فيديو مهيب من “آيا صوفيا” بعد فوز أردوغان.. التكبيرات هزت الأرض

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وطن- تعالت أصوات المسلمين الأتراك بالتكبيرات في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة، متفوقا على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

وبدأت في تركيا، مساء الأحد، عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة، وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو.

تكبيرات داخل مسجد آيا صوفيا

وأظهر مقطع فيديو العشرات من مرتادي المسجد التاريخي داخل المصلى وهو يرددون “الله أكبر بسم الله.. الله أكبر” رافعين أيديهم عالياً، وبدا بعضهم وهو يؤدي إشارة التوحيد.

وتم تداول عدة مقاطع على مواقع التواصل، تظهر المصلين في مسجد آيا صوفيا وهم يحتلفون بالتكبير ابتهاجًا بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، بعد تغلّبه على منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة، في جولة الإعادة.

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وحصل أردوغان على 52.87% من الأصوات، مقابل 47.13% لأوغلو، وفقاً لنتائج أولية بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع.

اخوتي هل تتذكرون عندما كنا ندعي لله تعالى "ياربِ لا تخذل الذي فتح ايا صوفيا لعبادة المسلمين."؟ يا الهي تقبلت دعائنا و لم تخذل الذي فتح اياصوفيا لعبادة المسلمين 🤲pic.twitter.com/pKbqVz14GU — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) May 28, 2023

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اختتم حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية، بزيارة جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول.

حيث استقبله المصلون هناك بالتكبيرات، فيما تلى القرآن الكريم وخاطب المصلّين.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا وقتها، أردوغان وهو يصلي في مسجد آيا صوفيا، وسط تكبيرات المصلين ودعائهم له بالفوز والتوفيق في الانتخابات.

كما قام أردوغان بتلاوة آيات من سورة البقرة.

الرئيس التركي #أردوغان يقرأ الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة قبل أداء صلاة العشاء في مسجد #آيا_صوفيا#انتخابات_تركيا_بالعربي pic.twitter.com/4p7WmY01ER — عربي بوست (@arabic_post) May 13, 2023

فتح آيا صوفيا للصلاة

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أعلن في تموز 2020 فتح متحف آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة كمسجد، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعه كمتحف.

وقال أردوغان في بيان نشر عبر تويتر وقتها: “تقرر أن آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة”.

و”آيا صوفيا” في الأصل كان مبنى أُنشئ فى العصر البيزنطى ليكون كاتدرائيةً للبطريركية المسيحية الأرثوذكسية، ثم تحول إلى كاتدرائية رومانية كاثوليكية، وبعد فتح القسطنطينية تحول إلى مسجد عثماني، وبعد قيام الجمهورية التركية تحول إلى متحف علماني، وأخيرًا أُعلن عن إعادته مسجدًا اعتبارًا من 24 يوليو عام 2020.

مبنى آيا صوفيا كان كاتدرائية خاصة بالمسيحيين، بنيت فى عهد الإمبرطور البيزنطى جونستنيان الأول عام 537م، وذلك على أنقاض كنيسة أقدم أقامها الأمبراطور قسطنطين العظيم، إلى أن تحولت إلى مسجد عام 1453م، بعدما سيطرت الدولة العثمانية على إسطنبول، حيث عد السلطان محمد الفاتح تحويل الكنيسة إلى مسجد رمزا لانتصاره على الدولة البيزنطية، حيث قيام بالصلاة فيها.