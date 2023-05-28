الأحد, مايو 28, 2023
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أمامك 8 ثوانٍ فقط..هل يمكنك تحديد مكان القطة في هذه الصورة؟

عليك العثور على قطة في هذه الصورة في غضون 8 ثوانٍ فقط

كتب ايمان الباجي
أمامك 8 ثوانٍ فقط.. هل يمكنك تحديد مكان القطة في هذه الصورة؟ watanserb.com
هل يمكنك تحديد مكان القطة في هذه الصورة؟
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وطن- صُممت الأوهام البصرية، التي زاد تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لخداع العقل البشري وتعتبر من أبسط الخدع لاختبار قوة التركيز عند البشر.

واستخدم علماء الأعصاب صور الأوهام البصرية لدراسة كيف يخلق الدماغ تصورًا للواقع.

وإن الأفراد الذين يمارسون أي وهم بصري بشكل منتظم يواصلون تطوير قدراتهم في حل المشكلات ومهارات الملاحظة بشكل أفضل من أقرانهم.

فهل تتمتع بقوة الملاحظة ومهارة اكتشاف الأشياء المخفية؟

فلتجرب هذا التحدي الآن!

الوهم البصري الذي نعرضه اليوم، نقلاً عن موقع “Jargan Josh“، ما هو إلا اختبار بسيط سيساعدك على تحديد مستوى مهاراتك في الملاحظة.

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عليك العثور على مكان القطة!

هل يمكنك العثور على القطة؟

التحدي بالنسبة لك هو العثور على قطة في غضون 8 ثوانٍ فقط.

وهذا التحدي المثير للعقل يدفع مستخدمي الإنترنت إلى التحفّز، حيث يكافح كثيرون للعثور على القطة.

إنها طريقة ممتازة لاختبار مهاراتك في الملاحظة.

لحل هذا التحدي الصعب، يجب عليك التركيز بشدة على الصورة من أجل تحديد مكان القطة، التي اختلطت مع البيئة المحيطة بها مما يجعل من الصعب اكتشافها للوهلة الأولى.

يمكن للأشخاص الأكثر ذكاءً وانتباهًا فقط اكتشاف القطة خلال المهلة الزمنية.

أسرع، بسرعة؛ الوقت ينفذ. هل رصدت القطة؟

بضع ثوانٍ متبقية.

ثلاثة…

اثنان…

واحد…

انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف القطة بنجاح خلال الوقت المحدد؟

إليك الحل

القطة التي تبحث عنها موجودة على الجانب الأيمن من الصورة، بالقرب من الأحجار، ويمتزج لونها تمامًا مع التربة والعشب الجاف، مما يجعل من المستحيل تقريبًا اكتشافها للوهلة الأولى.

ها هي القطة

والآن عزيزي القارئ أخبرنا في التعليقات هل رأيت القطة وعثرت عليها؟ وكم وقت استغرقته للعثور عليها؟

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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