ابنة هيفاء وهبي في إطلالة جريئة وعارية بقميص النوم .. “صار لكم زمان ما تغزلتو فيني” (شاهد)

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وطن- كعادتها، واصلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إشعال قلوب محبيها ومعجبيها بصورها الجريئة جداً.

وفي آخر تحديث، نشرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي عبر خاصية “الستوري” على حسابها على انستغرام، صورةً لها التقطتها من خلال الاستعانة بمرآة غرفة نومها.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي ناثرةً شعرها، مرتديةً قميص نوم عارياً بحمالة رقيقة على الكتف.

ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها من الكراج

كما نشرت ابنة هيفاء وهبي صوراً أخرى عبر حسابها على انستغرام من داخل الكراج الخاص بمنزلها على ما يبدو.

وحاولت زينب فياض استعراض جمالها الذي تشبه فيه إلى حدٍّ كبير والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي وهي تقف بجانب سيارتها مرتدية بنطال جينز ممزقاً، و”بودي” أحمر ضيقاً بحمالتين عريضتين، أبرزت من خلاله مفاتنها.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)

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ابنة هيفاء وهبي تطالب متابعيها بالتغزل بها

وكانت ابنة هيفاء وهبي قد نشرت قبل أيام قليلة لها مقطع فيديو رومانسياً، حاولت من خلاله إظهار جمالها لمتابعيها على انستغرام.

وظهرت زينب فياض في الفيديو مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر، مع مكياج أبرز ملامح وجهها الجميلة والبريئة.

وخاطبت ابنة هيفاء وهبي متابعيها تعليقاً على الفيديو بالقول: “صار لكم زمان ما تغزلتو فيني ودلعتوني وقلتو لي حليانة”.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)

ابنة هيفاء وهبي تداري ملابسها الداخلية

يشار إلى أن ابنة هيفاء وهبي قد رفعت مستوى جرأتها في نشر صورها منذ فترة قليلة، حينما ارتدت أقصر فستان كاد يكشف ملابسها الداخلية.

وأطلت ابنة هيفاء وهبي بفستان أبيض قصير، بفتحات متعددة لدى منطقة الصدر والبطن.

وحاولت زينب فياض تغطية ملابسها الداخلية بيديها في أثناء جلوسها بطريقة كشفت مدى قصر فستانها.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)

يشار إلى أن زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي تتعرض لانتقادات حادة وهجوم من قبل متابعيها الذين خمّنوا أنها انفصلت عن زوجها، وهو الأمر الذي جعلها تتجه إلى الجرأة والتعري.