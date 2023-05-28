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فيديو مهيب من “آيا صوفيا” بعد فوز أردوغان.. التكبيرات هزت الأرض

تفوق الرئيس رجب طيب أردوغان على خصمه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، في جولة الإعادة لـ انتخابات الرئاسة التركية

كتب خالد الأحمد
فوز رجب طيب أوردغان watanserb.com
فوز رجب طيب أوردغان
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وطن- تعالت أصوات المسلمين الأتراك بالتكبيرات في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة، متفوقا على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

وبدأت في تركيا، مساء الأحد، عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة، وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، متفوقا على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو.

تكبيرات داخل مسجد آيا صوفيا

وأظهر مقطع فيديو العشرات من مرتادي المسجد التاريخي داخل المصلى وهو يرددون “الله أكبر بسم الله.. الله أكبر” رافعين أيديهم عالياً، وبدا بعضهم وهو يؤدي إشارة التوحيد.

وتم تداول عدة مقاطع على مواقع التواصل، تظهر المصلين في مسجد آيا صوفيا وهم يحتلفون بالتكبير ابتهاجًا بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، بعد تغلّبه على منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة، في جولة الإعادة.

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وحصل أردوغان على 52.87% من الأصوات، مقابل 47.13% لأوغلو، وفقاً لنتائج أولية بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اختتم حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية، بزيارة جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول.

حيث استقبله المصلون هناك بالتكبيرات، فيما تلى القرآن الكريم وخاطب المصلّين.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا وقتها، أردوغان وهو يصلي في مسجد آيا صوفيا، وسط تكبيرات المصلين ودعائهم له بالفوز والتوفيق في الانتخابات.

كما قام أردوغان بتلاوة آيات من سورة البقرة.

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رجب طيب أردوغان

فتح آيا صوفيا للصلاة

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أعلن في تموز 2020 فتح متحف آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة كمسجد، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعه كمتحف.

وقال أردوغان في بيان نشر عبر تويتر وقتها: “تقرر أن آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة”.

و”آيا صوفيا” في الأصل كان مبنى أُنشئ فى العصر البيزنطى ليكون كاتدرائيةً للبطريركية المسيحية الأرثوذكسية، ثم تحول إلى كاتدرائية رومانية كاثوليكية، وبعد فتح القسطنطينية تحول إلى مسجد عثماني، وبعد قيام الجمهورية التركية تحول إلى متحف علماني، وأخيرًا أُعلن عن إعادته مسجدًا اعتبارًا من 24 يوليو عام 2020.

مبنى آيا صوفيا كان كاتدرائية خاصة بالمسيحيين، بنيت فى عهد الإمبرطور البيزنطى جونستنيان الأول عام 537م، وذلك على أنقاض كنيسة أقدم أقامها الأمبراطور قسطنطين العظيم، إلى أن تحولت إلى مسجد عام 1453م، بعدما سيطرت الدولة العثمانية على إسطنبول، حيث عد السلطان محمد الفاتح تحويل الكنيسة إلى مسجد رمزا لانتصاره على الدولة البيزنطية، حيث قيام بالصلاة فيها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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