ريانة برناوي وعلي القرني يودعان النيادي والفضاء بالدموع.. فيديو مؤثر

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وطن- أنهى رائدا الفضاء السعوديان “ريانة برناوي” و “علي القرني” رحلتهما العلمية في الفضاء بعد نجاحها. وقالت “الهيئة السعودية للفضاء” إن المركبة الفضائية انفصلت عن محطة الفضاء الدولية بعد نجاح المهمة العلمية حاملة معها أبطالنا الرواد، ومتجهة إلى الأرض.

رائدا الفضاء السعوديان يعودان إلى الأرض

وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها في “تويتر” رصدتها (وطن) :”دعواتنا وتمنياتنا لهم بالوصول بسلام وأمان.

وقالت الهيئة إن رحلة عودة رائدي الفضاء علي وريانة إلى كوكب الأرض ستستغرق من 6 إلى 30 ساعة.

بعد نجاح المهمة العلمية.. انفصال المركبة الفضائية عن محطة الفضاء الدولية حاملة معها أبطالنا الرواد، ومتجهة إلى الأرض.

دعواتنا وتمنياتنا لهم بالوصول بسلام وأمان. السعودية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/4Qn9srKRRF — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 30, 2023

يذكر أن هذه المهمة الفضائية AX-2، قد انطلقت من فلوريدا وتحديدا من مركز كينيدي للفضاء في يوم، 21 من شهر مايو الجاري، متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.

وبجانب رائدا الفضاء السعوديان ضمت الرحلة كذلك رائدا الفضاء الأمريكيان بيجي ويتسون، وجون شوفنر، وأجرت المهمة العديد من التجارب التي من شأنها تطوير الرحلات الفضائية وزيادة مستوى الأمان فيها مستقبلا.

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وقالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في تغريدة على حسابها في ” تويتر” أن طاقم رواد الفضاء الخاص بالكامل من #Ax2 على متن مركبتهم الفضائية Dragon Freedom، سيستعد للعودة إلى الأرض بعد أكثر من أسبوع من الأنشطة العلمية والتوعية والأنشطة في المدار الخارجي للأرض.

LIVE: After more than a week of science, outreach, and on-orbit activities, the all-private astronaut crew of #Ax2 is boarding their @SpaceX Dragon Freedom spacecraft to return to Earth. Hatch closure is scheduled for 9:10am ET (1310 UTC): https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/nLt0vTouhU — NASA (@NASA) May 30, 2023

بكاء وتأثر ريانة برناوي

وظهرت برناوي مع مجموعة من رواد الفضاء من بينهم مواطنها السعودي علي القرني ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي داخل المركبة، وهي تقول إنهم وصلوا لآخر مراحل هذه المهمة.

وقالت “الحمد لله أننا تمكنا من الوصول إلى هذه المحطة وإنجاز أبحاثنا.”

وأشارت إلى أن أجمل اللقطات في هذه الرحلة أنهم استطاعوا التواصل مع الطلاب وأن يكونون جزءا من التأثير.

وتابعت ريانة برناوي فيما بدت وهي تحاول تثبيت نفسها جراء انعدام الجاذبية “نطمح أن نرى رواد فضاء سعوديين من أبناء الوطن يأتوا إلى المحطة ويعملوا فيها ويحاولون خدمة البشرية.”

بعد انتهاء المهمة العلمية.. رائدة الفضاء السعودية #ريانة_برناوي تودع فريق المحطة الدولية بالدموع. – pic.twitter.com/D0tQvYcnVN — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 30, 2023

وشكرت برناوي جميع من ساعدها بداية من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وجميع القائمين على هذا البرنامج في الهيئة السعودية للفضاء.

وتوجهت لتشكر المشاركين معها في الرحلة من عرب وأجانب ولم تتمالك نفسها من البكاء، قبل أن تتوجه لهم بالشكر باللغة الإنجليزية وبدت وهي تمسح دموعها وتسلم المايكرفون لمن بعدها وسط تصفيق الموجودين في المركبة.

أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء

ووصلت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية، إلى محطة الفضاء الدولية كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم، الأحد الماضي.

توصلون بالسلامة علي وريانة وطاقم أكسيوم ٢.. عملنا معًا وعشنا معًا وتركتم ذكريات جميلة.. لن أخفي عنكم.. لم أكن أتصور يومًا أن أخوض مهمة مع زملاء عرب 🤍 سأفتقد إلى من يتحدث معي باللغة العربية هنا.. نلتقي بالمستقبل في مهمات فضاء عربية جديدة إن شاء الله pic.twitter.com/cT3K1pHZdH — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 30, 2023

وأصبحت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء، ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح، الإثنين الماضي.

وريانة برناوي، أخصائية أبحاث مختبرات، وتُعدّ أوَّل رائدة فضاء سعودية تمثّل المملكة، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية، التي تعدّ ثاني مهمة رواد فضاء خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية ISS.

وتتمتع برناوي بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي، ونشر العديد من المنشورات في نفس المجال.