قطر للاستثمارات تقترب من شراء أحد الأندية في إيطاليا

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وطن- تقترب شركة قطر للاستثمارات الرياضية، من الاستحواذ على نادي سامبدوريا الإيطالي ، الهابط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك بالشركة مع رئيس نادي ليدز يونايتد أندريا رادريزاني.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن رئيس ليدز يونايتد راديزاني. كان في إيطاليا الاثنين الأسبوع المنصرم، من أجل استكمال مفاوضات الاستحواذ على نادي سامبدرويا، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي.

قطر للاستثمارات وشراء أحد الأندية في إيطاليا

وبينت الصحيفة، بأن في حال إتمام الصفقة بنجاح فإن الشراكة التي يتولى قيادتها راديزاني، سيكون لها حصة الأغلبية في نادي سامبدوريا. مع حصول شركة قطر للاستثمارات الرياضية على حصة أقل (أي بنظام النسبة).

أليساندرو بارنابا و أندريا رادريتساني هما المتنافسان حاليًا للاستحواذ على سامبدوريا. المساهمين سيعقدون اجتماع ظهر اليوم بعد موافقة الرابطة بضخ 40% من مبلغ المظلة. بارنابا مدعوم من إدواردو غاروني رئيس سامبدوريا سابقًا، بينما رادريتساني مدعوم من صندوق قطر للاستثمار.#SerieA pic.twitter.com/YGIOXxeHz1 — HVFC 1903 (@VeronaArb) May 26, 2023

كما وأضافت، ” بدأت بالفعل شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSL). استعدادها من أجل الاستثمار في نادي ليدز يونايتد، الذي يسعى لإنقاذ نفسه من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).

ليدز يونايتد والهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز

وفي حال أراد ليدز يونايتد البقاء في منافسات الدوري الإنجليزي، فيجب عليه تحقيق الفوز على توتنهام في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز، إلى جانب انتظاره سقوط ليستر سيتي في فخ التعادل على أقل تقدير. أمام وست هام يونايتد، وهزيمة إيفرتون أمام بورنموث.

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كما وتتطلع شركة قطر للاستثمارات الرياضية، إلى توسيع استثماراتها في مجال الرياضة، من خلال شراء حصص في نادي ملقا الإسباني وسانتوس البرازيلي في الفترة المقبلة. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

وختمت التقرير حديثه، ” وجود عرض آخر على طاولة مالك نادي سامبدوريا الإيطالي. ماسيمو فيريرو، دون كشف النادي عن هويته أو قيمة العرض المقدم للاستحواذ على النادي”.

ومن الجدير بالذكر، بأن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد استحوذت على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. عام 2011، بالإضافة إلى شراءها حصة في نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بنسبة 21.67%.