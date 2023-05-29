الثلاثاء, مايو 30, 2023
الرئيسيةحياتنابريتني سبيرز تستعرض حجم أثدائها لمتابعيها بكل جرأة (شاهد)
حياتنا

بريتني سبيرز تستعرض حجم أثدائها لمتابعيها بكل جرأة (شاهد)

تصالحت بريتني سبيرز مع والدتها لين بعد أن زارت الأخيرة منزل نجمة البوب لأول مرة منذ ثلاث سنوات

كتب رفيف عبدالله
بريتني سبيرز تستعرض حجم أثدائها لمتابعيها بكل جرأة (شاهد) watanserb.com
بريتني سبيرز
- Advertisement -

وطن- تركت بريتني سبيرز المعجبين عاجزين عن الكلام لأنها نشرت صورة أمامية كاملة لصدرها عبر انستجرام.

حمالة صدر دانتيل

قامت بريتني سبيرز بفعل ذلك حقاً، ونشرت لقطة لثدييها من كاميرا هاتفها الخاص، وهي ترتدي حمالة صدر سوداء من الدانتيل.

تتميز حمالة الصدر ذات العنق بحمالات رفيعة من الحرير ومثبتة في الأمام بمشبك ذهبي، ولها خط عنق متدلٍّ لم يترك سوى القليل للخيال.

بريتني سبيرز
أعادت بريتني سبيرز نشر صورة صدرها عبر انستجرام

ورغم أنها قامت بقصّ الصورة، كان عنق بريتني وبطنها مرئيين تقريباً.

التعليقات مغلقة

وكتبت بريتني على صورتها: “إعادة نشر صورة قمت بالتقاطها العام الماضي على الهواء مباشرة”.

ووضعت النجمة الأمريكية إيموجي نجمات لامعة فقط.

- Advertisement -

يأتي هذا بعد أن حيّرت بريتني مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام بصورة مشابهة لثدييها، متسائلةً عما إذا كان بإمكانها “جعلهما يفرقعان”.

في وقت سابق من شهر مايو، نشرت بريتني نفس الصورة، وكتبت: “إذا صفقت، فهل يمكنني جعل أحد أثدائي تفرقع مثل البالون”.

بريتني سبيرز
تساءلت بريتني إذا كان التصفيق يمكن أن يفرقع أحد أثدائها

وأضافت: “إنني أحيي كل العاهرات اليوم ليس فقط بإصبعي الأوسط… ولكن بصدري أيضًا!”

لكن المشجعين تُركوا في حيرة من أمرهم، خاصة وأن النجمة أوقفت التعليقات على الصورة.

“رعب”

لكن ذلك لم يمنعهم من الذهاب إلى “تويتر”، لنشر آرائهم وأفكارهم هناك.

تساءل أحدهم: “هل يشعر أي شخص آخر برعب بريتني سبيرز على إنستغرام هذا الصباح؟”

كما ردّد معجب آخر: “لست متأكدًا من شعوري عندما أذهب إلى انستجرام وأثداء بريتني سبيرز في وجهي تمامًا”.

يقال إن بريتني تصالحت مع والدتها لين بعد أن زارت منزل نجمة البوب لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

والدة بريتني سبيرز

فتحت حديثها عن الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة للجماهير: “ظهرت والدتي الجميلة على عتبة منزلي أمس بعد 3 سنوات”.

وتابعت: “لقد مر وقت طويل.. مع العائلة، هناك دائمًا أشياء تحتاج إلى حل.. لكن الوقت يداوي كل الجروح!!!”

بريتني سبيرز
يبدو أن بريتني تصالحت مع والدتها لين

وأضافت: “بعد أن تمكنت من إيصال ما احتفظت به لفترة طويلة للغاية، أشعر بأنني محظوظة للغاية.. لأننا كنا قادرين على محاولة جعل الأمور في نصابها الصحيح”.

وختمت نجمة البوب: “أنا أحبك كثيرًا.. أنا محظوظة جدًا لأننا نستطيع تناول القهوة معًا بعد 14 عامًا.. دعينا نذهب للتسوق بعد ذلك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

بريتني سبيرز ترقص بإثارة لرجل ليس زوجها (فيديو)

حياتنا

بريتني سبيرز تكشف ثدييها بشكل كامل احتفالاً بعيد الميلاد (شاهد)

حياتنا

بريتني سبيرز في خطر وقد تكون فارقت الحياة.. هذا ما لاحظه جمهورها وأرعبهم! (فيديو)

حياتنا

صور بريتني سبيرز العارية تضع أبناءها في ورطة.. هذا ما كشفه زوجها السابق وأثار غضبها!

حياتنا

خطوبة بريتني سبيرز رسمياً من حبيبها الإيراني بعد 5 سنوات من علاقتهما (شاهد)

حياتنا

مُغنّية بوب عالمية تتسبب في شجار بين عروسين رقصت عارية الصدر على المسرح

الهدهد

بينما تُجرّد مواطنيها منها الإمارات تمنح مُغنية البوب الأمريكية “بريتني سبيرز” الجنسية!

حياتنا

«» هي التي طلبت يده نجمة شهيرة تتزوج سراً من عارض أزياء إيراني يصغرها بـ12 عاماً!

حياتنا

مغنية البوب الأمريكية “بريتني سبيرز” تكشف تفاصيل نجاتها من الموت بأعجوبة

حياتنا

صّور أبرزهن “أنجلينا جولي” … نجمات فقدن عذريتهنّ في سنّ مبكّرة

حياتنا

صور النجمة الأميركيّة “بريتني سبيرز” في عرضٍ مثير بملابس فاضحة بحفل توزيع جوائز Billboard

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا تشعر بإحساس غريب عندما تضع إصبعك في سرة بطنك؟

مريم حسين مرعوبة وكادت تبكي من هول الصدمة بسبب ما حدث معها في بيروت! (فيديو)

حقائق وأدلة تفضح كذب أحمد موسى عن العاصمة الإدارية الجديدة (شاهد)

اعتدوا على حكم المباراة .. أعمال شغب عنيفة في مباراة الوحدات والفيصلي ببطولة ودية (شاهد)

القبض على زوجين يمارسان الجنس الفموي على متن عربة دولاب هوائي بمدينة الملاهي (شاهد)

قراصنة يخترقون موقع الرئاسة الإيرانية وينشرون وثائق شديدة الخطورة (شاهد)

زفاف الأمير الحسين .. ظهوران مهمان وغموض كبير وسرّ زيارة والدته ووالدة رجوة لميلانو!

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي الصعب على سيراميكا كليو باترا

هبة عبوك شبه عارية بقميص دون بنطلون وأزرار تكشف المستور! (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي في إطلالة جريئة وعارية بقميص النوم .. “صار لكم زمان ما تغزلتو فيني” (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC