الثلاثاء, مايو 30, 2023
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أدهم نابلسي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة حمل إنجي خوري منه (شاهد)

"السورية إنجي خوري أثارت ضجة كبيرة بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي"

كتب أنس السالم
أدهم نابلسي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة حمل إنجي خوري منه watanserb.com
نفى أدهم نابلسي ادعاءات إنجي خوري
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وطن – رداً على مزاعم السورية إنجي خوري التي ادّعت أنها حامل بطفل منه بالحلال، خرج الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عن صمته وردّ على ما وجهته له “خوري”.

أدهم نابلسي: “مروجو الإشاعات لا يريدون إلا الشهرة والفتنة”

ونشر أدهم نابلسي عبر حسابه الرسميّ والموثق في فيسبوك، منشوراً كتب فيه: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

وتابع الفنان المعتزل: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة”.

ادعاءات إنجي خوري عن حملها من أدهم نابلسي!

وكانت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية إنجي خوري أثارت ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وعبر حسابها في “تيك توك”، نشرت أنجي خوري مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ. حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي.

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واستعرضت إنجي بطنها المنتفخ، قائلة إنها حامل بطفل أطلقت عليه اسم “محمد”. مؤكّدةً أن والده أدهم نابلسي.

إنجي خوري تدعي انها حامل من أدهم نابلسي
إنجي خوري زعمت انها حامل من أدهم نابلسي

وشددت إنجي على أن الطفل جاء بالحلال، مشيرة إلى أنه مضى على حملها ثلاثة أشهر.

وادعت إنجي أيضاً أن أدهم اعتدى عليها بالضرب، ونشرت صوراً لقدمها معقّبة: “يا مجرم”.

ادعت إنجي أن أدهم اعتدى عليها بالضرب
ادعت إنجي أن أدهم اعتدى عليها بالضرب

كما نشرت صورة لها بالحجاب، وكتبت إنجي: “هي الحجاب لبستني ياها بايديك. بحبك”.

إنجي خوري بالحجاب
إنجي خوري بالحجاب

وردّت إنجي بألفاظ نابية على كلّ من يتهمها بالكذب من أجل تصدّر الترند والشهرة. وقالت: “أنا أشهر وحدة بالوطن العربي. أنا ياللي بشهروا، مو ناقصني شهرة”.

وكان أدهم نابلسي قد رزق قبل أشهر بمولودته الأولى التي أطلق عليها اسم ماسة.

 

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A post shared by Adham Nabulsi (@adhamnabulsi)

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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