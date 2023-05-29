جدول ترتيب نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 والهابطين منه

- Advertisement -

وطن- نجح فريق مانشستر سيتي للمرة الثالثة على التوالي من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد صراع ومنافسة قوية مع الوصيف أرسنال حتى الجولات الأخيرة لهذا الموسم.

واعتلى مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، صدارة جدول نهائي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، برصيد 89 نقطة. كما وبفارق 5 نقاط عن وصيفه أرسنال صاحب المركز الثاني من الترتيب برصيد 84 نقطة.

الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

وحسمت أربع فريق بطاقة العبور والتأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وهم مانشستر سيتي المتوج باللقب، وأرسنال الوصيف، إلى جانب مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

كما وفشل فريق ليفربول (الريدز)، في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مشواره في منافسات الدوري الممتاز وتواجده في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 67 نقطة.

فيما هبطت كلاً من الفرق ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مع ختام الموسم الجاري، كما ونجا للموسم الثاني على التوالي فريق إيفرتون من الهبوط هذا الموسم بعد فوزه في المباراة الأخيرة على بورنموث بهدف نظيف دون مقابل.

- Advertisement -

ترتيب نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

كما وجاء جدول ترتيب نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، مع ختام منافسات الموسم الجاري، على النحو الآتي:

مانشستر سيتي 89 نقطة.

أرسنال 84 نقطة.

مانشستر يونايتد 75 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 71 نقطة.

ليفربول 67 نقطة.

برايتون 62 نقطة.

أستون فيلا 61 نقطة.

الترتيـــــب النهائـــــــي ✅ pic.twitter.com/QuJ4dopESW — Premier League Arabic (@PLinArabic) May 28, 2023

توتنهام 60 نقطة.

برينتفورد 59 نقطة.

فولهام 52 نقطة.

كريستال بالاس 45 نقطة.

تشيلسي 44 نقطة.

وولفرهامبتون 41 نقطة.

وست هام يونايتد 40 نقطة.

بورنموث 39 نقطة.

الستة الكبار هذا الموسم 💪 pic.twitter.com/1A6gnRWMxS — Premier League Arabic (@PLinArabic) May 26, 2023

نوتينغهام فورست 38 نقطة.

إيفرتون 36 نقطة.

ليستر سيتي 34 نقطة.

ليدز يونايتد 31 نقطة.

ساوثهامبتون 25 نقطة.