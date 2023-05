ريانة برناوي وعلي القرني يودعان النيادي والفضاء بالدموع.. فيديو مؤثر

- Advertisement -

وطن- أنهى رائدا الفضاء السعوديان “ريانة برناوي” و “علي القرني” رحلتهما العلمية في الفضاء بعد نجاحها. وقالت “الهيئة السعودية للفضاء” إن المركبة الفضائية انفصلت عن محطة الفضاء الدولية بعد نجاح المهمة العلمية حاملة معها أبطالنا الرواد، ومتجهة إلى الأرض.

وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها في “تويتر” رصدتها (وطن) :”دعواتنا وتمنياتنا لهم بالوصول بسلام وأمان.

وقالت الهيئة إن رحلة عودة رائدي الفضاء علي وريانة إلى كوكب الأرض ستستغرق من 6 إلى 30 ساعة.

يذكر أن هذه المهمة الفضائية AX-2، قد انطلقت من فلوريدا وتحديدا من مركز كينيدي للفضاء في يوم، 21 من شهر مايو الجاري، متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.

وبجانب رائدا الفضاء السعوديان ضمت الرحلة كذلك رائدا الفضاء الأمريكيان بيجي ويتسون، وجون شوفنر، وأجرت المهمة العديد من التجارب التي من شأنها تطوير الرحلات الفضائية وزيادة مستوى الأمان فيها مستقبلا.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في تغريدة على حسابها في ” تويتر” أن طاقم رواد الفضاء الخاص بالكامل من #Ax2 على متن مركبتهم الفضائية Dragon Freedom، سيستعد للعودة إلى الأرض بعد أكثر من أسبوع من الأنشطة العلمية والتوعية والأنشطة في المدار الخارجي للأرض.

