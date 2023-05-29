الإثنين, مايو 29, 2023
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رياضة

السنغالي ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ بهذا القرار

ماني أبلغ المدرب توخيل في استمرار بقائه مع بايرن ميونخ

كتب فارس أبو شيحة
ساديو ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ watanserb.com
ساديو ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ
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وطن- حسم النجم السنغالي الدولي ساديو ماني 31 عاماً، مستقبله مع نادي بايرن ميونخ الألماني، بعد الأحاديث الكثيرة عن رحيله عن صفوف البافاري هذا الصيف، بسبب عدم انسجامه وقلة مشاركته مع الفريق.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” ماني لديه رغبة في حمل قميص بايرن ميونخ والاستمرار مع الفريق”.

ماني يحسم مستقبله مع بايرن ميونخ

وأضاف الإيطالي رومانو، ” ساديو ماني يريد البقاء مع الفريق، وسوف يخبر مجلس إدارة بايرن ميونخ الجديد بذلك قريباً”.

كما وواصل، ” يأمل اللاعب ماني في الحصول على فرصة البقاء. مع النادي، والفوز بالألقاب الموسم المقبل”.

وختم حديثه، ” السنغالي ماني عقد جلسة. مع المدير الفني للفريق توماس توخيل، وأبلغه بالقرار”.

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وكانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الفترة الماضية، بأن نادي بايرن ميونخ سيقوم بالاستغناء عن خدمات السنغالي ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية الشهر القادم، إلا أن النادي لم يحسم أمره بشكل نهائي في هذه المسألة.

ساديو ماني
ساديو ماني

إصابة ساديو ماني

كما وانضم السنغالي ماني إلى صفوف فريق بايرن ميونخ في صيف عام 2022، بعد رحيله عن نادي ليفربول (الريدز)، وتوج مع الفريق البافاري بلقب الدوري الألماني. لهذا الموسم للمرة ال11 على التوالي للفريق.

وغاب ساديو ماني عن صفوف فريق بايرن ميونخ (البافاري)، لأشهر طويلة. بعد خوضه عملية جراحية على مستوى قدمه، إثر تعرضه لإصابة قوية. قبيل أيام من بداية نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022 التي غاب فيها عن منتخب بلاده.

وينتهي عقد ماني مع نادي بايرن ميونخ  مع نهاية موسم صيف عام 2025، بصفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني ( أي ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي).

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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