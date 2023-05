حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

- Advertisement -

وطن- أفاد تقرير صحفي حول حقيقة مفاوضات ريال مدريد البرازيلي فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، للتعاقد معه كبديل عن كريم بنزيما في سوق انتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات اللاعبين في أوروبا. بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” روبرتو فيرمينو يعد أحد الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد للتعاقد معه هذا الصيف، إلا أنه لا يوجد أي مفاوضات من قبل إدارة النادي حتى الآن”.

كما وتابع الإيطالي رومانو، ” اهتمام ريال مدريد في التعاقد. مع اللاعب روبرتو فيرمينو، يتوقف على إجراء النادي الملكي لمناقشات داخلية حول تلك الصفقة”.

وختم الخبير في سوق انتقالات اللاعبين حديثه، ” فيرمينو يعد واحد من أربع أو خمس أسماء يدرسها ريال مدريد للتعاقد معه في مركز رأس الحربة (بديل كريم بنزيما). كما وتضم القائمة أنواع مختلفة من اللاعبين”.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list.

Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023