ما هي ألون الملابس التي تحميك من بعوض الصيف؟

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وطن- مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد انتشار البعوض في المنزل وهو من شأنه أن يسبب إزعاجا كبيرا للعديد من الأشخاص.

لا تغزو هذه الحشرات المزعجة مساحتنا فحسب، بل تترك بقع منتفخة مثيرة للحكة على جلدنا. وفي الحالات الأسوأ، يمكن أن تنقل بعض الأنواع أمراضًا مميتة، مثل الملاريا وحمى الضنك.

لكن هذه المشكلة قد تصبح أخف إذ ما علمنا أن تفادي ارتداء بعض الألوان يساهم في إبعاد البعوض، وفق دراسة جديدة.



وفقًا لعلماء من جامعة واشنطن، قال الباحثون إن البعوض ينجذب إلى بعض النقاط الملونة لكنه يتجاهل ألواناً أخرى. وقد كشفت دراستهم المنشورة في مجلة “ناتشر” العلمية أن حاسة الشم لدى البعوضة تتأثر على كيفية استجابتها للإشارات البصرية.

لذا، إذا كنت ترغب في التخلص من هذه الحشرات المزعجة، عليك بإرتداء هذه الألوان، وفقا لما كشفه موقع “تومس غايد“.



اللون الأزرق

كشفت الدراسة أن البعوض لا ينجذب إلى اللون الأزرق.

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فاللون الأزرق الداكن والفاتح يعكس كل منهما في الواقع المزيد من الحرارة والضوء وهي بالتالي من الألوان التي تقلل من ظهور البعوض.

البنفسجي

يحتوي اللون البنفسجي على أقصر طول موجي من أي لون آخر، مما يعني أنه يحتوي على أعلى تردد وطاقة.

خلال تجربتهم، قال الباحثون إن البعوض كان يتجاهل هذا اللون وكان يطير باتجاه اللون الأحمر والبرتقالي والأسود.

الأبيض

بشكل عام، يبتعد البعوض عن الألوان الفاتحة التي تعكس الحرارة – مما يجعل الأبيض اللون المثالي.

في الواقع، كان اللون الأبيض هو عنصر التحكم المستخدم في الدراسة. كان الهدف هو إقران كل لون في غرفة الاختبار بجسم أبيض لمقارنة النتائج.

كما أظهرت الأبحاث أنه حتى مع رش ثاني أكسيد الكربون في غرفة الاختبار، تجنب البعوض اللون الأبيض.

الأخضر

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن البعوض يميل دائمََا إلى تجنب اللون الأخضر.

أثناء الدراسة، وضع أحد الباحثين يديه خارج غرفة الاختبار، التي انجذب إليها البعوض. ومع ذلك، عندما أدخل الباحث نفسه يده في غرفة الاختبار مرتديًا قفازًا أخضر، تجاهله البعوض، وحلَّق أمامه مباشرةً.

ما هي الألوان التي تجذب البعوض؟

عادةً ما تجذب الألوان الداكنة البعوض، مثل الأحمر والبرتقالي والأسود.

في الواقع، تحبس الألوان الداكنة الحرارة وعند ارتدائها ستجعلك تشعر بالعرق وبالتالي سيعثر بسهولة البعوض عليك.