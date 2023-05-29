السنغالي ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ بهذا القرار

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وطن- حسم النجم السنغالي الدولي ساديو ماني 31 عاماً، مستقبله مع نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد الأحاديث الكثيرة عن رحيله عن صفوف البافاري هذا الصيف، بسبب عدم انسجامه وقلة مشاركته مع الفريق.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” ماني لديه رغبة في حمل قميص بايرن ميونخ والاستمرار مع الفريق”.

ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ

وأضاف الإيطالي رومانو، ” ساديو ماني يريد البقاء مع الفريق، وسوف يخبر مجلس إدارة بايرن ميونخ الجديد بذلك قريباً”.

كما وواصل، ” يأمل اللاعب ماني في الحصول على فرصة البقاء. مع النادي، والفوز بالألقاب الموسم المقبل”.

Understand Sadio Mané still wants to stay at Bayern next season. Mané & his agency ROOF have no plans to leave the club. 🔴 #FCBayern Mané seed the project at Bayern, he has great relationship with Tuchel and hopes to stay and win titles next season. pic.twitter.com/BlfpcxC55P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023

وختم حديثه، ” السنغالي ماني عقد جلسة. مع المدير الفني للفريق توماس توخيل، وأبلغه بالقرار”.

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وكانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الفترة الماضية، بأن نادي بايرن ميونخ سيقوم بالاستغناء عن خدمات السنغالي ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية الشهر القادم، إلا أن النادي لم يحسم أمره بشكل نهائي في هذه المسألة.

إصابة ساديو ماني

كما وانضم السنغالي ماني إلى صفوف فريق بايرن ميونخ في صيف عام 2022، بعد رحيله عن نادي ليفربول (الريدز)، وتوج مع الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني. لهذا الموسم للمرة ال11 على التوالي للفريق.

Same plan for Sadio Mané: he wants to stay at Bayern, this will be confirmed to the ‘new board’ too very soon. 🔴🇸🇳 #FCBayern Mané hopes to have the chance to stay and win titles next season, Tuchel has been informed of that too. https://t.co/1WVO5hXyl6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023

وغاب ساديو ماني عن صفوف فريق بايرن ميونخ (البافاري)، لأشهر طويلة. بعد خوضه عملية جراحية على مستوى قدمه، إثر تعرضه لإصابة قوية. قبيل أيام من بداية نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022 التي غاب فيها عن منتخب بلاده.

وينتهي عقد ماني مع نادي بايرن ميونخ مع نهاية موسم صيف عام 2025، بصفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني ( أي ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي).