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“سجد شكرا لله”.. أول ما فعله أردوغان بعد إعلان فوزه (شاهد)

شوهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يسجد سجدة الشكر في أحد مساجد إسطنبول، بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة والتي كشفت فوزه

كتب خالد الأحمد
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يسجد سجدة الشكر بعد تقدمه بفارق مريح على منافسه كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، التي حسمها لصالحه.

أردوغان يسجد شكرا لله عقب الفوز

و”سجدة الشكر” هي سجدة مستحبة يمكن أن يأتي بها الإنسان في كل وقت، و تتأكد بصورة خاصة عند تجدد النعمة أو عند دفع البلاء.

وحصل أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على أكثر من 54% من الأصوات بحسب النتائج الأولية وبذلك يتمكن الرئيس الحالي من الفوز بولاية ثالثة.

وشوهد أردوغان وهو يسجد سجدة الشكر في أحد مساجد اسطنبول إلى جانب عدد من الأشخاص.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الصورة المؤثرة ودلالاتها بردود وتعليقات كثيرة.

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حيث علق “غيث الحمّاد بني صخر“: “سجدة الشكر من قبل السلطان أردوغان عقب انتصاره بالانتخابات والحمد لله مُبارك للشعب التركي مُبارك للسلطان.”

واستدرك بنبرة داعية :”اللهم إننا نظن أن فوز أردوغان فيه الخير لديننا وأمتنا ولعبادك المستضعفين وهو كذلك إن شاء الله اللهم إن كان كذلك فأيده وكن معه”.

فيما عقبت هالة عمران: “سجدة الشكر الواجبة علينا جميعا عند تجدد النعم، لأن فوز أردوغان يُحتفل له بالشكر، وليس بالسكر”.

وقال “نياز اليوسفي”: “قُضي الأمـر وهذه سجدة الشكر أردوغان رئيسـا”.

محمد وشاح” غرد هو الآخر: “الحمد لله، مبارك لتركيا“.

واستدرك: “مبارك لكل المظلومين والمضطهدين الذين تؤويهم البلاد التي يرُاد لها أن تنسلخ من تاريخها ودينها وثقافتها.. سجدة شُكر لله للرئيس أردوغان رائد النهضة التركية الحديثة”.

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

انتصار تاريخي لـ أردوغان وولاية جديدة في حكم تركيا

وأعلن التلفزيون التركي الرسمي، الأحد 28 مايو، فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (69 عاما) بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028.

وفي حين أن الهيئة العليا للانتخابات لم تنشر النتائج الرسمية بعد، أفادت النتائج الأولية لانتخابات جولة الإعادة بحصول مرشح تحالف “الجمهور” الحاكم على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليجدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

وحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات الصادرة الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، فقد حصل أردوغان على نسبة 53.06 في المئة (21.798.559 صوتا)، بينما حصل كليجدار أوغلو على 46.94 في المئة (19.264.716 صوتا)، مع فتح 80.79 في المئة من الصناديق.

أول تعليق لـ أردوغان ورسالة لـ كليجدار أوغلو

ووجّه أردوغان عبارة لمنافسه كليجدار أوغلو بعد خسارته في جولة الحسم قائلا: “باي باي كمال“، مرددا إياها مع الحشود عدة مرات.

وقال الرئيس التركي: أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيئ في الانتخابات.

وفي سياق خطابه، وجّه أردوغان شكره لدولة قطر التي هنأته والشعب التركي بالفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

حيث نشر أميرها -الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- تهنئة رسمية للرئيس التركي بمجرد ظهور النتائج الأولية وكان بذلك أول المهنئين في قائمة مازالت في تزايد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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