أدهم نابلسي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة حمل إنجي خوري منه (شاهد)

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وطن – رداً على مزاعم السورية إنجي خوري التي ادّعت أنها حامل بطفل منه بالحلال، خرج الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عن صمته وردّ على ما وجهته له “خوري”.

أدهم نابلسي: “مروجو الإشاعات لا يريدون إلا الشهرة والفتنة”

ونشر أدهم نابلسي عبر حسابه الرسميّ والموثق في فيسبوك، منشوراً كتب فيه: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

وتابع الفنان المعتزل: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة”.

ادعاءات إنجي خوري عن حملها من أدهم نابلسي!

وكانت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية إنجي خوري أثارت ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وعبر حسابها في “تيك توك”، نشرت أنجي خوري مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ. حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي.

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واستعرضت إنجي بطنها المنتفخ، قائلة إنها حامل بطفل أطلقت عليه اسم “محمد”. مؤكّدةً أن والده أدهم نابلسي.

وشددت إنجي على أن الطفل جاء بالحلال، مشيرة إلى أنه مضى على حملها ثلاثة أشهر.

وادعت إنجي أيضاً أن أدهم اعتدى عليها بالضرب، ونشرت صوراً لقدمها معقّبة: “يا مجرم”.

كما نشرت صورة لها بالحجاب، وكتبت إنجي: “هي الحجاب لبستني ياها بايديك. بحبك”.

وردّت إنجي بألفاظ نابية على كلّ من يتهمها بالكذب من أجل تصدّر الترند والشهرة. وقالت: “أنا أشهر وحدة بالوطن العربي. أنا ياللي بشهروا، مو ناقصني شهرة”.

وكان أدهم نابلسي قد رزق قبل أشهر بمولودته الأولى التي أطلق عليها اسم ماسة.