

كتب ايمان الباجي
ما هي ألون الملابس التي تحميك من بعوض الصيف؟ watanserb.com
هناك الكثير من الألوان التي يتجاهلها البعوض
- Advertisement -

وطن- مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار البعوض في المنزل وهو من شأنه أن يسبب إزعاجا كبيرا للعديد من الأشخاص.

لا تغزو هذه الحشرات المزعجة مساحتنا فحسب، بل تترك بقع منتفخة مثيرة للحكة على جلدنا. وفي الحالات الأسوأ، يمكن أن تنقل بعض الأنواع أمراضًا مميتة، مثل الملاريا وحمى الضنك.

لكن هذه المشكلة قد تصبح أخف إذ ما علمنا أن تفادي ارتداء بعض الألوان يساهم في إبعاد البعوض، وفق دراسة جديدة.

وفقًا لعلماء من جامعة واشنطن، قال الباحثون إن البعوض ينجذب إلى بعض النقاط الملونة لكنه يتجاهل ألواناً أخرى. وقد كشفت دراستهم المنشورة في مجلة “ناتشر” العلمية أن حاسة الشم لدى البعوضة تتأثر على كيفية استجابتها للإشارات البصرية.

لذا، إذا كنت ترغب في التخلص من هذه الحشرات المزعجة، عليك بإرتداء هذه الألوان، وفقا لما كشفه موقع “تومس غايد“.

اللون الأزرق

كشفت الدراسة أن البعوض لا ينجذب إلى اللون الأزرق.

- Advertisement -
كشفت الدراسة أن البعوض لا ينجذب إلى اللون الأزرق

فاللون الأزرق الداكن والفاتح يعكس كل منهما في الواقع المزيد من الحرارة والضوء وهي بالتالي من الألوان التي تقلل من ظهور البعوض.

البنفسجي

يحتوي اللون البنفسجي على أقصر طول موجي من أي لون آخر، مما يعني أنه يحتوي على أعلى تردد وطاقة.

خلال تجربتهم، قال الباحثون إن البعوض كان يتجاهل هذا اللون وكان يطير باتجاه اللون الأحمر والبرتقالي والأسود.

الأبيض

بشكل عام، يبتعد البعوض عن الألوان الفاتحة التي تعكس الحرارة – مما يجعل الأبيض اللون المثالي.

في الواقع، كان اللون الأبيض هو عنصر التحكم المستخدم في الدراسة. كان الهدف هو إقران كل لون في غرفة الاختبار بجسم أبيض لمقارنة النتائج.

كما أظهرت الأبحاث أنه حتى مع رش ثاني أكسيد الكربون في غرفة الاختبار، تجنب البعوض اللون الأبيض.

الأخضر

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن البعوض يميل دائمََا إلى تجنب اللون الأخضر.

أثناء الدراسة، وضع أحد الباحثين يديه خارج غرفة الاختبار، التي انجذب إليها البعوض. ومع ذلك، عندما أدخل الباحث نفسه يده في غرفة الاختبار مرتديًا قفازًا أخضر، تجاهله البعوض، وحلَّق أمامه مباشرةً. 

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار البعوض

ما هي الألوان التي تجذب البعوض؟

عادةً ما تجذب الألوان الداكنة البعوض، مثل الأحمر والبرتقالي والأسود.

في الواقع، تحبس الألوان الداكنة الحرارة وعند ارتدائها ستجعلك تشعر بالعرق وبالتالي سيعثر بسهولة البعوض عليك.

المصدرموقع "تومس غايد"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

بهذه العلاجات المنزلية يمكنك التخلص من لدغات البعوض بشكل نهائي!

حياتنا

دراسة حديثة: هذه الفئات من البشر “يحبها” البعوض أكثر من غيرها!

حياتنا

دراسة تكشف: 3 ألوان ينجذب البعوض إليها بشكل خاص

حياتنا

عقول عبقرية فذة.. “شاهد” إنجاز عُماني مشرف لبنات السلطنة في الكويت

حياتنا

لهذا السّبب يستهدف البعوض أشخاصاً دون غيرهم

أرشيف - المجلة

هذه المخلوقات الـ10 الأكثر فتكاً بشر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دبوس كاد يفقأ عينها.. غمست وجهها في تورتة عيد ميلادها فكانت الصدمة

لماذا تريد هذه الوظيفة..كيف تجيب باحترافية على هذا السؤال في مقابلات العمل؟

إجبار سجينات إيرانيات على التعري أمام الكاميرات وما حدث معهن لا يُصدق

أحد عناصر طالبان يقصف مركزا للحرس الثوري.. أصاب الهدف بدقة يُحسد عليها (فيديو)

خبر صادم لعشاق الملكي بشأن كريم بنزيما

7 أشياء يقوم بها المنعزلون تجعلهم محبوبين وودودين أكثر

احذر وضع العطر عند الذهاب إلى هذه الأماكن..الأسباب ستصدمك

طالبة يمنية تزلزل أركان مدينة نيويورك بخطاب تخرجها الذي دعا للكفاح ضد الصهيونية (شاهد)

إسرائيل تستبدل موظفين من هذه الدولة مكان الفلسطينيين.. ما علاقة السعودية؟

نزار الفارس بعد خطبته لـ حورية فرغلي: “كبرت في السن ولا أحد يحبها”! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC