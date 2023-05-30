فيديو موسيماني الغاضب من عدم الاحتفال بتتويج الأهلي بدوري الدرجة الثانية السعودي

- Advertisement -

وطن- وثّقت لقطات مصورة، لحظات غضب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، بسبب عدم إجراء مراسم احتفال فوز فريقه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وظهر موسيماني، وهو في حالة استياء شديدة بعدما رفض لاعبو الأهلي السعودي الاحتفال بلقب الدوري بناء على طلب المشجعين، وهو القرار الذي كان قد حظي بتأييد رئيس النادي وليد معاذ.

| غضب مدرب نادي #الأهلي موسيماني بسبب عدم الاحتفال باللقب. .| pic.twitter.com/JYFheKTmNP — | قروب الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) May 29, 2023

تتويج الأهلي

وتسلم حارس الفريق وقائده ياسر المسيليم درع الدوري، وارتدى اللاعبون ميداليات المركز الأول قبل مغادرة الملعب دون الاحتفال بالفوز بالبطولة، والعودة لدوري المحترفين بعد الهبوط لعام واحد.

وكان مشجعو النادي الأهلي، قد طالبوا بعدم الاحتفال بالتتويج بدوري الدرجة الثانية الذي شارك فيه الفريق للمرة الأولى، قبل أن يعود لمكانه الطبيعي وهو الدوري الممتاز.

من جانبه، قال رئيس الأهلي وليد معاذ، إن فريقه شارك في دوري الدرجة الثانية في ظرف استثنائي لكنه عاد لمكانه الطبيعي احتراما وتقديرا لجماهير الأهلي.

- Advertisement -

وأضاف: “وجودنا في البطولة كان أزمة. الفكرة أن النادي الأهلي واضح تاريخيا أين مكانه الطبيعي، ولا أعتقد أن أحدا يحب الرياضة السعودية يتمنى أن يجد النادي الأهلي في المكان الذي كان في الدرجة الثانية، ولهذا السبب (نحن) للأسف غير قادرين على الفرحة.. وهذه مسألة طُلبت منا ونحترم رأي الجماهير”.

موسيماني مستاء

على النقيض من ذلك، لم يتفق موسيماني الذي ذكرت تقارير أنه سيرحل عن الأهلي، مع هذا القرار، وبدا غاضبا عند مغادرة لاعبيه الملعب، وأصر على استعادة الدرع والتقاط مجموعة من الصور مع باقي أفراد الجهاز التدريبي والطبي في أرض الملعب.

بيان اعتذار أهلاوي

وأصدر النادي الأهلي، بيانا بعد الفوز ببطولة الدوري، إنه يعتذر لمشجعيه على هذا الموسم، وأضاف: “نؤكد لجماهيرنا الغالية أننا مقدرون حبكم ودعمكم الاستثنائي، وهو غير مستغرب، آملين أن يكون اليوم بداية الطريق لإعادة رسم البسمة على هذه الوجوه الكريمة الممتلئة بالفخر والاعتزاز”.