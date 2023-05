خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. من الحب والغيرة إلى المساس بالشرف والقضاء!

- Advertisement -

وطن- تصدّر اسم الفنانة المصرية حورية فرغلي، محركات البحث في الساعات الماضية، بعد إعلان خبر خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس.

“غيرة”

كانت البداية حين عرض برنامج “صبايا الشمس”، الذي تقدّمه ريهام سعيد على قناة “الشمس“، فيديو لنزار الفارس وحورية الفرغلي بعد احتفالهما الخطوبة.

ويقول نزار الفارس لحورية بالفيديو: “إيش لونك يا خطيبتي الحلوة، أنا أغير”.

لتردّ حورية عليه: “غير”. فيتابع الفارس: “لبس قصير ممنوع وأصحاب كتير ما أقبل، وتسمعي كلامي وتكوني مطيعة.. وتشاركيني ماكو أصحاب كتير، أنتي وردة”.

فتخرّبه حورية أن لا أصدقاء كثيرون لها، مردفةً: “سي السيد، وكله ماكو”.

خبر لطيف

وعقّبت ريهام سعيد على الفيديو: “قبل 4 سنوات تقريباً كان الإعلامي العراقي نزار الفارس كان حصل هجوم مش هجوم هو حوار one to one. اللي لفت نظري إن نزار تعامل مع الأمر بحرفية رهيبة، لو تفتكروا هو اللي هاجم الفنانة رانيا يوسف في وقت من الأوقات وانا كنت متضايقة من الهجوم عليها”.

وأضافت ريهام: “قالنا خبر لطيف جداً وبشكره أنه خصنا بيه وهو خطوبته على الفنانة حورية فرغلي. وده خبر لطيف جداً جداً بعد ما مرت بأوقات مش لطيفة كتير مبسوطة ليها جداً. هي إنسانة جميلة ولطيفة فكرة يكون بداية جديدة وحياة جديدة”.

لكن المفاجأة، أن حورية نفت خبر الخطوبة، وعبّرت عن غضبها الشديد بسبب ادّعاء نزار الفارس الأمر.

لقاء وليس خطوبة

وأكدت حورية أن جميع الصور والفيديوهات المنتشرة لهما، كانت بعد تصوير حلقة برنامجه يوم الأحد وليس حفل خطبتهما.

واتهمت حورية، الإعلامي العراقي، بمحاولته تصدر الترند على حسابها.

وقالت في تصريحات صحفية: “أنا أول مرة أشوفه في حياتي كان امبارح وقت تصوير الحلقة.. هو في حد بيتجوز حد أول ما يشوفه؟”

وتابعت: “ليه يقول من ورايا خبر، هو كان بييجي مصر يعمل لقاءات علشان يبقى تريند. والمرة دي كمان عايز يبقى تريند، أنا حتى معرفش نمرة تليفونه”.

رد شرف

ولوحت حورية باللجوء إلى القضاء، قائلة: “أنا ممكن أرفع قضية فعلًا والعمارة كلها شاهدة.. يعني ازاي بيقول كده أنت جاي عايز تعمل بروباجندا وأنا واحدة من ضحاياك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

واستمرت الفنانة في هجومها قائلة: “أنت راجل محترم وأنا مش هشتم فيك ولكن مش من حقك تجيب خبر عني شخصي تقوله من غير ما تاخد الكلام مني”.

وزادت: “أنا ممكن أرفع عليك قضية رد شرف، إفرض أنا متجوزة في السر.. أنا مش مرتبطة ولا مخطوبة ولا في حد في حياتي ولما أتجوز الدنيا كلها هتعرف لأني هكون فخورة جدًا بالشخص اللي اخترته.. والفيديو والصور كان بعد ما خلصنا اللقاء، وبجد أنا تعبت من كل اللي بيحصل ومش عارفة أعمل إيه في نفسي”.

واختتمت فرغلي: “أنا مش ندمانة إني عملت اللقاء لأن لو مكنتش عملته مكنتش هعرف أن في ناس ممكن تعمل كده.. وأنا اتعلمت من امبارح، أنا على نياتي خالص ومكنتش عارفة إني بتصور وأنا برقص وبسمع أغنية ماجد المهندس”.