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عادة جديدة..لماذا يضيف الكثير من الأشخاص الملح إلى القهوة؟

إذا كنت من محبي القهوة، جرب إضافة رشة من الملح إلى فنجانك، واستمتع بالمذاق الجيد واللذيذ

كتب ايمان الباجي
عادة جديدة..لماذا يضيف الكثير من الأشخاص الملح إلى القهوة؟ watanserb.com
لماذا يضيف الكثير من الأشخاص الملح إلى القهوة؟
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وطن- في الآونة الأخيرة، انتشرت فيديوهات على تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، لقيت رواجاً لمجموعة من المستخدمين يقومون بإضافة رشة من الملح إلى فنجان القهوة.

ولكن هل تساءلت يوماً ماذا يمكن أن يحدث عند إضافة الملح إلى القهوة؟

وضع الملح في القهوة

على الرغم من أن الأمر يبدو غريبًا، إلا أن موقع”.viva.co.id“، قد كشف وأن استبدال السكر أو الإضافات الأخرى بالملح هو في الواقع فكرة جيدة لتحسين مذاق القهوة.

 كما وجد الباحثون أن وضع الملح في القهوة ليس له فوائد صحية فحسب، بل يمكنه أحيانًا تحسين مذاق القهوة المر، مما يمنحها مذاقاً مميزاً.

يساعد الملح على تقليل مرارة القهوة ويمنحها طعما أقوى وأشد حلاوة

وقد اتضح أن الملح سيجعل قهوتك أقل مرارة ولذيذة، وهو ما يمكن اعتباره كبديل للسكر.

لذلك، إذا كنت من محبي القهوة، جرب إضافة رشة من الملح إلى فنجانك، واستمتع بالنكهة القوية والحلوة.

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من جهته، يقول خبير التغذية ألتون براون:”لقد أضفت ربع ملعقة صغيرة من الملح إلى كل ستة ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة. إنها ليست كافية حقًا لإبراز نكهة القهوة الأصلية، لكنها ستفي بالغرض”.

كما أثبتت الأبحاث كذلك أن الملح في الواقع أفضل في معادلة المرارة من السكر.

إضافة الملح إلى القهوة..عادة موجودة في تايوان

في الواقع، في بلدان مثل تايوان، تعتبر القهوة الممزوجة بالملح علاجًا يوميًا يحبه العديد من الأشخاص ويمكن العثور على هذا المشروب في كل من  المقاهي والمخابز التايوانية.

مؤخرا، أخبرت أنيسة خلف، اختصاصية في الوخز بالإبر، متابعيها على تيك توك أن هناك أسباب لإضافة القليل من الملح إلى قهوتك.

السبب الأول هو أن الملح يعزز نكهة القهوة دون الحاجة إلى إضافة السكر. والسبب الثاني أن الملح يمكن أن يساعد على تحسين النكهة العامة لفنجان القهوة إذا كان مرا بشكل خاص.
بصرف النظر عن المذاق اللذيذ، للقهوة، المشروب الأكثر استهلاكا في العالم، العديد من الفوائد فهي ملئية بمضادات الأكسدة القوية، وتدعم صحة الدماغ. كما يمكن أن تعزز الأداء الرياضي للرجال والنساء،
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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