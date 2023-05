السنغالي ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ بهذا القرار

- Advertisement -

وطن- حسم النجم السنغالي الدولي ساديو ماني 31 عاماً، مستقبله مع نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد الأحاديث الكثيرة عن رحيله عن صفوف البافاري هذا الصيف، بسبب عدم انسجامه وقلة مشاركته مع الفريق.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” ماني لديه رغبة في حمل قميص بايرن ميونخ والاستمرار مع الفريق”.

وأضاف الإيطالي رومانو، ” ساديو ماني يريد البقاء مع الفريق، وسوف يخبر مجلس إدارة بايرن ميونخ الجديد بذلك قريباً”.

كما وواصل، ” يأمل اللاعب ماني في الحصول على فرصة البقاء. مع النادي، والفوز بالألقاب الموسم المقبل”.

Understand Sadio Mané still wants to stay at Bayern next season. Mané & his agency ROOF have no plans to leave the club. 🔴 #FCBayern

Mané seed the project at Bayern, he has great relationship with Tuchel and hopes to stay and win titles next season. pic.twitter.com/BlfpcxC55P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023