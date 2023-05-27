السبت, مايو 27, 2023
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إطلالة فاضحة للسعودية مودل روز من مهرجان كان (شاهد)

عارضة الأزياء السعودية شاركت متابعيها على قناتها في "يوتيوب" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً بنفسجي اللون يظهر الكثير من مفاتنها

كتب شيراز ماضي
إطلالة مودل روز في مهرجان كان watanserb.com
إطلالة مودل روز في مهرجان كان
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وطن- أطلت عارضة الأزياء السعودية “مودل روز” بإطلالة فاضحة في مهرجان “كان” السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان كشف الكثير من جسدها وكان يغطيه طبقة من التول المكشكش.

وأكملت مودل روز إطلالتها بتسريحة شعر ذيل حصان ومجوهرات ماسية على شكل عقد وحلق.

إطلالة مودل روز في مهرجان كان

وقوبلت إطلالة العارضة السعودية بانتقادات حادة وهجوم من قبل العديد من النشطاء، الذين رأوا أنها تسيء للمملكة بتصرفاتها.

وشهد مهرجان كان بنسخته الـ 76 هذا العام حضوراً أمريكيا قوياً مع منافسة عدد كبير من الأفلام في المسابقة الرسمية، كما يشهد للمرة الأولى وجود أفلام لسبع مخرجات. وحضرت فنانات وعارضات ومشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات المهرجان.

وشاركت “مودل روز” متابعيها على قناتها في “يوتيوب” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً بنفسجي اللون يشبه الغيم بتلافيفه من الخلف وبدت وهي تنزل عبر درج لولبي.

وأظهر مشهد تال من الفيديو الموديل الشقراء وهي تنزل وبدا فستانها الشفاف من الأمام مبرزاً أجزاء كثيرة من جسدها.

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بمجرد نشر مودل روز لفيديو إطلالاتها انهالت عليها التعليقات ما بين الإعجاب بإطالتها ووصف فستانها بالمدهش، وما بين الهجوم والانتقادات بسبب جرأتها المعتادة.

إطلالة مودل روز في مهرجان كان
إطلالة مودل روز في مهرجان كان

من هي عارضة الأزياء مودل روز؟

وتعتبر مودل روز من أشهر عارضات الأزياء على مستوى دول الخليج والعالم العربي، وحققت نجاحًا كبيرًا في مجال عروض الأزياء، ولها العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

اسمها الحقيقي روان عبد الله أبو زيد، ولدت في الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1989 في المنطقة الشرقية في السعودية، وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت نشاطها في عرض الأزياء عام 2013 واكتسبت شهرة واسعة.

وتصدرت “مودل روز” المواقع الفنية العربية والمجلات لأنها أول عارضة أزياء من السعودية تقوم بعرض الأزياء والملابس على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت شهرة واسعة بهذه الطريقة.

إذ يتابعها أكثر من 13 مليون شخص عبر صفحتها على الإنستغرام الذي يضم منشورات متخصصة في عالم الموضة والأزياء، وفي عام 2018 من شهر فبراير ظهرت على غلاف مجلة تركية تعرف باسم Kombin.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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