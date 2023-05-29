الإثنين, مايو 29, 2023
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رياضة

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

ريال مدريد يدرس قرار التعاقد مع البرازيلي فيرمينو هذا الصيف كبديل عن بنزيما

كتب فارس أبو شيحة
حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع فيرمينو watanserb.com
حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع فيرمينو
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وطن- أفاد تقرير صحفي حول حقيقة مفاوضات ريال مدريد البرازيلي فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، للتعاقد معه كبديل عن كريم بنزيما في سوق انتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات اللاعبين في أوروبا. بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” روبرتو فيرمينو يعد أحد الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد للتعاقد معه هذا الصيف، إلا أنه لا يوجد أي مفاوضات من قبل إدارة النادي حتى الآن”.

مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

كما وتابع الإيطالي رومانو، ” اهتمام ريال مدريد في التعاقد. مع اللاعب روبرتو فيرمينو، يتوقف على إجراء النادي الملكي لمناقشات داخلية حول تلك الصفقة”.

وختم الخبير في سوق انتقالات اللاعبين حديثه، ” فيرمينو يعد واحد من أربع أو خمس أسماء يدرسها ريال مدريد للتعاقد معه في مركز رأس الحربة (بديل كريم بنزيما). كما وتضم القائمة أنواع مختلفة من اللاعبين”.

كما ورحل النجم البرازيلي فيرمينو عن صفوف فريق ليفربول (الريدز)، مع ختام منافسات الموسم الحالي. بعد انتهاء عقده مع النادي، من أجل خوض تجربة أخرى مع أحد الأندية خلال مشواره الكروي خلال الفترة المقبلة.

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روبرتو فيرمينو البرازيلي
روبرتو فيرمينو البرازيلي

اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد تحدثت عن اهتمام نادي ريال مدريد في التعاقد. مع هاري كين هداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي والبرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي، مع استبعاد التعاقد مع هالاند أو كيليان مبابي هذا الصيف.

وبينت تلك التقارير، بأن الإنجليزي كين يفكر بشكل جديّ البحث عن نادٍ جديد من أجل التتويج معه بالألقاب. بعد مسيرة كروية مع نادي توتنهام حقق فيها الأرقام القياسية على الصعيد الفردي، إلا أنه على فشل في حصد الألقاب على الصعيد الجماعي مع الفريق.

فيرمينو لاعب ليفربول السابق
فيرمينو لاعب ليفربول السابق

يذكر بأن ريال مدريد، قد توج هذا الموسم بلقب وحيد. وهو كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن النادي الملكي منذ سنوات طويلة، لكنه فشل في الدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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