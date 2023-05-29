بريتني سبيرز تستعرض حجم أثدائها لمتابعيها بكل جرأة (شاهد)

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وطن- تركت بريتني سبيرز المعجبين عاجزين عن الكلام لأنها نشرت صورة أمامية كاملة لصدرها عبر انستجرام.

حمالة صدر دانتيل

قامت بريتني سبيرز بفعل ذلك حقاً، ونشرت لقطة لثدييها من كاميرا هاتفها الخاص، وهي ترتدي حمالة صدر سوداء من الدانتيل.

تتميز حمالة الصدر ذات العنق بحمالات رفيعة من الحرير ومثبتة في الأمام بمشبك ذهبي، ولها خط عنق متدلٍّ لم يترك سوى القليل للخيال.

ورغم أنها قامت بقصّ الصورة، كان عنق بريتني وبطنها مرئيين تقريباً.

التعليقات مغلقة

وكتبت بريتني على صورتها: “إعادة نشر صورة قمت بالتقاطها العام الماضي على الهواء مباشرة”.

ووضعت النجمة الأمريكية إيموجي نجمات لامعة فقط.

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يأتي هذا بعد أن حيّرت بريتني مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام بصورة مشابهة لثدييها، متسائلةً عما إذا كان بإمكانها “جعلهما يفرقعان”.

في وقت سابق من شهر مايو، نشرت بريتني نفس الصورة، وكتبت: “إذا صفقت، فهل يمكنني جعل أحد أثدائي تفرقع مثل البالون”.

وأضافت: “إنني أحيي كل العاهرات اليوم ليس فقط بإصبعي الأوسط… ولكن بصدري أيضًا!”

لكن المشجعين تُركوا في حيرة من أمرهم، خاصة وأن النجمة أوقفت التعليقات على الصورة.

“رعب”

لكن ذلك لم يمنعهم من الذهاب إلى “تويتر”، لنشر آرائهم وأفكارهم هناك.

تساءل أحدهم: “هل يشعر أي شخص آخر برعب بريتني سبيرز على إنستغرام هذا الصباح؟”

كما ردّد معجب آخر: “لست متأكدًا من شعوري عندما أذهب إلى انستجرام وأثداء بريتني سبيرز في وجهي تمامًا”.

يقال إن بريتني تصالحت مع والدتها لين بعد أن زارت منزل نجمة البوب لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

والدة بريتني سبيرز

فتحت حديثها عن الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة للجماهير: “ظهرت والدتي الجميلة على عتبة منزلي أمس بعد 3 سنوات”.

وتابعت: “لقد مر وقت طويل.. مع العائلة، هناك دائمًا أشياء تحتاج إلى حل.. لكن الوقت يداوي كل الجروح!!!”

وأضافت: “بعد أن تمكنت من إيصال ما احتفظت به لفترة طويلة للغاية، أشعر بأنني محظوظة للغاية.. لأننا كنا قادرين على محاولة جعل الأمور في نصابها الصحيح”.

وختمت نجمة البوب: “أنا أحبك كثيرًا.. أنا محظوظة جدًا لأننا نستطيع تناول القهوة معًا بعد 14 عامًا.. دعينا نذهب للتسوق بعد ذلك”.