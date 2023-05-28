أمامك 8 ثوانٍ فقط..هل يمكنك تحديد مكان القطة في هذه الصورة؟

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وطن- صُممت الأوهام البصرية، التي زاد تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لخداع العقل البشري وتعتبر من أبسط الخدع لاختبار قوة التركيز عند البشر.

واستخدم علماء الأعصاب صور الأوهام البصرية لدراسة كيف يخلق الدماغ تصورًا للواقع.

وإن الأفراد الذين يمارسون أي وهم بصري بشكل منتظم يواصلون تطوير قدراتهم في حل المشكلات ومهارات الملاحظة بشكل أفضل من أقرانهم.

فهل تتمتع بقوة الملاحظة ومهارة اكتشاف الأشياء المخفية؟

فلتجرب هذا التحدي الآن!

الوهم البصري الذي نعرضه اليوم، نقلاً عن موقع “Jargan Josh“، ما هو إلا اختبار بسيط سيساعدك على تحديد مستوى مهاراتك في الملاحظة.

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عليك العثور على مكان القطة!

التحدي بالنسبة لك هو العثور على قطة في غضون 8 ثوانٍ فقط.

وهذا التحدي المثير للعقل يدفع مستخدمي الإنترنت إلى التحفّز، حيث يكافح كثيرون للعثور على القطة.

إنها طريقة ممتازة لاختبار مهاراتك في الملاحظة.

لحل هذا التحدي الصعب، يجب عليك التركيز بشدة على الصورة من أجل تحديد مكان القطة، التي اختلطت مع البيئة المحيطة بها مما يجعل من الصعب اكتشافها للوهلة الأولى.

يمكن للأشخاص الأكثر ذكاءً وانتباهًا فقط اكتشاف القطة خلال المهلة الزمنية.

أسرع، بسرعة؛ الوقت ينفذ. هل رصدت القطة؟

بضع ثوانٍ متبقية.

ثلاثة…

اثنان…

واحد…

انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف القطة بنجاح خلال الوقت المحدد؟

إليك الحل



القطة التي تبحث عنها موجودة على الجانب الأيمن من الصورة، بالقرب من الأحجار، ويمتزج لونها تمامًا مع التربة والعشب الجاف، مما يجعل من المستحيل تقريبًا اكتشافها للوهلة الأولى.

والآن عزيزي القارئ أخبرنا في التعليقات هل رأيت القطة وعثرت عليها؟ وكم وقت استغرقته للعثور عليها؟