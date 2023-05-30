الثلاثاء, مايو 30, 2023
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حياتنا

إنجي خوري تهدد أدهم نابلسي:” يا بتيجي تاخدنا انا وابنك يا بطلع بلا ولا شي” (فيديو)

لا يزال أدهم نابلسي يلتزم الصمت وسط صدمة جمهوره الذي طالبه بمقاضاتها

كتب رفيف عبدالله
إنجي خوري تهدد أدهم نابلسي:
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وطن- ادعت المشهورة السورية إنجي خوري، أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

حامل من أدهم!

وقلبت إنجي خوري حسابها عبر “انستجرام“، لمنصة هجوم فقط على أدهم نابلسي، واستبدلت صورها العارية وفيديوهاتها البذيئة، بصور لها وهي محجبة.

إنجي خوري
استبدلت إنجي صورها الخليعة بصورها بالحجاب

واستعرضت إنجي بطنها المنتفخ، قائلة إنها حامل بطفل أطلقت عليه اسم “محمد”، مؤكدة أن والده أدهم نابلسي.

إنجي خوري
أقسمت إنجي أنها حامل في الشهر الثالث

وشددت إنجي على أن الطفل جاء بالحلال، مشيرة إلى أنه مضى على حملها ثلاثة أشهر.

إنجي خوري
استعرضت المشهورة السورية بطنها المنفوخ

اعتداء

ونشرت إنجي خوري عدة صور لأدهم نابلسي، قائلة إن ابنها سيصبح مثله إمام جامع، لكنه لن يعتدي على النساء كما فعل والده معها.

وادعت إنجي أيضاً أن أدهم اعتدى عليها بالضرب، ونشرت صوراً لقدمها معقبة: “يامجرم”.

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إنجي خوري
ادعت إنجي أن أدهم اعتدى عليها بالضرب

كما نشرت صوراً لها وهي في الشارع وعلقت: “حرام عليك طيب بعتلي بسبوري عالأقل بس اقدر سافر.. والله تعبني ولله خلص يا ادهم بكتني دم بس بحبك شو اعمل بحبك”.

ألفاظ نابية

وكتبت في منشور آخر: “كرمال ابنا محمد تعا خدنا الله يوفقك.. الله يوفقك بوس اجرك بكفي لك خاف الله حرام عليك بحبك”.

وعلى صورتها بالحجاب، كتبت إنجي: “هي الحجاب لبستني ياها بايديك بحبك”.

إنجي خوري
قالت إنجي أن الفنان المعتزل ألبسها الحجاب بنفسه

وردت إنجي بألفاظ نابية على كل من يتهمها بالكذب من أجل تصدر التريند والشهرة.

إنجي خوري
استخدمت المشهورة السورية ألفاظاً نابية للرد على متابعيها
إنجي خوري
ظهرت إنجي في حالة يرثى لها

وقالت: “أنا أشهر وحدة بالوطن العربي، أنا ياللي بشهروا، مو ناقصني شهرة”.

تهديد غريب

وهددت إنجي أدهم نابلسي، بفيديو وهي ترقص بقميص النوم، وكتبت: “معك لبكرة..يا بتيجي تاخدنا انا وابنك محمد يا بطلع بلا ولا شي”.

ولا يزال أدهم نابلسي يلتزم الصمت، وسط صدمة جمهوره الذي طالبه بمقاضاتها، بينما خمن آخرون أن حساب إنجي مخترق، أو أنها تعاطت شيئاً ما أفقدها صوابها.

وكان أدهم نابلسي قد رزق قبل أشهر بمولودته الأولى التي أطلق عليها اسم ماسة.

ونشر أدهم صورة وهو يمسك يد ماسة وعلق عليها: “الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، الحمدلله الرزّاق الكريم. الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة”.

 

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وأضاف:”اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً، اللهمّ لك الحمد والشّكر”.

ومنذ اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر 2021، تفرّغ أدهم نابلسي لحفظ القرآن وتعلّم قواعد تجويده وتلاوته.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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