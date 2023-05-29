حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

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وطن- أفاد تقرير صحفي حول حقيقة مفاوضات ريال مدريد البرازيلي فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، للتعاقد معه كبديل عن كريم بنزيما في سوق انتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات اللاعبين في أوروبا. بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” روبرتو فيرمينو يعد أحد الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد للتعاقد معه هذا الصيف، إلا أنه لا يوجد أي مفاوضات من قبل إدارة النادي حتى الآن”.

مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

كما وتابع الإيطالي رومانو، ” اهتمام ريال مدريد في التعاقد. مع اللاعب روبرتو فيرمينو، يتوقف على إجراء النادي الملكي لمناقشات داخلية حول تلك الصفقة”.

وختم الخبير في سوق انتقالات اللاعبين حديثه، ” فيرمينو يعد واحد من أربع أو خمس أسماء يدرسها ريال مدريد للتعاقد معه في مركز رأس الحربة (بديل كريم بنزيما). كما وتضم القائمة أنواع مختلفة من اللاعبين”.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list. Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023

كما ورحل النجم البرازيلي فيرمينو عن صفوف فريق ليفربول (الريدز)، مع ختام منافسات الموسم الحالي. بعد انتهاء عقده مع النادي، من أجل خوض تجربة أخرى مع أحد الأندية خلال مشواره الكروي خلال الفترة المقبلة.

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اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد تحدثت عن اهتمام نادي ريال مدريد في التعاقد. مع هاري كين هداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي والبرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي، مع استبعاد التعاقد مع هالاند أو كيليان مبابي هذا الصيف.

الظهور الأخير في آنفيلد.. شكرًا فيرمينو على كل شيء! ❤pic.twitter.com/XwZoY9xHgI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 20, 2023

وبينت تلك التقارير، بأن الإنجليزي كين يفكر بشكل جديّ البحث عن نادٍ جديد من أجل التتويج معه بالألقاب. بعد مسيرة كروية مع نادي توتنهام حقق فيها الأرقام القياسية على الصعيد الفردي، إلا أنه على فشل في حصد الألقاب على الصعيد الجماعي مع الفريق.

يذكر بأن ريال مدريد، قد توج هذا الموسم بلقب وحيد. وهو كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن النادي الملكي منذ سنوات طويلة، لكنه فشل في الدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.