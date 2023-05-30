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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي الصعب على سيراميكا كليو باترا

منافسات الجولة الـ27 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- عزز فريق الأهلي الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليو باترا بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة الـ27 المؤجلة.

وأحرز الأهلي هدف الفوز في المباراة داخل مرمى شباك من منافسه سيراميكا كليو باترا، في الدقيقة الـ57 عن طريق اللاعب حسين الشحات.

فوز الأهلي على سيراميكا كليو باترا

وكان المارد الأحمر الأهلاوي الأكثر تفوقاً على منافسه سيراميكا كليو باترا، حيث وصل عدد التسديدات إلى 16 تسديدة. واستحوذ على الكرة بنسبة 71%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس سيراميكا كليو باترا إلى 3 تسديدات فقط، وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 29%.

وخاض فريق المارد الأحمر الأهلاوي 24 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 5 مباريات. فيما لم يتلقَّ الخسارة في أي مباراة حتى الآن.

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ويستعدّ الأهلي للمواجهة القوية القادمة، أمام الوداد البيضاوي المغربي، الأحد، في الـ4 من شهر يونيو/حزيران القادم، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب (ستاد القاهرة) الدولي.

ترتيب الدوري المصري 2023

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023، بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليو باترا، كما يلي:

الأهلي 62 نقطة.

بيراميدز 58 نقطة.

فيوتشر54 نقطة.

الزمالك 47 نقطة.

المقاولون العرب 41 نقطة.

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا

فاركو 40 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المصري البورسعيدي 40 نقطة.

إنبي 36 نقطة.

سموحة 35 نقطة.

الإسماعيلي 32 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 31 نقطة.

البنك الأهلي 31 نقطة.

فوز الأهلي على سيراميكا
فوز الأهلي على سيراميكا

نادي أسوان 31 نقطة.

غزل المحلة 31 نقطة.

الداخلية 28 نقطة.

طلائع الجيش 26 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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