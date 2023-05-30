إنجي خوري تهدد أدهم نابلسي:” يا بتيجي تاخدنا انا وابنك يا بطلع بلا ولا شي” (فيديو)

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وطن- ادعت المشهورة السورية إنجي خوري، أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

حامل من أدهم!

وقلبت إنجي خوري حسابها عبر “انستجرام“، لمنصة هجوم فقط على أدهم نابلسي، واستبدلت صورها العارية وفيديوهاتها البذيئة، بصور لها وهي محجبة.

واستعرضت إنجي بطنها المنتفخ، قائلة إنها حامل بطفل أطلقت عليه اسم “محمد”، مؤكدة أن والده أدهم نابلسي.

وشددت إنجي على أن الطفل جاء بالحلال، مشيرة إلى أنه مضى على حملها ثلاثة أشهر.

اعتداء

ونشرت إنجي خوري عدة صور لأدهم نابلسي، قائلة إن ابنها سيصبح مثله إمام جامع، لكنه لن يعتدي على النساء كما فعل والده معها.

وادعت إنجي أيضاً أن أدهم اعتدى عليها بالضرب، ونشرت صوراً لقدمها معقبة: “يامجرم”.

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كما نشرت صوراً لها وهي في الشارع وعلقت: “حرام عليك طيب بعتلي بسبوري عالأقل بس اقدر سافر.. والله تعبني ولله خلص يا ادهم بكتني دم بس بحبك شو اعمل بحبك”.

ألفاظ نابية

وكتبت في منشور آخر: “كرمال ابنا محمد تعا خدنا الله يوفقك.. الله يوفقك بوس اجرك بكفي لك خاف الله حرام عليك بحبك”.

وعلى صورتها بالحجاب، كتبت إنجي: “هي الحجاب لبستني ياها بايديك بحبك”.

وردت إنجي بألفاظ نابية على كل من يتهمها بالكذب من أجل تصدر التريند والشهرة.

وقالت: “أنا أشهر وحدة بالوطن العربي، أنا ياللي بشهروا، مو ناقصني شهرة”.

تهديد غريب

وهددت إنجي أدهم نابلسي، بفيديو وهي ترقص بقميص النوم، وكتبت: “معك لبكرة..يا بتيجي تاخدنا انا وابنك محمد يا بطلع بلا ولا شي”.

ولا يزال أدهم نابلسي يلتزم الصمت، وسط صدمة جمهوره الذي طالبه بمقاضاتها، بينما خمن آخرون أن حساب إنجي مخترق، أو أنها تعاطت شيئاً ما أفقدها صوابها.

وكان أدهم نابلسي قد رزق قبل أشهر بمولودته الأولى التي أطلق عليها اسم ماسة.

ونشر أدهم صورة وهو يمسك يد ماسة وعلق عليها: “الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، الحمدلله الرزّاق الكريم. الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة”.

View this post on Instagram A post shared by Adham Nabulsi (@adhamnabulsi)

وأضاف:”اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً، اللهمّ لك الحمد والشّكر”.

ومنذ اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر 2021، تفرّغ أدهم نابلسي لحفظ القرآن وتعلّم قواعد تجويده وتلاوته.