الثلاثاء, مايو 30, 2023
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رياضة

تغييرات ستطرأ على خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

ريال مدريد سيتعاقد مع بديل بنزيما وأسينسيو في سوق الميركاتو الصيفي

كتب فارس أبو شيحة
خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية watanserb.com
خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية
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وطن- ساعاتٌ قليلة مقبلة تفصلنا عن بدء سوق الانتقالات الصيفية للاعبين في كافة الأندية بمختلف دول العالم، إلا أن ريال مدريد ربما سيقوم بالعديد من التغييرات على صعيد بيع  والتعاقد مع لاعبين جدد في هذا الميركاتو.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، عن خطة ريال مدريد (الملكي) في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، والتي تتمثل بالتعاقد مع لاعبين وبيع آخرين، استعداداً للموسم القادم.

خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

وبينت تلك الوسائل، بأن ريال مدريد سيعلن في الأيام القادمة عن صفقة التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل تعزيز مركز خط وسط الفريق الملكي. كبديل عن الكرواتي لوكا مودريتش. كما والوصول إلى اتفاق مع اللاعبين المنتهي عقودهم.

ريال مدريد والبحث عن مهاجم بديل بنزيما
ريال مدريد والبحث عن مهاجم بديل بنزيما

وأردفت، ” ريال مدريد سيبحث عن بديل ماركو أسينسيو المتوقع رحيله عن النادي في سوق الانتقالات، إلى جانب التعاقد مع لاعب ظهير أيسر والذي من المتوقع أن يكون روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي”.

التعاقد مع بديل كريم بنزيما

كما وأضافت، ” ريال مدريد سيحسم موقف كريم بنزيما إما بتجديد عقده أو الرحيل عن صفوف النادي، وفي حال رحيل اللاعب سيقوم بالتوقيع مع مهاجم. ربما سيكون هاري كين لاعب توتنهام”.

وختمت، ” ريال مدريد سيتعاقد مع مهاجم بديل وهو البرازيلي روبرتو فيرمينو، المنتهي عقده مع نادي ليفربول”.

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بنزيما
بنزيما

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإسباني سيرخيو سانتوس في تصريح صحفي. مع شبكة (Relevo)، بأن ريال مدريد أصبح يتوقع بأن كريم بنزيما سيذهب الآن إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف سانتوس، ” محادثات ريال مدريد. مع خوسيلو متقدمة للغاية، وفي حال قرر بنزيما المغادرة سيبدأ ريال مدريد في البحث والتعاقد مع مهاجم من المستوى الرفيع”.

العرض السعودي

كما وتابع، ” العرض المقدم من السعودية للتعاقد مع بنزيما. هو 200 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مغري للغاية. ربما سيجعل اللاعب يفكر في العرض بشكل جدي”.

ريال مدريد
ريال مدريد

واستكمل، ” على الرغم من أن كريم بنزيما قد وقع تمديد عقده في شهر أكتوبر العام الماضي، حينما فاز مع ريال مدريد بالكرة الذهبية. كأفضل لاعب لعام 2022، إلا أنه حر في مستقبله. وعلاقة مع الرئيس والإدارة قوية، وربما لن يمنعوه في اتخاذ قراره”.

يذكر بأن ريال مدريد سيبيع العديد من نجومه في سوق الانتقالات الصيفية. لعل أبرزهم ماريانو دياز، وميندي، والحارس لونين، وهازارد وغيرهم.

المصدروطن + Relevo + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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