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سيناريو ولا في الخيال.. بايرن ميونخ يُتوج بالدوري الألماني للمرة ال11 على التوالي (شاهد)

البايرن يُتوج على حساب دورتموند بلقب الدوري الألماني للمرة ال11 على التوالي

كتب فارس أبو شيحة
تتويج بايرن ميونخ بالدوري الألماني watanserb.com
تتويج بايرن ميونخ بالدوري الألماني
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وطن- تُوج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني الممتاز للمرة ال11 على التوالي، بعد فوزه المثير على نظيره كولن بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة الختامية على منافسات الموسم الجاري.

وتمكن البافاري الألماني في الحفاظ على سلسلة التتويج بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا)، للمرة ال11 على التوالي، كأكثر الفرق المتوج بهذا اللقب على مستوى القارة الأوروبية العجوز.

تتويج بايرن ميونخ بالدوري الألماني

ولم يحالف الحظ في سيناريو المجنون على ختام منافسات الدوري الألماني الممتاز، فريق بوروسيا دورتموند، بعد تعثره بالتعادل الإيجابي أمام ماينتس بهدفين لكليهما.

وأحرز هدفي انتصار بايرن ميونخ في الجولة الختامية من منافسات الدوري الألماني 2022-2023، داخل مرمى كولن، اللاعب كينغسلي كومان في الدقيقة ال8، وجمال موسيالا في الدقيقة ال89.

كما وسجل اللاعب ديان لوبيتشيتش في الدقيقة ال81 الهدف الوحيد لصالح فريق كولن من ركلة جزاء.

وكان المتصدر بايرن ميونخ الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على كولن، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 54%.

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توماس مولر
توماس مولر

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس كولن إلى 8 تسديدات، بينما جاء الاستحواذ على الكرة بنسبة 46%.

تعادل بوروسيا دورتموند أمام ماينتس

وسجل هدفي بوروسيا دورتموند في مرمى شباك ماينتس، اللاعب رافاييل غيريرو في الدقيقة ال69، واللاعب نيكلاس زوله في الدقيقة ال96.

كما وأحرز هدفي التعادل لصالح فريق ماينتس عند الدقيقة ال15 عن طريق اللاعب أندرياس هانكولسين، وكريم أونيسيو.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني الممتاز

ويعتلي فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023. برصيد 71 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
المصدروطن + بايرن ميونخ تويتر+ بوروسيا دورتموند تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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