الأحد, مايو 28, 2023
الرئيسيةرياضةقطر للاستثمارات تقترب من شراء أحد الأندية في إيطاليا
رياضة

قطر للاستثمارات تقترب من شراء أحد الأندية في إيطاليا

قطر للاستثمارات ستدخل في شراكة مع رئيس ليدز يونايتد في الاستحواذ على نادي سامبدوريا

كتب فارس أبو شيحة
قطر للاستثمارات وشراء أحد الأندية في إيطاليا watanserb.com
قطر للاستثمارات وشراء أحد الأندية في إيطاليا
- Advertisement -

وطن- تقترب شركة قطر للاستثمارات الرياضية، من الاستحواذ على نادي سامبدوريا الإيطالي ، الهابط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك بالشركة مع رئيس نادي ليدز يونايتد أندريا رادريزاني.

وقالت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن رئيس ليدز يونايتد راديزاني. كان في إيطاليا الاثنين الأسبوع المنصرم، من أجل استكمال مفاوضات الاستحواذ على نادي سامبدرويا، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي.

قطر للاستثمارات وشراء أحد الأندية في إيطاليا

وبينت الصحيفة، بأن في حال إتمام الصفقة بنجاح فإن الشراكة التي يتولى قيادتها راديزاني، سيكون لها حصة الأغلبية في نادي سامبدوريا. مع حصول شركة قطر للاستثمارات الرياضية على حصة أقل (أي بنظام النسبة).

كما وأضافت، ” بدأت بالفعل شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSL). استعدادها من أجل الاستثمار في نادي ليدز يونايتد، الذي يسعى لإنقاذ نفسه من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).

ليدز يونايتد والهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز

وفي حال أراد ليدز يونايتد البقاء في منافسات الدوري الإنجليزي، فيجب عليه تحقيق الفوز على توتنهام في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز، إلى جانب انتظاره سقوط ليستر سيتي في فخ التعادل على أقل تقدير. أمام وست هام يونايتد، وهزيمة إيفرتون أمام بورنموث.

- Advertisement -
قطر وشراء نادي سامبدوريا الإيطالي
قطر وشراء نادي سامبدوريا الإيطالي

كما وتتطلع شركة قطر للاستثمارات الرياضية، إلى توسيع استثماراتها في مجال الرياضة، من خلال شراء حصص في نادي ملقا الإسباني وسانتوس البرازيلي في الفترة المقبلة. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

جماهير سامبدوريا
جماهير سامبدوريا

وختمت التقرير حديثه، ” وجود عرض آخر على طاولة مالك نادي سامبدوريا الإيطالي. ماسيمو فيريرو، دون كشف النادي عن هويته أو قيمة العرض المقدم للاستحواذ على النادي”.

ومن الجدير بالذكر، بأن شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد استحوذت على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. عام 2011، بالإضافة إلى شراءها حصة في نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بنسبة 21.67%.

المصدروطن + ديلي ميل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

أمير قطر يُريد شراء هذا النادي في إيطاليا

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023 بعد فوز ميلان المثير على سامبدوريا

رياضة

بامبا ديانغ .. الصفقة الأغرب في ميركاتو صيف 2022

رياضة

برشلونة يخدع جماهيره من أجل تأمين وصول رافينيا.. شاهد ماذا فعل؟!

رياضة

رافينيا ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف .. تعرف على تفاصيل عقده

رياضة

برشلونة يقترب خطوة واحدة من التوقيع مع رافينيا .. كم سيدفع ؟!

رياضة

محمد صلاح يُواصل التربع على قائمة الصدارة.. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

رياضة

ميلان ينتزع صدارة الكالتشيو الإيطالي بعد الفوز النظيف على سامبدوريا (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي التاريخي على ليدز

رياضة

أرسنال يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على ليدز يونايتد (فيديو)

رياضة

موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الساركوبينيا أو شيخوخة العضلات: الاستهلاك المفرط للكحول يزيد من المخاطر

ميسي يتجاوز رونالدو برقم قياسي جديد بعد التتويج مع باريس بالدوري (فيديو)

لخسارة الوزن سريعََا.. عليك بتناول هذه الفاكهة يوميََا

دنيا بطمة ترتدي فستان ديسكو يكشف الكثير في نادي ليلي! (فيديو)

انتخابات تركيا ترفع مؤشر الكراهية ضد الأجانب.. والسوريون الضحية الأكبر (أرقام)

شبكة الطرق التي أنشأها السيسي تهدد بتدمير الأهرامات.. تقرير صادم يثير فزعا

بسمة بوسيل تنتقم من تامر حسني على طريقة شاكيرا.. فضائح بالجُملة في الطريق! (فيديو)

مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا والفنانة اللبنانية ترد بقبلة وحضن (فيديو)

من بينها مكة المكرمة..5 أماكن في العالم لا تستطيع الطائرات التحليق فوقها

أكثر من نصف القاصرين يزورون المواقع الإباحية كل شهر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC