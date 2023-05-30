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ريانة برناوي وعلي القرني يودعان النيادي والفضاء بالدموع.. فيديو مؤثر

قالت هيئة الفضاء السعودية إن رحلة عودة رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى كوكب الأرض ستستغرق من 6 إلى 30 ساعة

كتب خالد الأحمد
ريانة برناوي وعلي القرني يودعان النيادي والفضاء بالدموع.. فيديو مؤثر watanserb.com
ريانة برناوي وعلي القرني يودعان النيادي
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وطن- أنهى رائدا الفضاء السعوديان “ريانة برناوي” و “علي القرني” رحلتهما العلمية في الفضاء بعد نجاحها. وقالت “الهيئة السعودية للفضاء” إن المركبة الفضائية انفصلت عن محطة الفضاء الدولية بعد نجاح المهمة العلمية حاملة معها أبطالنا الرواد، ومتجهة إلى الأرض.

رائدا الفضاء السعوديان يعودان إلى الأرض

وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها في “تويتر” رصدتها (وطن) :”دعواتنا وتمنياتنا لهم بالوصول بسلام وأمان.

وقالت الهيئة إن رحلة عودة رائدي الفضاء علي وريانة إلى كوكب الأرض ستستغرق من 6 إلى 30 ساعة.

يذكر أن هذه المهمة الفضائية AX-2، قد انطلقت من فلوريدا وتحديدا من مركز كينيدي للفضاء في يوم، 21 من شهر مايو الجاري، متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.

وبجانب رائدا الفضاء السعوديان ضمت الرحلة كذلك رائدا الفضاء الأمريكيان بيجي ويتسون، وجون شوفنر، وأجرت المهمة العديد من التجارب التي من شأنها تطوير الرحلات الفضائية وزيادة مستوى الأمان فيها مستقبلا.

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وقالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في تغريدة على حسابها في ” تويتر” أن طاقم رواد الفضاء الخاص بالكامل من #Ax2 على متن مركبتهم الفضائية Dragon Freedom، سيستعد للعودة إلى الأرض بعد أكثر من أسبوع من الأنشطة العلمية والتوعية والأنشطة في المدار الخارجي للأرض.

بكاء وتأثر ريانة برناوي

وظهرت برناوي مع مجموعة من رواد الفضاء من بينهم مواطنها السعودي علي القرني ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي داخل المركبة، وهي تقول إنهم وصلوا لآخر مراحل هذه المهمة.

وقالت “الحمد لله أننا تمكنا من الوصول إلى هذه المحطة وإنجاز أبحاثنا.”

وأشارت إلى أن أجمل اللقطات في هذه الرحلة أنهم استطاعوا التواصل مع الطلاب وأن يكونون جزءا من التأثير.

وتابعت ريانة برناوي فيما بدت وهي تحاول تثبيت نفسها جراء انعدام الجاذبية “نطمح أن نرى رواد فضاء سعوديين من أبناء الوطن يأتوا إلى المحطة ويعملوا فيها ويحاولون خدمة البشرية.”

وشكرت برناوي جميع من ساعدها بداية من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وجميع القائمين على هذا البرنامج في الهيئة السعودية للفضاء.

وتوجهت لتشكر المشاركين معها في الرحلة من عرب وأجانب ولم تتمالك نفسها من البكاء، قبل أن تتوجه لهم بالشكر باللغة الإنجليزية وبدت وهي تمسح دموعها وتسلم المايكرفون لمن بعدها وسط تصفيق الموجودين في المركبة.

أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء

ووصلت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية، إلى محطة الفضاء الدولية كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم، الأحد الماضي.

وأصبحت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء، ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح، الإثنين الماضي.

وريانة برناوي، أخصائية أبحاث مختبرات، وتُعدّ أوَّل رائدة فضاء سعودية تمثّل المملكة، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعدّ ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية ISS.

وتتمتع برناوي بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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