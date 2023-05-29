الثلاثاء, مايو 30, 2023
الرئيسيةحياتناخطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. من الحب والغيرة إلى المساس بالشرف والقضاء!
حياتنا

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. من الحب والغيرة إلى المساس بالشرف والقضاء!

حورية فرغلي نفت خبر الخطوبة وعبّرت عن غضبها الشديد بسبب ادعاء نزار الفارس الأمر متهمةً إياه بمحاولة تصدّر الترند

كتب رفيف عبدالله
خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. من الحب والغيرة إلى المساس بالشرف والقضاء! watanserb.com
نزار الفارس وحورية فرغلي
- Advertisement -

وطن- تصدّر اسم الفنانة المصرية حورية فرغلي، محركات البحث في الساعات الماضية، بعد إعلان خبر خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس.

“غيرة”

كانت البداية حين عرض برنامج “صبايا الشمس”، الذي تقدّمه ريهام سعيد على قناة “الشمس“، فيديو لنزار الفارس وحورية الفرغلي بعد احتفالهما الخطوبة.

ويقول نزار الفارس لحورية بالفيديو: “إيش لونك يا خطيبتي الحلوة، أنا أغير”.

لتردّ حورية عليه: “غير”. فيتابع الفارس: “لبس قصير ممنوع وأصحاب كتير ما أقبل، وتسمعي كلامي وتكوني مطيعة.. وتشاركيني ماكو أصحاب كتير، أنتي وردة”.

فتخرّبه حورية أن لا أصدقاء كثيرون لها، مردفةً: “سي السيد، وكله ماكو”.

خبر لطيف

وعقّبت ريهام سعيد على الفيديو: “قبل 4 سنوات تقريباً كان الإعلامي العراقي نزار الفارس كان حصل هجوم مش هجوم هو حوار one to one. اللي لفت نظري إن نزار تعامل مع الأمر بحرفية رهيبة، لو تفتكروا هو اللي هاجم الفنانة رانيا يوسف في وقت من الأوقات وانا كنت متضايقة من الهجوم عليها”.

- Advertisement -
حورية فرغلي ونزار الفارس
حورية فرغلي ونزار الفارس

وأضافت ريهام: “قالنا خبر لطيف جداً وبشكره أنه خصنا بيه وهو خطوبته على الفنانة حورية فرغلي. وده خبر لطيف جداً جداً بعد ما مرت بأوقات مش لطيفة كتير مبسوطة ليها جداً. هي إنسانة جميلة ولطيفة فكرة يكون بداية جديدة وحياة جديدة”.

لكن المفاجأة، أن حورية نفت خبر الخطوبة، وعبّرت عن غضبها الشديد بسبب ادّعاء نزار الفارس الأمر.

لقاء وليس خطوبة

وأكدت حورية أن جميع الصور والفيديوهات المنتشرة لهما، كانت بعد تصوير حلقة برنامجه يوم الأحد وليس حفل خطبتهما.

واتهمت حورية، الإعلامي العراقي، بمحاولته تصدر الترند على حسابها.

وقالت في تصريحات صحفية: “أنا أول مرة أشوفه في حياتي كان امبارح  وقت تصوير الحلقة.. هو في حد بيتجوز حد أول ما يشوفه؟”

وتابعت: “ليه يقول من ورايا خبر، هو كان بييجي مصر يعمل لقاءات علشان يبقى تريند. والمرة دي كمان عايز يبقى تريند، أنا حتى معرفش نمرة تليفونه”.

رد شرف

ولوحت حورية باللجوء إلى القضاء، قائلة: “أنا ممكن أرفع قضية فعلًا والعمارة كلها شاهدة.. يعني ازاي بيقول كده أنت جاي عايز تعمل بروباجندا وأنا واحدة من ضحاياك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

واستمرت الفنانة في هجومها قائلة: “أنت راجل محترم وأنا مش هشتم فيك ولكن مش من حقك تجيب خبر عني شخصي تقوله من غير ما تاخد الكلام مني”.

وزادت: “أنا ممكن أرفع عليك قضية رد شرف، إفرض أنا متجوزة في السر.. أنا مش مرتبطة ولا مخطوبة ولا في حد في حياتي ولما أتجوز الدنيا كلها هتعرف لأني هكون فخورة جدًا بالشخص اللي اخترته.. والفيديو والصور كان بعد ما خلصنا اللقاء، وبجد أنا تعبت من كل اللي بيحصل ومش عارفة أعمل إيه في نفسي”.

واختتمت فرغلي: “أنا مش ندمانة إني عملت اللقاء لأن لو مكنتش عملته مكنتش هعرف أن في ناس ممكن تعمل كده.. وأنا اتعلمت من امبارح، أنا على نياتي خالص ومكنتش عارفة إني بتصور وأنا برقص وبسمع أغنية ماجد المهندس”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

الهدهد

البلوجر المصرية سارة محمد تبكي في أول ظهور بعد فقدانها البصر وريهام سعيد تفجر مفاجأة

حياتنا

حورية فرغلي تتمنى الموت بسبب التنمر عليها بعد كسر أنفها وتشوه وجهها (فيديو)

حياتنا

حورية فرغلي تعيش بلا عظام في صدرها.. ماذا حدث؟

حياتنا

حورية فرغلي تثير الجدل بما قالته عن قاتل نيرة أشرف و “خبرته في النساء”!

حياتنا

رانيا يوسف ونزار الفارس.. القضاء المصري يسدل الستار على قضية التصريحات حول مؤخرتها بهذا الحُكم!

حياتنا

ريم البارودي وحورية فرغلي تفجران مفاجأة حول حياتهما العاطفية

حياتنا

نزار الفارس يفضح بسمة وهبة وفيفي عبده بمقطع يؤكد فبركة حلقتهما! (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده كادت تنسحب من برنامج بسمة وهبة بسبب كلمة “راقصة” على القبر! (فيديو)

حياتنا

حورية فرغلي في اعترافات جريئة: “حب عمري مات قبل فرحي بيوم وما بتعاكسش ومش هشد وأنفخ”

حياتنا

لن تتخيل ماذا فعلت حورية فرغلي حتى لا ترى وجهها لمدة عامين! (فيديو)

حياتنا

أحدث ظهور لحورية فرغلي يصدم متابعيها: “ده رعب”!

حياتنا

نزار الفارس يحرج باسل العزيز بسؤال “لو الرسول يسمع أغنيتك ماذا يقول؟”.. فكيف أجاب؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا تشعر بإحساس غريب عندما تضع إصبعك في سرة بطنك؟

مريم حسين مرعوبة وكادت تبكي من هول الصدمة بسبب ما حدث معها في بيروت! (فيديو)

حقائق وأدلة تفضح كذب أحمد موسى عن العاصمة الإدارية الجديدة (شاهد)

اعتدوا على حكم المباراة .. أعمال شغب عنيفة في مباراة الوحدات والفيصلي ببطولة ودية (شاهد)

القبض على زوجين يمارسان الجنس الفموي على متن عربة دولاب هوائي بمدينة الملاهي (شاهد)

قراصنة يخترقون موقع الرئاسة الإيرانية وينشرون وثائق شديدة الخطورة (شاهد)

زفاف الأمير الحسين .. ظهوران مهمان وغموض كبير وسرّ زيارة والدته ووالدة رجوة لميلانو!

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي الصعب على سيراميكا كليو باترا

هبة عبوك شبه عارية بقميص دون بنطلون وأزرار تكشف المستور! (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة جريئة وعارية بقميص النوم .. “صار لكم زمان ما تغزلتو فيني” (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC