“سجد شكرا لله”.. أول ما فعله أردوغان بعد إعلان فوزه (شاهد)

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يسجد سجدة الشكر بعد تقدمه بفارق مريح على منافسه كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، التي حسمها لصالحه.

أردوغان يسجد شكرا لله عقب الفوز

و”سجدة الشكر” هي سجدة مستحبة يمكن أن يأتي بها الإنسان في كل وقت، و تتأكد بصورة خاصة عند تجدد النعمة أو عند دفع البلاء.

وحصل أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على أكثر من 54% من الأصوات بحسب النتائج الأولية وبذلك يتمكن الرئيس الحالي من الفوز بولاية ثالثة.

الرئيس اردوغان يسجد سجدة الشكر بعد تقدمه بفارق مريح ووصول نسبة الفرز إلى ٩٧٪. pic.twitter.com/qpNZNDRY4p — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) May 28, 2023

وشوهد أردوغان وهو يسجد سجدة الشكر في أحد مساجد اسطنبول إلى جانب عدد من الأشخاص.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الصورة المؤثرة ودلالاتها بردود وتعليقات كثيرة.

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حيث علق “غيث الحمّاد بني صخر“: “سجدة الشكر من قبل السلطان أردوغان عقب انتصاره بالانتخابات والحمد لله مُبارك للشعب التركي مُبارك للسلطان.”

واستدرك بنبرة داعية :”اللهم إننا نظن أن فوز أردوغان فيه الخير لديننا وأمتنا ولعبادك المستضعفين وهو كذلك إن شاء الله اللهم إن كان كذلك فأيده وكن معه”.

سجدة الشكر من قبل السلطان أردوغان عقب إنتصاره بالإنتخابات والحمدلله مُبارك للشعب التركي مُبارك للسلطان 😍🤍 اللهم إننا نظن أن فوز أردوغان فيه الخير لديننا وأمتنا ولعبادك المستضعفين وهو كذلك إن شاء الله اللهم إن كان كذلك فأيده وكن معه 🤍 #اردوغان #الانتخابات_التركية pic.twitter.com/oAhYjKRoGw — غيث الحمّاد بني صخر (@Ghaith_1991) May 28, 2023

فيما عقبت هالة عمران: “سجدة الشكر الواجبة علينا جميعا عند تجدد النعم، لأن فوز أردوغان يُحتفل له بالشكر، وليس بالسكر”.

سجدة الشكر الواجبة علينا جميعا عند تجدد النعم، لأن فوز #اردوغان يُحتفل له بالشكر، وليس بالسكر. 🇹🇷😍😍😍🇶🇦#الانتخابات_الرئاسية_التركية pic.twitter.com/IyeoXq8p5M — هالة عمران (@hala_omran_) May 28, 2023

وقال “نياز اليوسفي”: “قُضي الأمـر وهذه سجدة الشكر أردوغان رئيسـا”.

“محمد وشاح” غرد هو الآخر: “الحمد لله، مبارك لتركيا“.

واستدرك: “مبارك لكل المظلومين والمضطهدين الذين تؤويهم البلاد التي يرُاد لها أن تنسلخ من تاريخها ودينها وثقافتها.. سجدة شُكر لله للرئيس أردوغان رائد النهضة التركية الحديثة”.

الحمد لله، مبارك لتركيا 🇹🇷 🇹🇷 مبارك لكل المظلومين والمضطهدين الذين تؤويهم البلاد التي يرُاد لها أن تنسلخ من تاريخها و دينها و ثقافتها سجدة شُكر لله للرئيس #أردوغان رائد النهضة التركية الحديثة ✌🏻#الانتخابات_التركية2023 #تركيا pic.twitter.com/tXumumnTJJ — Mohammed wishah (@Mohamme63662092) May 28, 2023

انتصار تاريخي لـ أردوغان وولاية جديدة في حكم تركيا

وأعلن التلفزيون التركي الرسمي، الأحد 28 مايو، فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (69 عاما) بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028.

وفي حين أن الهيئة العليا للانتخابات لم تنشر النتائج الرسمية بعد، أفادت النتائج الأولية لانتخابات جولة الإعادة بحصول مرشح تحالف “الجمهور” الحاكم على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليجدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

وحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات الصادرة الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، فقد حصل أردوغان على نسبة 53.06 في المئة (21.798.559 صوتا)، بينما حصل كليجدار أوغلو على 46.94 في المئة (19.264.716 صوتا)، مع فتح 80.79 في المئة من الصناديق.

أول تعليق لـ أردوغان ورسالة لـ كليجدار أوغلو

ووجّه أردوغان عبارة لمنافسه كليجدار أوغلو بعد خسارته في جولة الحسم قائلا: “باي باي كمال“، مرددا إياها مع الحشود عدة مرات.

وقال الرئيس التركي: أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيئ في الانتخابات.

وفي سياق خطابه، وجّه أردوغان شكره لدولة قطر التي هنأته والشعب التركي بالفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

حيث نشر أميرها -الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- تهنئة رسمية للرئيس التركي بمجرد ظهور النتائج الأولية وكان بذلك أول المهنئين في قائمة مازالت في تزايد.