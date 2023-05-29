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ماذا حدث في جناح السعودية خلال مهرجان كان السينمائي!؟ (شاهد)

الحكومة السعودية أعلنت خلال مهرجان كان السينمائي عن صندوقين بقيمة 180 مليون دولار للإنتاج والاستثمار في صناعة الأفلام

كتب أنس السالم
جناح السعودية في مهرجان كان السينمائي watanserb.com
جناح السعودية في مهرجان كان السينمائي
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وطن – كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن جناح السعودية في مهرجان كان السينمائي؛ أقام العديد من الفعاليات؛ كان من بينها حفلات تضمنت تقديم مشروبات كحولية، و حفلات دي جي.

جناح السعودية في مهرجان كان

ووفق تقرير بلومبيرغ، فإنّ الحكومة السعودية أعلنت خلال مهرجان كان السينمائي عن صندوقين بقيمة 180 مليون دولار، للإنتاج والاستثمار في صناعة الأفلام، عبر صندوق التنمية الثقافية في المملكة.

إعلان فيلم سعودي في مهرجان كان السينمائي
إعلان فيلم سعودي في مهرجان كان السينمائي – بلومبيرغ

وقال سينمائيون سعوديون تمت مقابلتهم في “كان” بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إنهم يعتقدون أن السينما ستكون وسيلة لرفض ما تعتبره الحكومة مفاهيم أجنبية خاطئة عن البلاد.

وقالوا إن التحول إلى قوة أفلام إقليمية يعد خطوة أولى يمكن تحقيقها بسهولة، ويمثل المهرجان فرصة لعرض المعرفة الفنية الناشئة في البلاد واستعدادها للتوسع محليًا وخارجيًا.

وتقوم استراتيجية المملكة على شقين: تطوير سوق محلي من خلال الإعانات واستوديوهات الأفلام والاستثمار في المسارح، وجذب اهتمام المنتجين الأجانب والشركات الإعلامية الدولية.

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وقال عماد إسكندر، رئيس صندوق البحر الأحمر والمنتج المشارك للفيلم الافتتاحي في المهرجان: “من الجيد أننا لم يتم تصنيفنا فقط كدولة تأتي بالمال وأكبر جناح في مدينة كان. تم اختيار هذه الأفلام من قبل اللجان، وهناك الكثير من الفخر.”

صندوق البحر الأحمر
صندوق البحر الأحمر

وبحسب التقرير، كان توسع البلاد في السينما أمرًا لا يمكن تصوره قبل بضع سنوات.

لم يبدأ افتتاح في جميع أنحاء البلاد إلا منذ عام 2018، مما أعاد إطلاق السوق المحلي للأفلام. كان فيلم Black Panther أول فيلم يُعرض في دور السينما بعد رفع الحظر في السعودية.

ولفت التقرير إلى أنه يتم دعم جزء كبير من التحول في هذا الإطار، من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ومبادرة نيوم التابعة له.

ومعروف أنّ نيوم مشروع بقيمة 500 مليار دولار يتضمن تطويرًا على ساحل البحر الأحمر، بينما يشترك صندوق البحر الأحمر مع نيوم لتعزيز صناعة السينما المحلية في المملكة، ويقدم التمويل لجذب صانعي الأفلام.

استثمرت المملكة أيضًا في الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو وخصصت مليارات الدولارات لإنفاقها على نجوم كرة القدم والفرق ورعاية الرحلات.

المصدربلومبيرغ - وطن - تويتر
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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